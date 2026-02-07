Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nagpur Crime: तरुणाचा खून! जरीपटका पोलिस ठाण्याला शेकडोंनी घातला घेराव

नागपुरात मेहुणीला सिगारेट विकल्याच्या वादातून पानठेलाचालक विद्या सहारे व मुलगा चंचलवर चाकू हल्ला झाला. गंभीर जखमी चंचलचा मृत्यू झाला. संतप्त नागरिकांनी मृतदेहासह पोलिस ठाण्यात घेराव घालत कारवाईची मागणी केली; दोन्ही आरोपी

Updated On: Feb 07, 2026 | 02:57 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सिगारेट विक्रीच्या कारणावरून वाद वाढला
  • विद्या सहारे व मुलगा चंचलवर चाकू हल्ला
  • उपचारादरम्यान चंचलचा मृत्यू
नागपूर: मेहुणीला सिगारेट विकल्याच्या कारणावरून वाद घालणाऱ्या पानठेलाचालक महिला विद्या सहारे आणि मुलगा चंचल याच्यावर दोघांनी चाकूने हल्ला केला होता. यात गंभीर जखमी झालेल्या चंचलचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. यामुळे संतप्त नागरिकांनी मृतदेहासह पोलिस स्टेशन गाठले. २ हजारांहून अधिक नागरिकांनी ठाण्याला घेराव घालत पोलिसांच्या कार्यप्रणालीविरुद्ध रोष व्यक्त करीत घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवून दोन्ही आरोर्पीना अटक केली आहे. गौरव दशरथ अंबादे (रा. हरीदासनगर) व आकाश प्रकाश टेंभुर्णे (रा. मेकोसाबाग, कडबी चौक) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत.

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

इंदोराच्या रिपब्लिकननगरात राहणाऱ्या विद्या सहारे व मुलगा चंचल हे जरीपटकाच्या जिंजर मॉलजवळ पानठेला चालवतात. काही महिन्यांपासून २ तरुणी पानठेल्यावर चहा व सिगारेट पिण्यासाठी येत होत्या. गत सप्टेंबरमध्ये गौरव अंबादे पानठेल्यावर आला. त्याने विद्या सहारे यांना ‘दोन्ही तरुणी माझ्या मेहुण्या असून त्यांना सिगारेट द्यायची नाही अन्यथा तुझा गेम करेल’ अशी धमकी दिली. १ फेब्रुवारीच्या रात्री १०.३० वाजताच्या

शेकडो नागरिक पोलिस ठाण्यात

ठाणेदाराने आरोपीना पाठीशी घातल्यामुळे चिडलेले शेकडो नागरिक चंचल सहारेच्या मृतदेहासह जरीपटका पोलिस ठाण्यात पोहोचले, जरीपटका पोलिसांविरुद्ध तीव्ररोष व्यक्त करीत ‘भ्रष्ट ठाणेदाराला निलंबित करा अशी मागणी केली. यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. सुमारास तरुणी मित्रासोबत पानठेल्यावर आली. यावेळी गौरव आणि आकाशही तेथे आले. त्यांनी मेव्हणीला फटकारले. त्यानंतर विद्या आणि चंचल यांच्यावर चाकूने हल्ला केला.

चंचलच्या पोटावर चाकू मारून गंभीर जखमी केले. चंचलचा मित्र नकुल मदतीसाठी धावला असता आकाशने गरम पातेल्यातील चमचा नकुलच्या डोक्यावर मारला. माहिती मिळताच जरीपटका पोलिसांनी जखमी मायलेकाला उपचारार्थ मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान चंचलचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवून दोन्ही आरोपींना अटक केली.

 

Jalna Crime: जालन्यात भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; शहरात खळबळ

Frequently Asked Questions

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय?

    Ans: मेहुणीला सिगारेट विकल्याच्या वादातून हल्ला झाला.

  • Que: मृत्यू कोणाचा झाला?

    Ans: गंभीर जखमी झालेल्या चंचल सहारेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

  • Que: नागरिकांनी काय केले?

    Ans: मृतदेहासह पोलिस ठाण्यावर घेराव घालून कारवाईची मागणी केली.

Published On: Feb 07, 2026 | 02:57 PM

Feb 07, 2026 | 02:57 PM
