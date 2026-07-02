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Crime News : पत्नीला घरी आणण्यावरून झाला वाद; चौघांकडून घरात घुसून मारहाण

Updated On: Jul 02, 2026 | 03:17 PM IST
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सारांश

शफिक अन्सारी याने फिर्यादीचा हात पकडला, मोसीन शेख याने लाकडी दांडक्याने तर गुलाम जाफर कुरेशी याने कमरेच्या पट्ट्याने मारहाण केली. तसेच साबीर जाफर कुरेशी आणि शफिक अन्सारी यांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.

पत्नीला घरी आणण्यावरून झाला वाद; चौघांकडून घरात घुसून मारहाण

File Photo : Crime News

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विस्तार

आळेफाटा : पत्नीला घरी आणण्याच्या कारणावरून वाद झाला. या वादाचे पर्यावसन घरात घुसून मारहाण करण्यापर्यंत झाल्याची घटना वडगाव आनंद येथे घडली. याप्रकरणी चार जणांविरुद्ध आळेफाटा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून आता याप्रकरणाचा तपास सुरु आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी अलीम अब्दुल कुरेशी (वय २९, रा.वडगाव आनंद, ता.जुन्नर) हे वेल्डिंग व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या तक्रारीनुसार, पत्नी सुमय्या या गेल्या तीन महिन्यांपासून माहेरी राहत असल्याने त्यांना घरी आणण्यासाठी ते रात्री गेले होते. त्यावेळी पत्नी व साडू मोसीन जाकीर शेख यांच्यासोबत वाद झाला.

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दुसऱ्या दिवशी, सकाळी साडेदहाच्या सुमारास फिर्यादी घरी असताना मोसीन जाकीर शेख याने दरवाजाला लाथ मारून घरात प्रवेश केल्याचा आरोप आहे. त्याच्यासोबत गुलाम जाफर कुरेशी, साबीर जाफर कुरेशी आणि शफिक अन्सारी यांनीही घरात प्रवेश करून संगनमताने मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

शफिक अन्सारी याने फिर्यादीचा हात पकडला, मोसीन शेख याने लाकडी दांडक्याने तर गुलाम जाफर कुरेशी याने कमरेच्या पट्ट्याने मारहाण केली. तसेच साबीर जाफर कुरेशी आणि शफिक अन्सारी यांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून शिवीगाळ, दमदाटी व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

घटनेनंतर फिर्यादीने डायल ११२ वर संपर्क साधला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन संबंधितांना पोलीस ठाण्यात आणले. त्यानंतर फिर्यादीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र आळे येथे उपचार घेतले. कुटुंबीयांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी आळेफाटा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार थोरात करत आहेत.

चोरीच्या संशयावरून बेदम मारहाण

मोबाईल चोरत असल्याच्या संशयावरून तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली. यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू झाला. मंगळवारी (दि.३०) रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास चाकण येथील आंबेठाण चौकाजवळील संकल्प हॉटेलजवळ ही घटना घडली. याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली.

Web Title: Dispute arose over bringing the wife home incident in alephata

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Published On: Jul 02, 2026 | 03:17 PM

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