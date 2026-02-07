Nagpur Crime: तरुणाचा खून! जरीपटका पोलिस ठाण्याला शेकडोंनी घातला घेराव

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार
इंदोराच्या रिपब्लिकननगरात राहणाऱ्या विद्या सहारे व मुलगा चंचल हे जरीपटकाच्या जिंजर मॉलजवळ पानठेला चालवतात. काही महिन्यांपासून २ तरुणी पानठेल्यावर चहा व सिगारेट पिण्यासाठी येत होत्या. गत सप्टेंबरमध्ये गौरव अंबादे पानठेल्यावर आला. त्याने विद्या सहारे यांना ‘दोन्ही तरुणी माझ्या मेहुण्या असून त्यांना सिगारेट द्यायची नाही अन्यथा तुझा गेम करेल’ अशी धमकी दिली. १ फेब्रुवारीच्या रात्री १०.३० वाजताच्या
शेकडो नागरिक पोलिस ठाण्यात
ठाणेदाराने आरोपीना पाठीशी घातल्यामुळे चिडलेले शेकडो नागरिक चंचल सहारेच्या मृतदेहासह जरीपटका पोलिस ठाण्यात पोहोचले, जरीपटका पोलिसांविरुद्ध तीव्ररोष व्यक्त करीत ‘भ्रष्ट ठाणेदाराला निलंबित करा अशी मागणी केली. यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. सुमारास तरुणी मित्रासोबत पानठेल्यावर आली. यावेळी गौरव आणि आकाशही तेथे आले. त्यांनी मेव्हणीला फटकारले. त्यानंतर विद्या आणि चंचल यांच्यावर चाकूने हल्ला केला.
चंचलच्या पोटावर चाकू मारून गंभीर जखमी केले. चंचलचा मित्र नकुल मदतीसाठी धावला असता आकाशने गरम पातेल्यातील चमचा नकुलच्या डोक्यावर मारला. माहिती मिळताच जरीपटका पोलिसांनी जखमी मायलेकाला उपचारार्थ मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान चंचलचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवून दोन्ही आरोपींना अटक केली.
Jalna Crime: जालन्यात भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; शहरात खळबळ
Ans: मेहुणीला सिगारेट विकल्याच्या वादातून हल्ला झाला.
Ans: गंभीर जखमी झालेल्या चंचल सहारेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Ans: मृतदेहासह पोलिस ठाण्यावर घेराव घालून कारवाईची मागणी केली.