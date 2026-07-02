Chandrapur Crime : नवजात बाळ विक्री प्रकरणाला राजकीय वळण; भाजपशी संबंधित दोन महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक

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या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सायली येरणे या भाजप शहर महिला आघाडीच्या महामंत्री आहेत, तर भाग्यश्री हांडे या देखील भाजपशी संबंधित पदाधिकारी असल्याची माहिती आहे. तपासादरम्यान नवजात बालकाच्या विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, संबंधित प्रक्रिया आणि समन्वय साधण्यात या दोघींची भूमिका असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. या निष्कर्षानंतर दोघींना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यानंतर अटक करण्यात आली.
रामनगर पोलिसांनी यापूर्वी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अजय फुलझेले, पीडित अल्पवयीन मुलीची आई तसेच नवजात बालक खरेदी केल्याचा आरोप असलेल्या दोन महिलांसह एकूण पाच आरोपींना अटक केली होती. या सर्वांविरुद्ध मानवी तस्करी तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी पुरावे गोळा करत कारवाईचा विस्तार केला असून, या साखळीत आणखी काही व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे. पोलिसांच्या या कारवाईनंतर आता प्रकरणाचा तपास आणखी व्यापक होण्याची शक्य केली जात आहे.
या कारवाईनंतर नवजात बालक विक्री आणि मानवी तस्करीचे जाळे किती मोठे आहे, याचा तपास अधिक वेगाने सुरू झाला आहे. संबंधित कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि आरोपींच्या संपर्कातील इतर व्यक्तींची चौकशी सुरू असून, आणखी काही संशयितांना चौकशीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे चंद्रपूरमधील राजकीय वातावरणही तापले असून, विरोधकांनी या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी मात्र तपास कोणत्याही दबावाशिवाय सुरू असल्याचे सांगत, पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
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