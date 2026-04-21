Chhatrapati Sambhajinagar: महापालिकेत ‘हायव्होल्टेज’ ड्रामा, एमआयएम प्रदेशाध्यक्ष जलील यांच्याबाबतच्या वक्तव्यावरून वाद

छत्रपती संभाजीनगर मनपाच्या सभेत माजी खासदार इम्तियाज जलील यांचा 'शक्ती कपूर' असा उल्लेख केल्याने मोठा गदारोळ झाला. महापौरांनी असंसदीय शब्द इतिवृत्तातून वगळण्याचे आदेश दिले आहेत.

Updated On: Apr 21, 2026 | 02:41 PM
महापालिकेत 'हायव्होल्टेज' ड्रामा

छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शक्ती कपूर या उल्लेखाने राजकीय ठिणगी पडली. एमआयएम प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्याबाबत केलेल्या या वक्तव्यामुळे सभागृहात काही काळ अक्षरशः हाय व्होल्टचा गदारोळ पाहायला मिळाला. महापौर समीर राजूरकर यांनी हस्तक्षेप करत असंसदीय शब्द इतिवृत्तातून वगळण्याचे आदेश दिले.

सोमवारी पार पडलेल्या सभेला महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, मनपा आयुक्त अमोल येडगे, नगर सचिव नंदकिशोर भोंबे यांच्यासह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले तसेच कार्यकारी अभियंता मोहिनी गायकवाड यांचे वडील डी. एस. गायकवाड यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यानंतर विरोधी पक्षनेते अब्दुल समीर साजिद यांच्या व्हायरल व्हिडिओचा मुद्दा उपस्थित झाला. जुन्या शहरात कोणतेही काम करण्यासाठी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या आदेशाची आवश्यकता असल्याचा आशय त्या व्हिडिओत असल्याचे सांगत सत्ताधारी भाजप आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांनी टीका केली.

चर्चेदरम्यान वंचितचे नगरसेवक अफसर खान यांनी जलील यांचा उल्लेख ‘शक्ती कपूर’ असा करताच एमआयएमचे नगरसेवक संतप्त झाले. अनेक सदस्य एकाचवेळी बोलू लागल्याने सभागृहाचे वातावरण ढवळून निघाले. काही काळ सभागृह मच्छी बाजारासारखे झाल्याचे चित्र होते. राजगौरव वानखेडे यांनी संबंधित वक्तव्याबद्दल माफीची मागणी केली, तर प्रमोद राठोड यांनी सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करत प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

लोकप्रतिनिधींचा अपमान सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका काही सदस्यांनी मांडली. वातावरण चिघळत असल्याचे पाहून महापौर समीर राजूरकर यांनी कडक शब्दांत सर्वांना सुनावले. आपण हजारो नागरिकांचे प्रतिनिधी आहोत. मंत्री, खासदार, आमदार किंवा इतर लोकप्रतिनिधींविषयी बोलताना भान ठेवले पाहिजे, असे सांगत त्यांनी असंसदीय शब्द इतिवृत्तातून वगळण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरु झाले.

प्रस्ताव कुठे अडकला? राठोडांचा सवाल

प्रमोद राठोड यांनी सभेत प्रशासनावर थेट प्रश्न उपस्थित केला. यापूर्वीही अशा प्रकारची वक्तव्ये झाली असताना ठोस कारवाई का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. चुकीच्या वर्तनावर स्पष्ट आणि तातडीची कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रशिक्षणवर्ग घ्या : जंजाळ

उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी महापौरांना प्रथम नागरिक संबोधले जाते, याची आठवण करून देत सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्याची गरज अधोरेखित कैली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या राज्यघटनेनुसार चालतो, याची जाणीव ठेवावी, असे सांगत सदस्यांसाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याची सूचना त्यांनी केली.

Published On: Apr 21, 2026 | 02:41 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

