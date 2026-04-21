Uttarpradesh Crime: संशयातून भीषण कांड! पतीने पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या, नंतर स्वतःचं आयुष्य संपवलं

काय घडलं नेमकं?
या घटनेतील मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव सरफिया (५२वर्ष) असे आहे. तर मुबीन शेख (४८ वर्ष) असे आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. मुबिन आणि सरफिया यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाद होत होते. मुबीनला आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. त्यामुळे नेहमीच वाद होत होते. या घटनेच्या दिवशी हा वाद विकोपाला गेला आणि रागाच्या भरात मुबिनने घरात असलेली कुऱ्हाड उचलून पत्नीवर प्राणघातक हल्ला केला. मुलीने जेव्हा घराचे दृश्य पाहिले तेव्हा तिने आरडाओरडा केला, ज्यामुळे आसपासचे लोक गोळा झाले, परंतु तोपर्यंत मुबिन तिथून पसार झाला होता. बांदा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला आणि संशयित आरोपी पतीविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून केला. तो तिथून फरार झाला. त्यांनतर पोलीस मुबीनचा माग काढण्यासाठी पोलिसांनी विविध पथके तैनात केली होती. मात्र सुरुवातीला तो पोलिसांच्या हाती लागला नाही.
मात्र सोमवारी त्याचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांना मुबिनचे लोकेशन गौरीखानपुर गावातील शिवारात मिळाले. जेव्हा पोलीस पथक तिथे पोहोचले, तेव्हा मुबिनचा मृतदेह एका झाडाला फंद्यावर लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आपल्या पथकासह दाखल झाले आणि त्यांनी परिसराची बारकाईने पाहणी केली. आरोपीने आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याचा मृतदेह खाली उतरवून पुढील प्रक्रियेसाठी जिल्हा रुग्णलयात पाठवला आहे.
पुराव्यांच्या आधारे आणि शवविच्छेदन अहवालानुसार पोलीस पुढील वैधानिक कारवाई करत आहेत. संशयापायी एका सुखी संसाराचा झालेला हा करुण अंत सध्या बांदा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला असून, एका मुलीने आपल्या आई-वडिलांना अशा प्रकारे गमावल्याने परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
