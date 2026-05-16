Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Isis Leader Abu Bilal Al Minuki Killed Nigeria Us Operation Trump 2026

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISIS Leader Killed: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुष्टी केली आहे की, अमेरिकी लष्कराने नायजेरियातील एका मोठ्या कारवाईत आयसिसचा दुसऱ्या क्रमांकाचा दहशतवादी अबू-बिलाल अल-मिनुकी याला ठार केले आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 12:26 PM
isis leader abu bilal al minuki killed nigeria us operation trump 2026

अमेरिकेचा आफ्रिकेत थरारक सर्जिकल स्ट्राईक; आयसिसचा 'नंबर २' चा कमांडर अल-मिनुकी जागच्या जागी ढेर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • आयसिसला सर्वात मोठा धक्का
  • गुप्तचर यंत्रणांचा अचूक वेध
  • जागतिक नेटवर्क उद्ध्वस्त

ISIS Leader Killed Nigeria 2026 : जागतिक दहशतवादाविरुद्ध लढणाऱ्या सुरक्षा दलांना आज आफ्रिकेच्या भूमीवर एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत मोठे यश मिळाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अधिकृत घोषणा करत स्पष्ट केले आहे की, आयसिस (ISIS) या अत्यंत क्रूर दहशतवादी संघटनेचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी हा अमेरिकन आणि नायजेरियन सैन्याच्या एका संयुक्त थरारक मोहिमेत मारला गेला आहे. हा खात्मा म्हणजे आफ्रिकेसह संपूर्ण जगातील आयसिसच्या जागतिक नेटवर्कला लागलेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सुरुंग मानला जात आहे.

आफ्रिकेच्या घनदाट जंगलात ट्रम्प यांचा ‘गेमचेंजर’ स्ट्राईक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईची सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, अल-मिनुकी हा अत्यंत धूर्तपणे आफ्रिकेतील दुर्गम भागात लपून बसला होता. त्याला वाटले होते की तो आफ्रिकेच्या विस्तीर्ण देशांमध्ये स्वतःला लपवून सुरक्षित ठेवू शकेल. मात्र, अमेरिकेच्या सॅटेलाईट आणि जमिनीवरील गुप्तचर यंत्रणांनी त्याच्या प्रत्येक धोकादायक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवले होते. अचूक माहिती मिळताच अमेरिकन लष्कराने नायजेरियन सैन्यासोबत मिळून एक अतिशय गुप्त आणि सुनियोजित कमांडो ऑपरेशन राबवले आणि अल-मिनुकीला पळून जाण्याची एकही संधी न देता जागच्या जागी ठार केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

कोण होता हा कुख्यात अबू-बिलाल अल-मिनुकी?

जागतिक दहशतवादाच्या दुनियेत अल-मिनुकी हे एक अत्यंत भीतीदायक नाव होते. त्याला ‘अबू बक्र इब्न मुहम्मद इब्न अली अल-मनुकी’ या नावानेही ओळखले जात असे. आफ्रिकेतील साहेल प्रदेशात त्याने आपले मोठे आणि जीवघेणे साम्राज्य निर्माण केले होते. साहेल हा असा प्रदेश आहे जो ५,९०० किलोमीटरपर्यंत पसरलेला असून, यात तब्बल १२ देशांच्या सीमा येतात. सहारा वाळवंटाला लागून असलेल्या या अत्यंत संवेदनशील भागात अल-मिनुकीने ‘इस्लामिक स्टेट वेस्ट आफ्रिका प्रोव्हिन्स’ (ISWAP) च्या माध्यमातून हजारो निष्पाप लोकांचे बळी घेतले होते.

credit – social media and Twitter

फंडिंगचा राजा अन् जागतिक दहशतवादाचा मुख्य सूत्रधार

अल-मिनुकी हा केवळ मैदानात लढणारा दहशतवादी नव्हता, तर तो आयसिसच्या ‘जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोव्हिन्सेस’च्या लेक चाड डिव्हिजनचा मुख्य संचालक होता. संपूर्ण जगात कुठेही दहशतवादी हल्ला करायचा असल्यास किंवा नवीन तरुणांची भरती करायची असल्यास, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निधी (Funding) गोळा करण्याचे मुख्य काम अल-मिनुकीकडे होते. त्याच्या याच वाढत्या धोक्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जून २०२३ मध्येच त्याला ‘स्पेशली डेझिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट’ (SDGT) म्हणजेच जागतिक दहशतवादी घोषित केले होते आणि त्याच्यावर कडक निर्बंध लादले होते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

दहशतवादाचे दिवस आता संपले; ट्रम्प यांचा थेट इशारा

अल-मिनुकीच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, निष्पाप नागरिकांना आणि अमेरिकन जनतेला लक्ष्य करणाऱ्यांचा अंत असाच होणार आहे. या कारवाईमुळे आता आफ्रिकेतील स्थानिक लोकांना आणि अमेरिकन नागरिकांना धमकावण्याचे आयसिसचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत. या मोहिमेत दाखवलेल्या अतुलनीय शौर्याबद्दल आणि सहकार्याबद्दल ट्रम्प यांनी नायजेरिया सरकारचे विशेष आभार मानले आहेत. या कारवाईमुळे आफ्रिकन खंडात आता शांततेचा एक नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अबू-बिलाल अल-मिनुकी कोण होता आणि तो कुठे मारला गेला?

    Ans: अल-मिनुकी हा जागतिक दहशतवादी संघटना 'आयसिस'चा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च कमांडर होता, ज्याला नायजेरियात अमेरिकन आणि नायजेरियन सैन्याने ठार केले.

  • Que: अमेरिकेने अल-मिनुकीला कधी जागतिक दहशतवादी घोषित केले होते?

    Ans: अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जून २०२३ मध्येच त्याला अधिकृतपणे 'स्पेशली डेझिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट' (SDGT) घोषित केले होते.

  • Que: या लष्करी कारवाईचा जागतिक दहशतवादावर काय परिणाम होईल?

    Ans: अल-मिनुकीच्या खात्म्यामुळे आयसिसची आंतरराष्ट्रीय फंडिंग साखळी तुटली असून आफ्रिकेतील त्यांच्या नेटवर्कचा कणा मोडला आहे.

Web Title: Isis leader abu bilal al minuki killed nigeria us operation trump 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 12:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर
1

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

PM Modi UAE Visit : PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न; ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब
2

PM Modi UAE Visit : PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न; ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब

Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम
3

Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर
4

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

May 16, 2026 | 12:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM