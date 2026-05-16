ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISIS Leader Killed Nigeria 2026 : जागतिक दहशतवादाविरुद्ध लढणाऱ्या सुरक्षा दलांना आज आफ्रिकेच्या भूमीवर एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत मोठे यश मिळाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अधिकृत घोषणा करत स्पष्ट केले आहे की, आयसिस (ISIS) या अत्यंत क्रूर दहशतवादी संघटनेचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी हा अमेरिकन आणि नायजेरियन सैन्याच्या एका संयुक्त थरारक मोहिमेत मारला गेला आहे. हा खात्मा म्हणजे आफ्रिकेसह संपूर्ण जगातील आयसिसच्या जागतिक नेटवर्कला लागलेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सुरुंग मानला जात आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईची सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, अल-मिनुकी हा अत्यंत धूर्तपणे आफ्रिकेतील दुर्गम भागात लपून बसला होता. त्याला वाटले होते की तो आफ्रिकेच्या विस्तीर्ण देशांमध्ये स्वतःला लपवून सुरक्षित ठेवू शकेल. मात्र, अमेरिकेच्या सॅटेलाईट आणि जमिनीवरील गुप्तचर यंत्रणांनी त्याच्या प्रत्येक धोकादायक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवले होते. अचूक माहिती मिळताच अमेरिकन लष्कराने नायजेरियन सैन्यासोबत मिळून एक अतिशय गुप्त आणि सुनियोजित कमांडो ऑपरेशन राबवले आणि अल-मिनुकीला पळून जाण्याची एकही संधी न देता जागच्या जागी ठार केले.
जागतिक दहशतवादाच्या दुनियेत अल-मिनुकी हे एक अत्यंत भीतीदायक नाव होते. त्याला ‘अबू बक्र इब्न मुहम्मद इब्न अली अल-मनुकी’ या नावानेही ओळखले जात असे. आफ्रिकेतील साहेल प्रदेशात त्याने आपले मोठे आणि जीवघेणे साम्राज्य निर्माण केले होते. साहेल हा असा प्रदेश आहे जो ५,९०० किलोमीटरपर्यंत पसरलेला असून, यात तब्बल १२ देशांच्या सीमा येतात. सहारा वाळवंटाला लागून असलेल्या या अत्यंत संवेदनशील भागात अल-मिनुकीने ‘इस्लामिक स्टेट वेस्ट आफ्रिका प्रोव्हिन्स’ (ISWAP) च्या माध्यमातून हजारो निष्पाप लोकांचे बळी घेतले होते.
Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS globally,… pic.twitter.com/60IxswqpsQ — Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 16, 2026
credit – social media and Twitter
अल-मिनुकी हा केवळ मैदानात लढणारा दहशतवादी नव्हता, तर तो आयसिसच्या ‘जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोव्हिन्सेस’च्या लेक चाड डिव्हिजनचा मुख्य संचालक होता. संपूर्ण जगात कुठेही दहशतवादी हल्ला करायचा असल्यास किंवा नवीन तरुणांची भरती करायची असल्यास, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निधी (Funding) गोळा करण्याचे मुख्य काम अल-मिनुकीकडे होते. त्याच्या याच वाढत्या धोक्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जून २०२३ मध्येच त्याला ‘स्पेशली डेझिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट’ (SDGT) म्हणजेच जागतिक दहशतवादी घोषित केले होते आणि त्याच्यावर कडक निर्बंध लादले होते.
अल-मिनुकीच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, निष्पाप नागरिकांना आणि अमेरिकन जनतेला लक्ष्य करणाऱ्यांचा अंत असाच होणार आहे. या कारवाईमुळे आता आफ्रिकेतील स्थानिक लोकांना आणि अमेरिकन नागरिकांना धमकावण्याचे आयसिसचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत. या मोहिमेत दाखवलेल्या अतुलनीय शौर्याबद्दल आणि सहकार्याबद्दल ट्रम्प यांनी नायजेरिया सरकारचे विशेष आभार मानले आहेत. या कारवाईमुळे आफ्रिकन खंडात आता शांततेचा एक नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
