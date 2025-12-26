Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

JALGAON News: मुक्ताईनगर पोलिसांची मोठी कारवाई, फेसबुकवरून फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; नकली नोटा-मोबाईल जप्त

जळगावातील मुक्ताईनगर पोलिसांनी नकली नोटा आणि मोबाईल जप्त करत फेसबुकवरून फसवणूक कऱणारी टोळी गजाआड केली आहे. एक लाखाच्या बदल्यात १० लाख देण्याचे कबूल करत केली होती फसवणूक

Updated On: Dec 26, 2025 | 11:02 PM
जळगावात मोठी टोळी गजाआड (फोटो सौजन्य - iStock)

  • जळगावातील मुक्ताईनगर पोलिसांचा मोठा कारनामा 
  • फेसबुकवरून फसणवूक करणारी टोळी ताब्यात 
  • एक लाखाच्या बदल्यात १० लाख देतो सांगून चालू होती फसवणूक 
जळगावः  हल्ली लवकरात लवकर पैसे कमावण्याच्या नादामुळे कधी तुम्ही फसवले जाल याबाबत काहीच सांगता येत नाही आणि असाच प्रकार जळगावातही घडला आहे. देशभरातील नागरिकांना फेसबुक आणि इतर समाज माध्यमांवरुन एक लाख रुपयाचे मोबादल्यात दहा लाख रुपये देण्याचे आमिष देऊन लुटणाऱ्या गुन्हेगारांना अटक करुन त्यांच्या कडून नकली नोटां व इतर  मुद्देमाल हस्तगत केले. Saawariya Set या फेसबुक प्रोफाईलवरुन एक २८ सेकंदांचा व्हिडीओ (रिल्स) प्रसारित करून. सदर व्हिडीओ मध्ये ” एक लाख का दस लाख मिलेंगा, जिसीको खरीदना है वही कॉल किजीए ” असे प्रलोभन देण्यात आले होते. दरम्यान या स्कॅममध्ये अनेक लोक फसल्याचेही आता समोर येत आहे. मात्र मुक्ताईनगर पोलिसांनी वेळीच या गुन्हेगारांना आळा घातला आहे. 

Jalgaon Crime: भुसावळमध्ये थरार! पान टपरी लुटीचा प्रयत्न फसला अन् चालकावर थेट गोळीबार; परिसरात खळबळ

कोणते कलम लागू?

आरोपीं विरूद्ध CCTNS NO. ४२०/२०२५ भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८ (४), ६२, ३ (५) सह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम ६६ (ड) या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून आरोपी  देवकुमार शिवराज भोसले व सुजिता उर्फ सुजाता शिवकुमार भोसले यांना अटक करण्यात आली आहे.  त्यांच्या ताब्यातून पाचशेच्या एक हजार 65 नकली कागदी नोटा तसेच पाच अॅन्ड्राईड मोबाईल हस्तगत करण्यात आले आहे. सदरची कारवाई डॉ. महेश्वर रेड्डी, पोलीस अधिक्षक सो. जळगांव, यांचा मार्गदर्शनात मुक्ताईनगर पोलिस निरीक्षक आशिष अडसूळ यांचा पथकाने ही कारवाई केली. 

अनेक गावातल्या व्यक्तींना दिले होते प्रलोभन 

मुक्ताईनगर पोलीस ठाणे अंतर्गत कु-हा दुरक्षेत्रचे कार्यकक्षेतील मधापुरी, लालगोटा, हलखेडा, जोंधनखेडा, चारठाणा ता. मुक्ताईनगर अशा गावांत व परिरसरात वास्तव्यास असलेल्या काही गुन्हेगारवृत्तीच्या लोकांनी विविध समाजमाध्यमांवरुन एक लाख रुपयाचे मोबदल्यात १० लाख रुपये देण्याचे आर्थिक प्रलोभन / आमिष देणे, सोन्याचे नाणी / विटा देणे, काळी हळद देणे, रेड मर्क्युरी, उल्टी वासन, नागमणी देणे असे सामान्य लोकांना प्रलोभन देणारे व्हिडीओ प्रसारीत केले आहे.

सदर प्रलोभनाला बळी पडलेल्या देशातील वेगवेगळ्या भागातील नागरिकांना नमूद भागात बोलावून त्यांना मारहाण करुन त्यांच्या कडील रोख रुपये व साहित्य लुटण्याचे प्रकार घडवून आणलेले आहेत. त्या बाबत मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्यात वेळोवेळी सदर भागातील वरील प्रमाणे कृत्य करणा-या लोकांचे विरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक, आशिष अडसूळ यांनी RNO एजन्सीला दिली आहे. 

Jalgaon Crime: शाळा सुटली, पण परतलीच नाही…,९ वर्षीय चिमुकली तीन दिवसांपासून बेपत्ता; वेशीबाहेर सापडलं शाळेचं दप्तर

Published On: Dec 26, 2025 | 11:02 PM

