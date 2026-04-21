  • Delhi Crime Outrageous Incident In Delhi Drunken Son Sexually Assaults 70 Year Old Mother

Delhi Crime: दिल्लीत संतापजनक प्रकार! दारूच्या नशेत मुलाने 70 वर्षीय आईवर केलं लैंगिक शोषण

दिल्लीच्या बुराडी परिसरात दारूच्या नशेत 36 वर्षीय मुलाने आपल्या 70 वर्षीय आईवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. पीडितेने स्वतःची सुटका करून पोलिसांत तक्रार दिली. आरोपीला अटक करण्यात आली असून तपास सुरू आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 02:44 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • दारूच्या नशेत मुलाकडून आईवर अत्याचार
  • पीडित वृद्ध महिलेने स्वतःची सुटका करून तक्रार केली
  • आरोपी अटकेत; गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल
दिल्ली: दिल्ली येथून एक आई मुलाच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका मुलाने दारूच्या नशेत एका ३६ वर्षीय तरुणाने ७० वर्षीय आईसोबत लैंगिक शोषण केल्याचे समोर आले आहे. या संतापजनक घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. ही घटना दिल्लीच्या बुराडी येथे घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील तरुण हा बराच काळापासून अमली पदार्थांचे सेवन करत होता. मुलाच्या अश्या नाकर्तेपणामुळे पीडित वृद्ध आई कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी घरकाम करते. तो घरात आईसोबत वाद घालायचा. जेव्हा आरोपीने १६ वर्षीय मुलीला मारहाण केली. वडिलांच्या रोजच्या वादाला कंटाळून मुलगी तिच्या मावशीच्या घरी गेली. दारूच्या नशेत असलेल्या मुलाने तिचे हातपाय बांधले आणि तिच्यावर लैंगिक शोषण केले. आरोपी मुलगा आईला तश्याच स्थितीत सोडून रात्रभर झोपला. रविवारी पहाटे ४ च्या सुमारास, पीडितेने स्वतःची सुटका करून घेतली. तिने तात्काळपणे आरोपीच्या बहिणीला फोन करून घटनेची माहिती दिली. या घटनेची माहिती नंतर पोलिसांना देण्यात आली. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी एफआरआय दाखल केला.

पोलीस तपास सुरु

पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तातडीने आरोपीला ताब्यात घेतले तर पोलिसांनी पीडित महिलेला आणि तिच्या नातीचे मेडिकल चेकअप केले. आरोपी मुलाला अटक करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार, अपहरण आणि मारहाणीचा गंभीर आरोप महिलेने केला आहे. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलीस तपास करत आहे.

दिल्ली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सरिता विहार परिसरात एका घरात आई आणि तिच्या लहान मुलीचा मृतदेह आढळून आला आहे. मृतदे हा घरातील पलंगात आढळून आला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्याची माहिती आहे. आरोपी हा शेजारी राहणारा व्यक्ती आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: दिल्लीतील बुराडी परिसरात.

  • Que: पीडितेने काय केले?

    Ans: स्वतःची सुटका करून पोलिसांकडे तक्रार केली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी मुलाला अटक करून गुन्हा दाखल केला.

Published On: Apr 21, 2026 | 02:44 PM

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM