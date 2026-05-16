Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले असताना केंद्र सरकारने १२.३५ रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदीची घोषणा केली आहे. जाहीर केलेला दर अत्यंत कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 12:16 PM
  • केंद्र सरकार कादा उत्पादकाना देणार ‘कवडीमोल’ दर
  • घोषणेनंतर शेतकरी संतप्त; आंदोलन छेडण्याचा इशारा
  • केंद्राकडून 12.35 रुपये किलो दराने खरेदीची घोषणा
लासलगाव : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या रक्ताचे पाणी करून पिकवलेला कांदा रस्त्यावर फेकण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच, केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘फिल्डिंग’ नंतर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी १२.३५ रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदीची घोषणा केली. मात्र, हा दर म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ‘जखमेवर मीठ’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. गेल्या काही दिवसांपासून बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव मातीमोल झाले आहेत. काही ठिकाणी तर १ रुपया किलो दराने कांदा विकण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर आली. या भीषण संकटातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे धाव घेतली. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन १५ तारखेपासून ‘नाफेड’ आणि एनसीसीएफकडून खरेदीचा मुहूर्त काढण्यात आला.

खर्चही निघत नाही

एकीकडे विक्रमी उत्पादनाचा आनंद असताना, दुसरीकडे घाम गाळून पिकवलेल्या मालाला साधा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजा संकटात आहे. १२ रुपयांची ही खरेदी शेतकऱ्याची ‘भूक’ भागवणार की फक्त ‘वेळ’ मारून नेणार, हाच आता कळीचा प्रश्न आहे. लाखो रुपयांचा खर्च करून हे तुटपूंजे दर देणे म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच असल्याची प्रतिक्रिया उत्पादक शेखर कदम यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चसुद्धाअशा परिस्थितीत केंद्राने जाहीर केलेली मदत तुटपूंजी असून, शेतकऱ्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा असे सरकारला वाटत असेल तर नाफेडने बेट बाजार समित्यांमधील लिलाव प्रक्रियेत उत्तरून खरेदी करावी, त्यामुळे स्पर्धा निर्माण होईल आणि शेतक-यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होईल, अशी माहिती खासदार भास्कर भगरे यांनी दिली.

सन २०२३ मधील करून देत सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २०२३ मध्ये कांद्याच्या दरातील घसरणीनंतर २४१० प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदीची घोषणा करण्यात आली होती. मग आज महागाई वाढलेली असताना केवळ १२३५ दर का दिला जात आहे? केंद्र शासनाने शेतकऱ्याऱ्यांची ही क्रूर थट्टा थांबवावी, अशी माहिती अध्यक्ष महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना भारत दिघोळे यांनी दिली.

Published On: May 16, 2026 | 12:16 PM

