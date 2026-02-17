Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Beed Crime: बीडमध्ये 30 जणांचा कुटुंबावर हल्ला; लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण, तीन महिला जखमी

बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात चोपड्याचीवाडी येथे क्षुल्लक वादातून 30 जणांच्या जमावाने कुटुंबावर हल्ला करत चार घरांची तोडफोड केली. लाठ्याकाठ्यांच्या मारहाणीत तीन महिला जखमी झाल्या असून आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल

Feb 17, 2026 | 09:39 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • 30 जणांच्या जमावाकडून कुटुंबावर हल्ला व तोडफोड
  • मारहाणीत तीन महिला जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरू
  • मेंढ्यांच्या कारणावरून वाद वाढल्याची माहिती
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गेवराईच्या चोपड्याचीवाडी येथ चार घरांवर 30 जणांकडून हल्ला करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यात घरातील साहित्याची तोडफोड करण्यात आली. घरात राहणाऱ्या कुटुंबियांवर काठ्याकाठ्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत तीन महिला गंभीर जखमी झाल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकरण दहशत माजवण्याचा असल्याचे दिसून येत आहे.

काय घडलं नेमकं?

बीड जिल्ह्यातील जवारी तालुक्यातील चोपड्याचीवाडी येथील कुटुंबावर जमावाने जीवघेणा हल्ला केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आले आहे. क्षुल्लक कारणावरून ३० लोकांनी सायंकाळच्या सुमारास लाठ्याकाठ्यांनी महिलांना मारहाण करत घरांसह साहित्यांची तोडफोड केली. या मारहाणीमध्ये तीन महिला जखमी झाल्या. त्यांच्यावर बीडच्या जिल्हा रुग्णलयात सध्या उपचार सुरु आहे.

कारण काय?

मारहाण झालेल्या कुटुंबीयांनी शासनाच्या गायरानावर अतिक्रमण केले असून तिथे गेलेल्या दोन मेंढ्या मारून मेंढपाळ लोकांना मारहाण केली. यावरून हा वाद वाढला आणि थेट चार घराकची तोडफोड करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

गुन्हा दाखल

तलवाडा पोलीस ठाण्यात ३० आरोपींच्या विरोधात छेडछाड आणि ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. या घटनेने गावात तणावाचे वातावरण आहे. याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी आरोपीच्या गटाने तलवाडा पोलिसांना निवेदन देऊन केली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हल्ल्यात किती जण सहभागी होते?

    Ans: सुमारे 30 जणांच्या जमावाने हल्ला केला.

  • Que: किती जण जखमी झाले?

    Ans: तीन महिला जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

  • Que: वादाचे कारण काय होते?

    Ans: मेंढ्या गायरान परिसरात आल्याने झालेला क्षुल्लक वाद वाढल्याची माहिती.

Feb 17, 2026 | 09:39 AM

