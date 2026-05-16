IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांची प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता सध्या सर्वाधिक आहे. पण नेमका कोणाचा पगडा किती आहे भारी? सर्व ८ संघांच्या पात्र ठरण्याच्या टक्केवारीविषयीची जरा सविस्तर जाणून घेऊयात.

Updated On: May 16, 2026 | 12:11 PM
(फोटो सौजन्य: /Chatgpt)

  • Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं!
  • RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता ९९%
  • तर कोणती टीम या स्पर्धेमध्ये?
IPL 2026 Team Qualification Chances In Percentage: इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामात आतापर्यंत ५९ सामने खेळले गेले आहेत. शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात, लखनौ सुपर जायंट्सने चेन्नई सुपर किंग्सचा पराभव करत विजय मिळवला. त्यामुळे या सामन्यानंतर, CSK च्या प्लेऑफमध्ये पात्र ठरण्याच्या शक्यता काहीशा कमी झाल्या आहेत. गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांची प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता सध्या सर्वाधिक आहे. पण नेमका कोणाचा पगडा किती आहे भारी? सर्व ८ संघांच्या पात्र ठरण्याच्या टक्केवारीविषयीची जरा सविस्तर जाणून घेऊयात.

IPL २०२६ चे प्लेऑफ सामने २६ मे रोजी सुरू होणार आहेत. लीग टप्प्यात एकूण ७० सामने खेळले जाणार आहेत; त्यापैकी ५९ सामने यापूर्वीच पूर्ण झाले असून, ११ सामने अद्याप बाकी आहेत. राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स या प्रत्येक संघाने ११ सामने खेळले आहेत, तर उर्वरित ८ संघांनी प्रत्येकी १२ सामने खेळले आहेत. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, लीग टप्प्यात प्रत्येक संघाला १४ सामने खेळणे अनिवार्य असते. गुणतालिकेतील अव्वल चार संघ प्लेऑफ फेरीत प्रवेश करतात, तर इतर संघ स्पर्धेतून बाद होतात. पहिल्या दोन क्रमांकांवर राहणाऱ्या संघांना अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी दोन संधी मिळतात, तर तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या संघांना अंतिम फेरीत पात्र ठरण्यासाठी सलग दोन सामने जिंकावे लागतात.

IPL 2026 प्लेऑफच्या शक्यता

गुजरात टायटन्स: GT अव्वल चार संघांच्या यादीतून बाहेर पडण्याची शक्यता आता अत्यंत कमी आहे; प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याची त्यांची शक्यता ९९ टक्के इतकी आहे. ज्याचा अर्थ असा की, त्यांचे स्थान जवळपास निश्चितच आहे. पण अव्वल दोन संघांमध्ये आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना सामन्यांमध्ये विजय मिळवणे सुरूच ठेवावे लागेल; अव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवण्याची त्यांची संभाव्यता ९०.२ टक्के आहे.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर: RCB चे प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचे चान्सेस ९९ टक्के आहेत; ही टीम पात्र ठरणे देखील जवळपास निश्चितच मानले जात आहे. अव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवण्याची त्यांची संभाव्यता ८३.४ टक्के आहे.

सनरायझर्स हैदराबाद: SRH आपल्या उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवून एकूण १८ गुणांपर्यंत मजल मारू शकते; यापैकी केवळ एक सामना जिंकल्यास, प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याची त्यांची शक्यता ९९% पर्यंत वाढेल. सध्या, हैदराबादच्या प्लेऑफ पात्रतेची शक्यता ८२.८% आहे, तर गुणतालिकेत पहिल्या दोन स्थानांवर राहण्याची त्यांची शक्यता ३८.९% आहे.

पंजाब किंग्स: पंजाब किंग्सची प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता ५०.३% आहे, तर पहिल्या दोन स्थानांवर राहण्याची संभाव्यता ९.८% आहे.

चेन्नई सुपर किंग्स: CSK च्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशा आता मावळल्या आहेत. गुणतालिकेत पहिल्या चार स्थानांवर राहण्याची चेन्नईची शक्यता १७% पर्यंत खाली आली आहे, तर पहिल्या दोन स्थानांवर पोहोचण्याची त्यांची शक्यता ८% इतकी आहे.

राजस्थान रॉयल्स: चेन्नईच्या पराभवानंतर, RR च्या प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याच्या शक्यतांमध्ये सुधारणा झाली आहे. राजस्थानची सध्या पहिल्या चार स्थानांवर राहण्याची शक्यता ६०.४% आहे, तर पहिल्या दोन स्थानांपैकी एक स्थान निश्चित करण्याची शक्यता १९.९% आहे.

कोलकाता नाईट रायडर्स: KKR च्या प्ले-ऑफसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता ५.१% आहे. कोलकाता आता अव्वल दोन स्थानांवर स्थान मिळवू शकत नाही.

दिल्ली कॅपिटल्स: DC च्या प्ले-ऑफसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता ६.१% आहे. कोलकाताप्रमाणेच, दिल्लीलाही अव्वल दोन स्थानांवर स्थान मिळवता येणार नाही.

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत 'असा' महाकारार, भारताला मिळालं कवच

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

