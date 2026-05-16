बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

पिंपरी : पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृह परिसरात एक संशयास्पद बॉक्स आढळून आल्याने शुक्रवारी रात्री एकच खळबळ उडाली होती. बॉम्बच्या संशयाने पोलिसांची मोठी धावपळ झाली; मात्र तब्बल तासाभराच्या थरारानंतर जेव्हा तो बॉक्स उघडण्यात आला, तेव्हा त्यात चक्क एक मोठा ‘टेडी बियर’ आढळून आला. या प्रकारामुळे पोलिसांनी सुटकेचा श्वास सोडला असून, यानिमित्ताने पोलिसांची एक उत्तम ‘मॉकड्रिल’ पार पडली.
पोलीस निरीक्षक गोरख कुंभार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संत तुकाराम नगर पोलिसांना शुक्रवारी रात्री सव्वा आठ वाजताच्या सुमारास डॉ. डी. वाय. पाटील मुलींच्या वसतीगृहातून एक फोन आला. वसतीगृहाच्या परिसरात एक बेवारस आणि अनोळखी बॉक्स पडलेला असल्याची माहिती फोनवरून देण्यात आली होती. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने पावले उचलली. मुख्यालयातून राखीव पोलिसांची तुकडी, गुन्हे शाखेची पथके आणि बॉम्बशोधक व नाशक पथकाला (बीडीडीएस) तात्काळ पाचारण करण्यात आले.
हे सुद्धा वाचा : नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात
बॉक्समधून निघाला टेडी बियर
घटनेची माहिती मिळताच संपूर्ण परिसर पोलिसांनी ताब्यात घेतला. खबरदारीचा उपाय म्हणून सुरुवातीला वसतीगृहाचा संपूर्ण परिसर रिकामा करण्यात आला. त्यानंतर बीडीडीएस पथकाने अत्यंत काळजीपूर्वक त्या संशयित बॉक्सची तपासणी केली. पोलिसांच्या उपस्थितीत तो बॉक्स अलगदपणे उघडण्यात आला. सर्वांचे श्वास रोखले गेले होते, मात्र बॉक्स उघडताच त्यातून एक भला मोठा ‘टेडी बियर’ बाहेर आला. पथकाने त्या टेडी बियरची देखील सखोल तपासणी केली, परंतु त्यात कोणतीही संशयास्पद किंवा घातक वस्तू आढळून आली नाही.
हे सुद्धा वाचा : रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही
पोलिसांची झाली ‘मॉकड्रिल’
मुलगी किंवा इतर कोणीतरी तो बॉक्स तिथे विसरले असावे किंवा तो टेडी बियर कुणीतरी तिथे आणून ठेवला असावा, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या अफवेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, या संकटसमयी पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि वेळेत घेतलेली धाव यामुळे पोलिसांची एक उत्तम मॉकड्रिल यशस्वीरीत्या पार पडली, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.