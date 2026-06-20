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Big Breaking: परभणी हादरली! मंदिराचा सभामंडप अचानक कोसळला अन् 30 ते 40…; 5 भाविकांचा मृत्यू

Updated On: Jun 20, 2026 | 05:39 PM IST
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सारांश

परभणी जिल्ह्यातील मानवत तालुक्यातील हनुमान मंदिराचा सभामंडप कोसळला आहे. यामध्ये 5 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. तर ढीगाऱ्याखाली 30 ते 40 भाविक अडकल्याचे समोर येत आहे.

Big Breaking: परभणी हादरली! मंदिराचा सभामंडप अचानक कोसळला अन् 30 ते 40...; 5 भाविकांचा मृत्यू

परभणीत भीषण अपघात (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • परभणी जिल्ह्यात हनुमान मंदिर परिसरात भीषण घटना 
  • मंदिराचा सभामंडप कोसळला 
  • 5 भाविकांचा झाला दुर्दैवी मृत्यू 
Parbhani Hanuman Templa Accident: महाराष्ट्राच्या परभणी जिल्ह्यात मोठा अपघात घडला आहे. परभणी जिल्ह्याच्या मानवत तालुक्यात मोठी दुर्दैवी घटना घडली आहे. मानवत तालुक्यातील एका प्रसिद्ध हनुमान मंदिराचा सभामंडप कोसळला आहे. हा सभामंडप अचानक कोसळल्याने 5 भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

परभणी जिल्ह्यातील मानवत तालुक्यातील हनुमान मंदिराचा सभामंडप कोसळला आहे. यामध्ये 5 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. तर ढीगाऱ्याखाली 30 ते 40 भाविक अडकल्याचे समोर येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि स्थानिक प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले आहे. बचावकार्य तातडीने सुरू करण्यात आले आहे.

या घटनेने परभणीत खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने बचावकार्य सुरू केले आहे. मानवत तालुक्यात यशवाडी येथे एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आहे. शनिवार असल्याने हनुमान मंदिरात भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. मात्र त्याच वेळेस मंदिराचा सभामंडप कोसळल्याने 30 ते 40 भाविक ढीगाऱ्याखाली अडकल्याचे समोर येत आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

Web Title: Hanuman temple slab collasped and 5 people death and 40 peoples injured rescue operation started

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Published On: Jun 20, 2026 | 05:30 PM

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