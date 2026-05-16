Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे मुलीचे लग्न पार पाडून घरी परतलेल्या दांपत्याची त्यांच्या मुलाने मुसळाने वार करून हत्या केली. पत्नीसमोर सुनावल्याच्या रागातून आरोपीने हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचा संशय आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 12:30 PM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
  • शिरपूरच्या महावीर सोसायटीत मुलाने आई-वडिलांची हत्या केल्याची घटना घडली.
  • पत्नीसमोर सुनावल्याच्या रागातून आरोपीने मुसळाने दोघांवर हल्ला केला.
  • पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
धुळे: धुळे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोटच्या मुलानेच आपल्या आई वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. पत्नीसमोर रागावल्याने ही हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना शिरपूर परिसरातील महावीर सोसायटीत घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणात हत्या झालेल्या आईचे नाव रंजू देवी तर वडिलांचे नाव इंदाराम असे आहे. शुक्रवारी आपल्या मुलीचे लग्न पार पाडून हे दोघेही दाम्पत्य आनंदाने घरी परतले. मात्र घरी आल्यानंतर कोणत्यातरी कारणावरून आई वडिलांनी मुलाला त्याच्या पत्नीसमोर सुनावले. या अपमानाचा राग अनावर झाल्याने संशयित आरोपी मुलाने रागाच्या भारत थेट घरात ठेवलेल्या मुसळाने दोघांच्याही डोक्यावर सपासप वार केले. या भीषण हल्ल्यात गंभीर दुखापत झाल्याने इंदाराम आणि रंजू देवी यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.

आरोपीचा पळून जाण्याचा, मात्र

या अनपेक्षित आणि क्रूर हल्ल्यानंतर संशयित आरोपी मुलाने घटनास्थळावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरडाओरडा ऐकून परिसरातिल नागरिक जमा झाले होते. जागरूक नागरिकांनी तात्काळ धाव घेत त्याला शिताफीने पकडले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पोलिसांनी त्याला अटक केली असून पुढील कायदेशीर कारवाई आणि तपास सुरु आहे. या घटनेने धुळे जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: धुळे जिल्ह्यात नेमकी कोणती घटना घडली?

    Ans: शिरपूर येथे एका मुलाने आपल्या आई-वडिलांची मुसळाने वार करून हत्या केली.

  • Que: हत्येमागचं प्राथमिक कारण काय सांगितलं जात आहे?

    Ans: आई-वडिलांनी पत्नीसमोर सुनावल्याच्या रागातून आरोपीने हल्ला केल्याचा संशय आहे.

  • Que: आरोपीला कसं पकडण्यात आलं?

    Ans: हल्ल्यानंतर आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र नागरिकांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केलं.

Published On: May 16, 2026 | 12:30 PM

