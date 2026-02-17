Gold Price in India: रशियाच्या डॉलर भूमिकेमुळे सोन्याला धक्का; १ लाखांच्या खाली जाणार दर?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये एमसीएक्सवर सोन्याचा दर १,८०,७७९ प्रति १० ग्रॅमचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले.

Updated On: Feb 17, 2026 | 10:45 AM
  • सोन्यात दरात मोठी घसरण
  • १५% घसरणीनंतरही सोन्यात आणखी घसरणीचा अंदाज
  • गुंतवणूकदारांनी बाळगली सावधगिरी 
 

Gold Price in India: सोन्याच्या दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये एमसीएक्सवर सोन्याचा दर १,८०,७७९ प्रति १० ग्रॅमचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. १३ फेब्रुवारीला सोन्याचा भाव १,५६,२०० पर्यंत खाली आला, जो विक्रमी उच्चांकापेक्षा सुमारे २४,५०० रुपये कमी आहे. सोमवारी एमसीएक्सवर सोने ०.६१ टक्के घसरून १,५४,९३७ रुपये प्रति दहा ग्रॅमवर आले. या घसरणीचे मुख्य कारण रशियाच्या डॉलरबाबतच्या बदललेल्या भूमिकेत मानले जात आहे. काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार भारतात सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम एक लाख रुपयांपेक्षा खाली येण्याची शक्यता आहे.

Stock Market Today: शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीची चिन्हे! तज्ज्ञांचा दिला इशारा, गुंतवणूकदारांनी राहा सावध

मिळालेल्या माहितीनुसार, रशिया अमेरिकेसोबत डॉलरमध्ये व्यापार करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहत आहे. रशिया दीर्घकाळापासून ‘डी-डॉलरायझेशन’ मोहिमेसाठी प्रयत्न करत आहे. असे असताना रशिया पुन्हा डॉलरकडे वळला, तर ब्रिक्स देशांच्या सोने आधारित व्यापाराच्या अपेक्षांमुळे निर्माण झालेली सोन्याची मागणी कमी होऊ शकते. रशियाने अद्याप याबद्दल कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे बड्या खरेदीदारांच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते.

सोन्याच्या दरात वारंवार चढउतार होत असल्याने खरेदीदारांमध्ये फारसा उत्साह नाही. मात्र, आता रशियाने डॉलरला महत्व देण्याची भूमिका घेतल्याने सोन्याच्या खरेदीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. किरकोळ खरेदीदारांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.

गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला; जाणून घ्या प्राईस बँड

पेस ३६० चे अमित गोयल यांच्या मतानुसार, सोने दराने शिखर गाठले आहे. आता सोन्यातील घसरण आणखी वाढणार आहे. भारतात सोने आधीच सुमारे १५ टक्के घसरले आहे आणि ही घसरण आणखी वाढू शकते. गोयल यांचा विश्वास आहे की, भारतात सोने १ लाख प्रति १० ग्रॅमच्याही खाली येऊ शकते आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ते ३,००० डॉलर प्रति औंसपर्यंत घसरू शकते. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या ब्रिक्स संघटनेतील देशांनी गेल्या काही वर्षांत आक्रमकपणे सोन्याची खरेदी केली होती. या देशांचे उद्दिष्ट डॉलरला बगल देऊन सोन्याला व्यापाराचे माध्यम बनवणे होते. ब्रिक्स देश जागतिक सुवर्ण उत्पादनाचा ५० टक्के हिस्सा नियंत्रित करतात.

Published On: Feb 17, 2026 | 10:45 AM

