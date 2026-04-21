  • Uttar Pradesh Crime Gruesome Act Driven By Suspicion Husband Murders Wife With An Axe Then Ends His Own Life

Uttarpradesh Crime: संशयातून भीषण कांड! पतीने पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या, नंतर स्वतःचं आयुष्य संपवलं

उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या केली. घटनेनंतर तो फरार झाला, मात्र नंतर जंगलात झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत मृत आढळला. या दुहेरी घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 01:06 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीची निर्घृण हत्या
  • आरोपी पती फरार; नंतर आत्महत्या केल्याचे समोर
  • पोलिसांकडून दोन्ही मृतदेहांचा पंचनामा, तपास सुरू
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून आणि संशयातून पतीनेच पत्नीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर त्यांनतर त्याने आत्महत्या केली. ही घटना उत्तरप्रदेश येथील बांदा जिल्ह्यातील बबेरू कोतवाली क्षेत्रातील बगेहटा गावात घडली.

काय घडलं नेमकं?

या घटनेतील मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव सरफिया (५२वर्ष) असे आहे. तर मुबीन शेख (४८ वर्ष) असे आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. मुबिन आणि सरफिया यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाद होत होते. मुबीनला आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. त्यामुळे नेहमीच वाद होत होते. या घटनेच्या दिवशी हा वाद विकोपाला गेला आणि रागाच्या भरात मुबिनने घरात असलेली कुऱ्हाड उचलून पत्नीवर प्राणघातक हल्ला केला. मुलीने जेव्हा घराचे दृश्य पाहिले तेव्हा तिने आरडाओरडा केला, ज्यामुळे आसपासचे लोक गोळा झाले, परंतु तोपर्यंत मुबिन तिथून पसार झाला होता. बांदा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला आणि संशयित आरोपी पतीविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून केला. तो तिथून फरार झाला. त्यांनतर पोलीस मुबीनचा माग काढण्यासाठी पोलिसांनी विविध पथके तैनात केली होती. मात्र सुरुवातीला तो पोलिसांच्या हाती लागला नाही.

मात्र सोमवारी त्याचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांना मुबिनचे लोकेशन गौरीखानपुर गावातील शिवारात मिळाले. जेव्हा पोलीस पथक तिथे पोहोचले, तेव्हा मुबिनचा मृतदेह एका झाडाला फंद्यावर लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आपल्या पथकासह दाखल झाले आणि त्यांनी परिसराची बारकाईने पाहणी केली. आरोपीने आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याचा मृतदेह खाली उतरवून पुढील प्रक्रियेसाठी जिल्हा रुग्णलयात पाठवला आहे.

पुराव्यांच्या आधारे आणि शवविच्छेदन अहवालानुसार पोलीस पुढील वैधानिक कारवाई करत आहेत. संशयापायी एका सुखी संसाराचा झालेला हा करुण अंत सध्या बांदा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला असून, एका मुलीने आपल्या आई-वडिलांना अशा प्रकारे गमावल्याने परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यात.

  • Que: खुनामागचे कारण काय?

    Ans: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय.

  • Que: आरोपीचे पुढे काय झाले?

    Ans: तो फरार झाला, नंतर झाडाला गळफास घेतलेला मृत आढळला.

Published On: Apr 21, 2026 | 01:06 PM

IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

