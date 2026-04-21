  Uttar Pradesh Crime Heartbreaking Argument Over A Lollipop Leads To The Death Of A 7 Year Old Brother

Uttarpradesh Crime: हृदयद्रावक! लॉलीपॉपवरून भांडण, 7 वर्षीय भावाचा मृत्यू, 15 वर्षीय बहिणीवर गुन्हा दाखल; काय घडलं नेमकं?

उत्तर प्रदेशातील बस्ती येथे लॉलीपॉपवरून झालेल्या वादात 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. 15 वर्षीय बहिणीसोबतच्या झटापटीत गळ्याला दुखापत झाली. प्रकरणात अल्पवयीन बहिणीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 01:55 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लॉलीपॉपवरून बहिण-भावात वाद
  • झटापटीत 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू
  • अल्पवयीन बहिणीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवघ्या ७ वर्षांच्या मुलाची हत्या त्याच्याच १५ वर्षीय बहिणीनेच केल्याचे समोर आले आहे. लॉलिपॉपवरून या दोघांमध्ये भांडण झालं आणि याच भांडणाचा रूपांतर हत्येत झाला. या घटनेने खळबळ उडाली असून कुटुंबावर हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील आहे.

काय घडलं नेमकं?

११ एप्रिल रोजी सकाळी 11:20 च्या सुमारास आर्यन आणि त्याची मोठी बहीण घरात खेळत होते. एका लॉलिपॉपवरून दोघांमध्ये ओढतांना सुरु झाली आणि पाहता पाहता या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या झटापटीत आर्यनच्या गळ्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे घाबरलेल्या बहिणीने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी भावाचा मृतदेह खोलीतील छताच्या कुंडीला ओढणीच्या सहाय्याने लटकवला. मात्र पोस्ट मार्टम अहवालात आर्यनचा मृत्यू लटकवण्यापूर्वीच झाला असल्याचे स्पष्ट झाले, ज्यामुळे या प्रकरणातील सत्य समोर आले.

गुन्हा दाखल

याप्रकरणी पोलिसांनी मृत मुलाच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून १५ वर्षीय मुलीविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. हे कृत्य हेतुपुरस्सर नसले तरी एका बालकाचा जीव गेल्याने कायद्यानुसार पावले उचलण्यात आली आहेत. आरोपी मुलगी अल्पवयीन असल्याने हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळले जात असून, किशोर न्यायालयाच्या आदेशानुसार तिला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे. पुढील कारवाई पोलीस करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यात.

  • Que: मृत्यू कसा झाला?

    Ans: बहिणीसोबतच्या झटापटीत गळ्याला दुखापत झाल्याने.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: अल्पवयीन बहिणीवर गुन्हा दाखल करून बालसुधारगृहात पाठवले.

Published On: Apr 21, 2026 | 01:55 PM

