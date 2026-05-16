Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृह परिसरात एक संशयास्पद बॉक्स आढळून आल्याने शुक्रवारी रात्री एकच खळबळ उडाली होती.

Updated On: May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; 'टेडीबेअर'मुळे पिंपरीत खळबळ

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

पिंपरी : पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृह परिसरात एक संशयास्पद बॉक्स आढळून आल्याने शुक्रवारी रात्री एकच खळबळ उडाली होती. बॉम्बच्या संशयाने पोलिसांची मोठी धावपळ झाली; मात्र तब्बल तासाभराच्या थरारानंतर जेव्हा तो बॉक्स उघडण्यात आला, तेव्हा त्यात चक्क एक मोठा ‘टेडी बियर’ आढळून आला. या प्रकारामुळे पोलिसांनी सुटकेचा श्वास सोडला असून, यानिमित्ताने पोलिसांची एक उत्तम ‘मॉकड्रिल’ पार पडली.

 

पोलीस निरीक्षक गोरख कुंभार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संत तुकाराम नगर पोलिसांना शुक्रवारी रात्री सव्वा आठ वाजताच्या सुमारास डॉ. डी. वाय. पाटील मुलींच्या वसतीगृहातून एक फोन आला. वसतीगृहाच्या परिसरात एक बेवारस आणि अनोळखी बॉक्स पडलेला असल्याची माहिती फोनवरून देण्यात आली होती. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने पावले उचलली. मुख्यालयातून राखीव पोलिसांची तुकडी, गुन्हे शाखेची पथके आणि बॉम्बशोधक व नाशक पथकाला (बीडीडीएस) तात्काळ पाचारण करण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात

बॉक्समधून निघाला टेडी बियर

घटनेची माहिती मिळताच संपूर्ण परिसर पोलिसांनी ताब्यात घेतला. खबरदारीचा उपाय म्हणून सुरुवातीला वसतीगृहाचा संपूर्ण परिसर रिकामा करण्यात आला. त्यानंतर बीडीडीएस पथकाने अत्यंत काळजीपूर्वक त्या संशयित बॉक्सची तपासणी केली. पोलिसांच्या उपस्थितीत तो बॉक्स अलगदपणे उघडण्यात आला. सर्वांचे श्वास रोखले गेले होते, मात्र बॉक्स उघडताच त्यातून एक भला मोठा ‘टेडी बियर’ बाहेर आला. पथकाने त्या टेडी बियरची देखील सखोल तपासणी केली, परंतु त्यात कोणतीही संशयास्पद किंवा घातक वस्तू आढळून आली नाही.

हे सुद्धा वाचा : रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही

पोलिसांची झाली ‘मॉकड्रिल’

मुलगी किंवा इतर कोणीतरी तो बॉक्स तिथे विसरले असावे किंवा तो टेडी बियर कुणीतरी तिथे आणून ठेवला असावा, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या अफवेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, या संकटसमयी पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि वेळेत घेतलेली धाव यामुळे पोलिसांची एक उत्तम मॉकड्रिल यशस्वीरीत्या पार पडली, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Web Title: A suspicious box was found in pimpri causing a stir

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण
1

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार
2

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

Women Safety : महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा कडक निर्णय; 10 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांत अंतर्गत तक्रार समिती बंधनकारक
3

Women Safety : महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा कडक निर्णय; 10 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांत अंतर्गत तक्रार समिती बंधनकारक

पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…
4

पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM
Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

May 17, 2026 | 11:52 AM
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM
Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

May 17, 2026 | 11:42 AM
Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

May 17, 2026 | 11:40 AM
Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

May 17, 2026 | 11:36 AM
तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

May 17, 2026 | 11:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM