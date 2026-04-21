आता महिन्यातून दोनदा मिळणार पगार; भारताच्या शेजारील देशाने लागू केला New Rule, कसा होणार फायदा?

नेपाळने, आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार वितरीत करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल लागू केला आहे. महिन्याच्या शेवटी एकदाच संपूर्ण पगार घेण्याऐवजी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता दोन समान आठवड्यांमध्ये पगार दिला जाईल.

Updated On: Apr 21, 2026 | 02:39 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Salaries Twice a Month: जर तुम्हाला तुमचा पगार महिन्यातून दोनदा मिळू लागला, तर तुमच्या अनेक आर्थिक अडचणी सुटू शकतील. भारताचा शेजारील देश असलेल्या नेपाळने, आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार वितरीत करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल लागू केला आहे. महिन्याच्या शेवटी एकदाच संपूर्ण पगार घेण्याऐवजी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता दोन समान आठवड्यांमध्ये पगार दिला जाईल म्हणजेच दर १५ दिवसांनी एकदा असा पगार मिळणार आहे. परिणामी, त्यांना महिन्याला दोनदा पगार मिळेल. महिन्याच्या शेवटी पगार देण्याच्या दशकानुदशके चालत आलेल्या प्रथेपासून फारकत घेत, सरकारने आता ‘पंधरवड्याला पगार देणारी प्रणाली’ म्हणजेच fortnightly payment system लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘क्रांतिकारी पाऊल’ कसं ठरणार फायदेशीर?

नेपाळ सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक एक ‘क्रांतिकारी पाऊल’ म्हणून केले जात आहे; हे पाऊल प्रशासकीय यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांचे हित या दोन्ही दृष्टीने फायदेशीर मानले जात आहे. नेपाळच्या अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती स्थिर करणे आणि बाजारातील पैशाचा प्रवाह वाढवणे हा आहे. अनेकदा असे दिसून येते की, महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांकडे पैसे शिल्लक राहत नाहीत; यामुळे त्यांना आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी धडपड करावी लागते किंवा पैसे उसने घेण्याचा मार्ग अवलंबावा लागतो. या नवीन प्रणालीमुळे, आता त्यांना दर दुसऱ्या आठवड्याला पैशांची उपलब्धता होईल.

कर्मचारी आणि सरकारला कोणते फायदे मिळतील?

आर्थिक तज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही महत्त्वपूर्ण लाभ होईल. जेव्हा लोकांना त्यांची मिळकत दर १५ दिवसांनी प्राप्त होईल, तेव्हा बाजारातील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमधील सातत्य टिकून राहील. यामुळे किरकोळ विक्रेते आणि लहान व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायात वाढ होईल. साधारणपणे, महिन्याच्या सुरुवातीला बाजारपेठांमध्ये गर्दी असते आणि महिन्याच्या अखेरीस शांतता असते; मात्र, आता संपूर्ण महिनाभर वस्तूंची मागणी सातत्यपूर्ण राहील.

खर्चांचे अधिक व्यवस्थित मॅनेजमेंट

या घोषणेनंतर, नेपाळच्या सरकारी वर्तुळात उत्साहाचं वातावरण दिसून येत आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आता बजेटचे व्यवस्थापन करणे अधिकच सुलभ होणार आहे. शाळेचे शुल्क, वीज बिल आणि किराणा माल यांसारख्या खर्चांसाठी निधीचे नियोजन करणे त्यांना आता अधिक चांगल्या प्रकारे शक्य होईल. शिवाय, ही पद्धत विकसित राष्ट्रांमधील जसे की अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या कार्यपद्धतींवर आधारित आहे, जी आर्थिक व्यवस्थापनाचा एक आधुनिक दृष्टिकोन दर्शवते.

हा निर्णय इतर देशांसाठीही एक आदर्श

नेपाळ सरकारने हाती घेतलेला हा उपक्रम इतर दक्षिण आशियाई राष्ट्रांसाठी एक आदर्श ठरू शकतो. जर हे प्रारूप यशस्वी ठरले, तर त्यामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमताच वाढणार नाही, तर देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दिशेने ते एक मैलाचा दगडही ठरेल. सद्यस्थितीत, सरकार हा उपक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवण्याची योजना आखत आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 02:39 PM

May 19, 2026 | 02:35 AM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
May 19, 2026 | 12:30 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM