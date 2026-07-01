Raj Thackeray on BJP: ‘भाजपचा हा राजकीय जुगार अंगलट येणार, सत्तेचा बंगला कोसळणार’; फोडाफोडीच्या राजकारणावर राज ठाकरेंचा हल्लबोल

खासदार आणि आमदारांच्या बंडखोर गटांवर टीका करताना ते म्हणाले, “सध्या प्रश्न ‘खरेदी कोण करतंय’ हा नाही, तर ‘विकले जाण्यास कोण तयार आहे’ हा आहे. जर ते स्वतःला विकायला तयार असतील, तर खरेदीदार नेहमीच मिळतील.” सध्या आकार घेत असलेल्या राजकीय संस्कृतीचे भावी पिढ्यांवर घातक परिणाम होतील, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला. ते म्हणाले, “राजकारण्यांना आपण कशा प्रकारचा पायंडा पाडत आहोत, याची जाणीव नाही. आपण देशाला कोणत्या दिशेने नेत आहोत?”
राजकीय विरोधकांना कमकुवत करण्याच्या भाजपच्या रणनीतीचा उलटा परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही मनसे प्रमुखांनी दिला. त्यांनी जागतिक इतिहासातील उदाहरणे आणि भारतातील आणीबाणीच्या काळातील घटनांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या घाणेरड्या राजकारणाबाबत जनतेमध्ये प्रचंड संताप आहे. उद्या जेव्हा भाजप सत्तेत नसेल, तेव्हा त्यांनाही अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागेल. प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते.”
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ते पुढे म्हणाले, “इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा जेव्हा राज्यकर्त्यांनी आपल्या विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांच्याच पक्षातून किंवा गटातून निर्माण झालेल्या विरोधकांनी त्यांचा नाश केला आहे. भाजपमध्ये ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. बाहेरील विरोधकांना संपवण्याची गोष्ट सोडा; आता तुमच्याच घरात विरोधक निर्माण होत आहेत आणि तुम्हाला त्यांचा सामना करावा लागेल.” भाजपच्या सध्याच्या सत्ता-रचनेची तुलना पत्त्यांच्या नाजूक आणि अस्थिर घराशी करत, मनसे प्रमुखांनी पक्षाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर असलेले प्रचंड अवलंबित्व अधोरेखित केले.
ते म्हणाले, “जर या रचनेचा पायाभूत पत्ता जरी हलला, तरी संपूर्ण इमारत कोसळेल. सत्य हे आहे की, आज भाजप केवळ पंतप्रधान मोदींमुळे अस्तित्वात आहे, इतर कोणामुळेही नाही. या राजकीय जुगाराचा त्यांच्यावरच उलटा परिणाम होऊ शकतो.” राज ठाकरे यांनी ठाण्यात ‘SIR’ (एसआयआर) मुद्द्यावरून मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना संबोधित केले. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांचा उल्लेख केला. त्यांनी दावा केला की, या निवडणुकांचे निकाल प्रभावित करण्यासाठी प्रचंड सरकारी यंत्रणा वापरली गेली; यात बंगालमधील २७ लाख (२.७ दशलक्ष) मते वगळल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी टिप्पणी केली की, “ममता बॅनर्जींसारख्या मुख्यमंत्र्यांचा पराभव करणे ही काही सामान्य गोष्ट नाही.” केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा उल्लेख करत ठाकरे म्हणाले की, विरोधी पक्षांना भाजपमध्ये विलीन न करता त्यांचे तुकडे पाडण्याची रणनीती ही भविष्यातील नेतृत्वाच्या स्पर्धेसाठी केलेली एक सुनियोजित खेळी आहे.
ठाकरे म्हणाले, “त्यांची कार्यपद्धती पहा: जेव्हा शिवसेना किंवा तृणमूल काँग्रेसचे खासदार पक्ष सोडून बाहेर पडतात, तेव्हा त्यांना लगेच भाजपमध्ये का घेतले जात नाही? स्वतंत्र गट का कायम ठेवले जातात? भविष्यात पंतप्रधानपदाबाबत अंतर्गत मतभेद निर्माण झाल्यास, पाठिंबा मिळवण्यासाठी या विखुरलेल्या गटांचा वापर केला जाईल. जेव्हा तुम्ही विरोधकांना पूर्णपणे संपवता, तेव्हा तुमच्या स्वतःच्या गोटातच असंतुष्ट लोक निर्माण होतात. ही वस्तुस्थिती लवकरच वरिष्ठ पातळीपासून ते तळागाळापर्यंत सर्वांना दिसून येईल.”
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