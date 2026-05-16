Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Google Reduced Storage For New Gmail Account Now Users Will Get Only 5gb Tech News Marathi

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Gmail Storage Reduced: नवीन जिमेल अकाऊंट तयार करणाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट आहे. आता कंपनी यूजर्सना थेट 15GB स्टोरेज ऑफर करणार नाही, यासाठी यूजर्सना मोबाईल नंबर लिंक करावा लागेल.

Updated On: May 16, 2026 | 12:06 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Follow Us:
Follow Us:
  • Google आता नवीन अकाऊंटसाठी फक्त 5GB फ्री स्टोरेज देणार आहे.
  • 15GB स्टोरेज मिळवण्यासाठी यूजर्सना मोबाईल नंबर लिंक करावा लागेल.
  • Gmail स्टोरेज मोकळे करण्यासाठी स्पॅम, ट्रॅश आणि मोठे अटॅचमेंट असलेले ईमेल डिलीट करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
Gmail Storage Update: आतापर्यंत नवीन जिमेल अकाऊंट तयार करणाऱ्या यूजर्सना गूगल 15GB क्लाउड स्टोरेज मोफत देत होते. तुम्ही देखील जेव्हा तुमचं जिमेल अकाऊंट तयार केल असेल त्यावेळी तुम्हाला देखील 15GB क्लाउड स्टोरेज मोफत मिळाले असेल. आतापर्यंत सुरु असलेली ही सिस्टिम आता बदलण्यात आली आहे. गूगलने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम आता नवीन जिमेल अकाऊंट तयार करणाऱ्या यूजर्सवर होणार आहे. नवीन जिमेल अकाऊंटमध्ये ऑफर केली जाणारी स्टोरेज मर्यादा आता कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

यापूर्वी, गूगलवर नवीन अकाऊंट तयार करणं म्हणजे 15GB क्लाउड स्टोरेज फ्री मिळवणं. हे स्टोरेज तुम्ही जीमेल, फोटोज किंवा ड्राईव्ह कुठेही वापरू शकत होतात. मात्र आता असं होणार नाही. गूगलवर तयार केल्या जाणाऱ्या नव्या अकाऊंटमध्ये आता 15GB स्टोरेज ऑफर केलं जाणार नाही. तर आता यूजर्सना केवळ 5GB स्टोरेज ऑफर केलं जाणार आहे. कंपनीने हा बदल का केला आहे आणि या बदलानंतर आता यूजर्सवर कसा परिणाम होणार आहे, याबाबत आता जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

15GB स्टोरेजसाठी फोन नंबरची गरज

जर तुम्हाला नव्या गूगल अकाऊंटमध्ये 15GB स्टोरेज पाहिजे असेल तर तुम्हाला मोबाईल नंबर शेअर करावा लागणार आहे. आता साइन-अप करताना यूजर्सना एक नवीन पॉप-अप दिसणार आहे. यामध्ये लिहीले आहे की, तुमच्या अकाऊंटमध्ये 5GB स्टोरेज आहे. तुम्ही तुमचा फोन नंबर शेअर करून कोणत्याही खर्चाशिवाय 15GB स्टोरेज मिळवू शकता. रिपोर्ट्सनुसार, गूगलने मार्च महिन्यात त्यांच्या पॉलिसीमध्ये बदल केला होता. विशेष म्हणजे गूगलने या बदलाबाबत माहिती दिली नव्हती. कंपनीने त्यांच्या ब्लॉग किंवा सोशल मीडिया हँडल्सवर याबाबत कोणतीही माहिती दिली नव्हती. जेव्हा यूजर्स नवीन अकाऊंट तयार करत आहेत, त्यावेळी त्यांना या बदलाबाबत माहिती मिळत आहे.

स्टोरेज कमी करण्याचं काय आहे कारणं?

रिपोर्ट्सनुसार, गूगलला यूजर्सना केवळ एकदाच 15GB स्टोरेज ऑफर करायचे आहे. यूजर्सनी प्रत्येकवेळी नवीन अकाऊंट तयार करून मोफत स्टोरेज मिळवे, असं कंपनीला वाटत नाही. यासाठी आता अकाऊंट मोबाईल नंबरसोबत लिंक केलं जाणार आहे. अशा प्रकारे, लोकांना प्रत्येक वेळी नवीन अकाऊंट तयार करून क्लाउड स्टोरेज वापरता येणार नाही, अशी गूगलला आशा आहे.

लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट

जिमेल स्टोरेर फुल्ल झाले? वापरा या ट्रिक्स

जर तुमच्या जिमेल अकाऊंटचं स्टोरेज फुल्ल झालं असेल तर खाली सांगितलेल्या काही सोप्या ट्रिक्स तुमच्यासाठी फायद्याच्या ठरू शकतात. यामुळे तुम्हाला स्टोरेजसाठी जास्तीचे पैसे देखील खर्च करावे लागणार नाहीत.

  • ट्रॅश आणि स्पॅम फोल्डर रिकामा करा.
  • मोठ्या अटॅचमेंट असलेले ईमेल डिलीट करा.
  • न्यूजलेटर्स आणि प्रमोशनल ईमेल्स साफ केल्याने स्टोरेजदेखील मोकळे होईल.

Web Title: Google reduced storage for new gmail account now users will get only 5gb tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 12:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
1

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
2

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
3

OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी
4

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

May 16, 2026 | 07:42 PM
मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

May 16, 2026 | 07:37 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

May 16, 2026 | 07:24 PM
Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

May 16, 2026 | 07:21 PM
फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

May 16, 2026 | 07:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM