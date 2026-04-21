सोमवारी पार पडलेल्या सभेला महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, मनपा आयुक्त अमोल येडगे, नगर सचिव नंदकिशोर भोंबे यांच्यासह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले तसेच कार्यकारी अभियंता मोहिनी गायकवाड यांचे वडील डी. एस. गायकवाड यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यानंतर विरोधी पक्षनेते अब्दुल समीर साजिद यांच्या व्हायरल व्हिडिओचा मुद्दा उपस्थित झाला. जुन्या शहरात कोणतेही काम करण्यासाठी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या आदेशाची आवश्यकता असल्याचा आशय त्या व्हिडिओत असल्याचे सांगत सत्ताधारी भाजप आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांनी टीका केली.
चर्चेदरम्यान वंचितचे नगरसेवक अफसर खान यांनी जलील यांचा उल्लेख ‘शक्ती कपूर’ असा करताच एमआयएमचे नगरसेवक संतप्त झाले. अनेक सदस्य एकाचवेळी बोलू लागल्याने सभागृहाचे वातावरण ढवळून निघाले. काही काळ सभागृह मच्छी बाजारासारखे झाल्याचे चित्र होते. राजगौरव वानखेडे यांनी संबंधित वक्तव्याबद्दल माफीची मागणी केली, तर प्रमोद राठोड यांनी सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करत प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
लोकप्रतिनिधींचा अपमान सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका काही सदस्यांनी मांडली. वातावरण चिघळत असल्याचे पाहून महापौर समीर राजूरकर यांनी कडक शब्दांत सर्वांना सुनावले. आपण हजारो नागरिकांचे प्रतिनिधी आहोत. मंत्री, खासदार, आमदार किंवा इतर लोकप्रतिनिधींविषयी बोलताना भान ठेवले पाहिजे, असे सांगत त्यांनी असंसदीय शब्द इतिवृत्तातून वगळण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरु झाले.
प्रमोद राठोड यांनी सभेत प्रशासनावर थेट प्रश्न उपस्थित केला. यापूर्वीही अशा प्रकारची वक्तव्ये झाली असताना ठोस कारवाई का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. चुकीच्या वर्तनावर स्पष्ट आणि तातडीची कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी महापौरांना प्रथम नागरिक संबोधले जाते, याची आठवण करून देत सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्याची गरज अधोरेखित कैली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या राज्यघटनेनुसार चालतो, याची जाणीव ठेवावी, असे सांगत सदस्यांसाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याची सूचना त्यांनी केली.
