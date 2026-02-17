Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Defense To Technology Important Issues Will Be Discussed Pm Modi And Macron Meet India France Relations

संरक्षण ते तंत्रज्ञान! आज Modi-Macron भेटीत ‘या’ महत्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा; भारत-फ्रान्स मैत्रीचा नवा अध्याय

Emmanuel Macron India Visit : फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आज मुंबई दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहे. या भेटीने भारत आणि फ्रान्स संबंधाना एक नवी गती मिळणार आहे.

Feb 17, 2026
PM Narendra Modi and France President Emmanuel Macron

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • PM मोदी आणि फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन आज मुंबईत
  • ‘या’ महत्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा
  • भारत-फ्रान्स मैत्रीचा नवा अध्याय होणार सुरु
PM Modi and France President Emmanuel Macron Meeting : नवी दिल्ली : आज भारतासाठी एक ऐतिहासिक आणि निर्णायक दिवस आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) भारताच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आले आहे. अध्यक्ष मॅक्रॉन मुंबईत दाखल झाले असून आज ते पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत भारत-फ्रान्स (France) मैत्रीचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहेत.

दिल्लीत एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन! भारत बनणार जगाचे AI केंद्र, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज, मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) मुंबईच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. यावेळी ते फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांची भेट घेतील. या भेटीत संरक्षण सरकार्यापासून ते कृत्रिम बुद्धमत्तेपर्यंतच्या जागतिक मुद्यांवर चर्चा होणार आहेत. या भेटीत दोन्ही देसांत संरक्षण क्षेत्रात अनेक महत्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेसह संपूर्ण जगाचे लक्ष पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या भेटीकडे लागले आहे. यामुळे या भेटीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे.

द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

या भेटीत दोन्ही नेत्यांमध्ये भारत-फ्रान्स द्विपक्षीय संबंधावर चर्चा होणार आहे. भारत-फ्रान्समधील सामंजस्य कारारावर स्वाक्षरी केली जाईल. यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध अधिक बळकट होतील. तसेच दोन्ही देशांत संभाव्य संरक्षण करारांवरही स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. द्विपक्षीय चर्चेदम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये हिंद महासागरातील सुरक्षा आणि धोरणात्मक प्रगीतवर सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.

हे संभाव्य करार अपेक्षित

  • हॅमर क्षेपणास्त्र करार : दोन्ही देशांत राफेलनंतर आता हॅमर क्षेपणास्त्रावर मोठा करार अपेक्षित आहे. हे क्षेपणास्त्र संयुक्तपणे भारतात तयार केले जाऊ शकते. यासाठी सामंजस्य करार होण्याची शक्यता आहे.
  • संयुक्त नौदल सराव आणि लॉजिस्टिक्स: या भेटीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षेवर सविस्तर चर्चा केली जाणार असून यासाठी दोन्ही देशे संयुक्त नौदल सरवा आणि लॉजिस्टिक्स सहकार्यावरही करार करु शकतात.
  • संरक्षण करार : तसेच हेलिकॉप्टर उत्पादन, जेट इंजिन तंत्रज्ञान, पाणबुडी विकासावर संरक्षण करार होण्याची शक्यता आहे. तसेच राफेल मरीनच्या किंमत आणि इतर अटींवरही चर्चा होण्यीच शक्कयता आहे.
  • तसेच पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन मिशिगन टाटा एअरबेस H125 हेलिकॉप्टरचे उद्घाटनही करु शकतात.
  • AI सहकार्य : तसेच दोन्ही देशांतल आरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धनततेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील करारांवर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक हितासाठी तंत्रज्ञान सुरक्षा निर्माण करणे याचा हेतू आहे.
अध्यक्ष मॅक्रॉन भारत-फ्रान्स इनोव्हेशन फोरमलाही उपस्थित राहणार आहेत. गेटवे ऑफ इंडिया येथे आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमाला देखील ते भेट देणार आहेत. ही भेट दोन्ही देशांतील नवोन्मेष आणि सांस्कृतिक संबंधाचे प्रतीक मानली जात आहे.

भारत-फ्रान्स संबंधांना नवी दिशा! अध्यक्ष Emmanuel Macron भारत दौऱ्यावर; AI समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट

Feb 17, 2026

