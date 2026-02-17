Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhattisgarh crime: ‘स्वतःला महादेवाला अर्पण करत आहोत’ म्हणत दाम्पत्याने उचलले टोकाचे पाऊल; कारण काय?

छत्तीसगडमध्ये इकलौत्या मुलाच्या मृत्यूच्या धक्क्यात असलेल्या दाम्पत्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी चार पानी सुसाईड नोट व व्हिडिओ ठेवत स्वतःला महादेवाला अर्पण करत असल्याचे नमूद केले.

Updated On: Feb 17, 2026 | 11:10 AM
  • एकुलत्या मुलाच्या अपघाती मृत्यूनंतर दाम्पत्य नैराश्यात होते.
  • आत्महत्येपूर्वी चार पानी सुसाईड नोट आणि व्हिडिओ संदेश आढळला.
  • पोलिसांनी मर्ग नोंदवत पुढील तपास सुरू केला आहे.
छत्तीसगड: छत्तीसगड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका दाम्पत्याने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. अंगणात झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी या जोडप्याने चार पानांची सुसाईड नोट लिहून ठेवली आणि एक व्हिडीओ देखील बनवला होता. त्यांनी ‘आम्ही स्वतःला महादेवाला अर्पण करत आहोत. कृपया आम्हाला आनंदाने निरोप द्या’ असे म्हंटले.

Madhyapradesh Crime: आधी प्रेयसीची हत्या, मृतदेहावर अत्याचार, अघोरी कृत्य आणि फोटो….; इंदूरमधील भयानक घटना!

काय नेमकी घटना?

ही घटना जांजगीर-चांपा जिल्ह्यातील धार्डेई गावात घडली. आत्महत्या करणाऱ्या दाम्पत्याचे नाव कृष्ण पटेल आणि पत्नी रमाबाई असे आहे. कुटुंबातील सदस्यांनी सांगितले की कृष्ण पटेल गवंडी काम करत होते, तर रमाबाई घराची काळजी घेत होत्या. रविवारी रात्री उशिरा दोघांनीही त्यांच्या अंगणातील झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली. सोमवारी सकाळी त्यांचे मृतदेह लटकलेले आढळले. शेजाऱ्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून पुढील कारवाई करत आहे.

सुसाईड नोट आणि व्हिडिओत काय?

आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती, तसेच व्हिडीओ देखील बनवले होते. पोलिसांनी चार पानांची सुसाईड नोट ताब्यात घेतली आहे. दाम्पत्याने सुसाईड नोटमध्ये लिहिले की, ‘आम्ही दोघेही पूर्ण जाणीवेने आणि आमच्या स्वेच्छेने भगवान शिवाला स्वतःला अर्पण करत आहोत.यासाठी कोणीही जबाबदार नाही. कृपया आनंदी मनाने निरोप द्या”. तर व्हिडिओत त्यांनी म्हंटले आहे की “जर आम्ही आता जिवंत नसलो तर आमच्या मुला आदित्यच्या क्लेमचे पैसे आमचे मोठे भाऊ कुलभरा पटेल आणि जलभरा पटेल यांना वाटून द्या”.

एकुलत्या मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला

आत्महत्या करणाऱ्या दाम्पत्याला एकुलता एक मुलगा होता. त्याचे नाव आदित्य होते. त्याचा २०२४ साली रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेने दाम्पत्याला मोठा धक्का बसला. मुलाच्या मृत्यूनंतर ते नैराश्यात गेले आणि समाजापासून पूर्णपणे दुरावून गेले होते.

Beed Crime: बीडमध्ये 30 जणांचा कुटुंबावर हल्ला; लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण, तीन महिला जखमी

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: छत्तीसगडमधील जांजगीर परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आत्महत्येचे कारण काय मानले जात आहे?

    Ans: इकलौत्या मुलाच्या मृत्यूचा तीव्र मानसिक धक्का हे प्रमुख कारण मानले जात आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: शवविच्छेदनासाठी मृतदेह पाठवून प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 11:10 AM

