SL vs IRE : पथुम निस्सांकाच्या शतकाने चित्र पालटलं! ऑस्ट्रेलियाला दिला धक्का, श्रीलंकेने एकाच सामन्यात मोडले अनेक मोठे विक्रम

स्पर्धेतील पहिले शतक झळकावल्याबद्दल २७ वर्षीय निस्सांकाला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले. टी२० विश्वचषक सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक झळकावण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

Updated On: Feb 17, 2026 | 10:45 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Australia vs Sri Lanka T20 World Cup 2026 : टी२० विश्वचषक २०२६ च्या ग्रुप बी सामन्यात श्रीलंकेने ऑस्ट्रेलियाचा ८ विकेट्सने पराभव केला, ज्यामुळे सुपर ८ मध्ये त्यांचे स्थान निश्चित झालेच, शिवाय कांगारू संघाला स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आणले. पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात श्रीलंकेचा सलामीवीर पथुम निस्सांकाने त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळींपैकी एक खेळून इतिहास रचला.

पथुम निस्सांकाचे विक्रमी शतक

  • १८२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, श्रीलंकेच्या संघाकडून पथुम निस्सांका यांनी उत्कृष्ट खेळी केली. त्यांनी फक्त ५२ चेंडूत नाबाद १०० धावा केल्या, ज्यामध्ये १० चौकार आणि पाच उत्तुंग षटकारांचा समावेश होता. या शतकासह, निस्सांका टी२० विश्वचषक इतिहासात शतक करणारा श्रीलंकेचा दुसरा फलंदाज ठरला. याआधीचा पराक्रम २०१० मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध महान महेला जयवर्धनेने केला होता.
  • स्पर्धेतील पहिले शतक झळकावल्याबद्दल २७ वर्षीय निस्सांकाला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले. टी२० विश्वचषक सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक झळकावण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वीचा सर्वोच्च धावसंख्या पाकिस्तानच्या उमर अकमलने २०१४ मध्ये मीरपूर येथे ९४ धावा केल्या होत्या.

  • श्रीलंकेच्या संघाने विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाला हरवण्याची ही तिसरी वेळ होती, पहिली १९९६ मध्ये लाहोरमध्ये झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात आणि दुसरी २००९ मध्ये नॉटिंगहॅममध्ये झालेल्या टी२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात.
  • निसांकाचे ५२ चेंडूत झळकलेले शतक हे श्रीलंकेच्या फलंदाजाने टी२० मध्ये संयुक्तपणे दुसरे सर्वात जलद शतक ठरले. त्याने गेल्या वर्षी दुबईमध्ये भारताविरुद्ध ५२ चेंडूत झळकवलेल्या शतकाच्या त्याच्या मागील विक्रमाशी बरोबरी केली. कुसल परेराच्या नावावर श्रीलंकेच्या फलंदाजाने सर्वात जलद टी२० शतक करण्याचा विक्रम आहे, जो त्याने गेल्या वर्षी नेल्सनमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध फक्त ४४ चेंडूत झळकवला होता.
  • निसांकाचे नाबाद शतक हे टी-२० विश्वचषकात श्रीलंकेच्या फलंदाजाने केलेले दुसरे शतक होते. पहिले शतक माजी कर्णधार महेला जयवर्धने (१००) यांनी २०१० च्या आवृत्तीत झिम्बाब्वेविरुद्ध केले होते.
श्रीलंका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया: श्रीलंकेने अनेक विक्रम रचले

  • सोमवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध श्रीलंकेने यशस्वीरित्या पार केलेले १८२ धावांचे लक्ष्य हे घरच्या मैदानावर पुरुषांच्या टी२० सामन्यांमधील त्यांचे सर्वोच्च यशस्वी आव्हान आहे, जे २०२२ मध्ये पल्लेकेले येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी केलेल्या १७७ धावांच्या आव्हानापेक्षा जास्त आहे.
  • १८२ धावांचे लक्ष्य हे श्रीलंकेतील पुरुषांच्या टी२० सामन्यांमध्ये कोणत्याही संघाने दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च लक्ष्य आहे, २०१८ मध्ये कोलंबोमध्ये बांगलादेशने श्रीलंकेविरुद्ध ठेवलेले २१५ धावांचे लक्ष्य आहे.
  • पुरुषांच्या टी-२० मध्ये श्रीलंकेचा हा चौथा सर्वात मोठा आणि टी-२० विश्वचषकातील त्यांचा सर्वोच्च धावसंख्या आहे. टी-२० विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोणत्याही संघाने केलेला हा सर्वात मोठा धावसंख्या पाठलाग आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 10:45 AM

Feb 17, 2026 | 10:45 AM
