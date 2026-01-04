Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Jalna Crime: वाढदिवसासाठी पैसे नव्हते म्हणून लुटमार! जालन्यात चार मित्रांनी चाकूच्या धाकात केली चोरी; काही तासांत अटक

जालन्यात 19 वर्षीय तरुणाच्या वाढदिवसासाठी पैसे नसल्याने चार मित्रांनी चाकूच्या धाकात एकाला लुटले. 12 हजारांची रोकड हिसकावून पार्टी केली. पोलिसांनी काही तासांतच चौघांना अटक केली.

Updated On: Jan 04, 2026 | 08:27 AM
सख्खा भाऊ बनला पक्का वैरी; शेतात पेटवलेल्या कांद्याचा जाब विचारल्याने लोखंडी वस्तूने मारहाण

  • वाढदिवसासाठी पैसे हवेत म्हणून लुटमारीचा कट
  • स्कुटीवरून जाणाऱ्या व्यक्तीला अडवून मारहाण
  • चाकूचा धाक दाखवून 12 हजार रुपये लुटले
जालना: जालन्यातून एक चोरीची घटना समोर आली आहे. मित्राचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी चार मित्रांनी मिळून एका व्यक्तीला लुटल्याची घटना घडली आहे. चोरी केलेल्या पैश्यांने तरुणांनी नशा करून पार्टी केली. पोलिसांनी या चोरांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. ही घटना चंदनझिरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

Nagpur: नागपूर सायबर पोलिसांचा मोठा खुलासा! ‘शादी डॉट कॉम’वर ओळख वाढवून महिलेला 7.51 लाखांचा गंडा; विदेशी नागरिकासह 3 आरोपी अटकेत

काय नेमकं घडलं?

श्रीकृष्ण-रुक्मिणी नगर परिसरातून निलेश अशोक अग्रवाल हे रात्री साडेअकराच्या सुमारास आपल्या स्कुटीवरून घरी जात होते. यावेळी चार तरुण दुचाकीवरून आले आणि त्यांना वाटेत अडवले. आरोपींनी अग्रवाल यांना चाकूचा धाक दाखवत बेदम मारहाण केली. यात अग्रवाल यांच्या नाकाला आणि तोंडाला गंभीर दुखापत झाली. चोरांनी त्यांच्याकडील १२ हजार रुपयांची रोकड हिसकावून घटनास्थळावरून पळ काढला.

तरुणांनी लूटमार केल्यानंतर हॉटेलमध्ये जाऊन मद्यप्राशन आणि जेवणाची जंगी पार्टी केली. अशोक अग्रवाल यांनी पोलिसात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे शोध घेतला तेव्हा बाळा जगन्नाथ पिंपराळे, दिपक भगवान निर्मल, विशाल धुराजी हिवाळे आणि त्यांच्या एका साथीदाराची माहिती समोर आली.

गुन्हा कबुल

पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांची चौकशी केली तेव्हा त्यांनी आपला गुन्हा कबूल केला. तरुणांमधून एका १९ वर्षीय तरुणाचा वाढदिवस होता. वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी पैसे हवे होते म्हणून त्यांनी ही लूटमार केल्याची कबुली दिली. चंदनझिरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

जळगावमध्ये सिनेस्टाईल पाठलाग; गोलाणी मार्केटमध्ये तरुणावर चाकूहल्ला, आरोपी नागरिकांच्या मदतीने ताब्यात

जळगाव येथून एक धक्कदायक आणि खळबळजनक घटना घडली आहे. सिनेस्टाइल पाठलाग करून तरुणावर चाकूहल्ला करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तरुणाच्या छातीवर चाकूने वार करत जीवघेणा हल्ला केला. यात तरुण गंभीर झखमी झाला. साई बोराडे असे हल्ला झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना गोलाणी मार्केटमध्ये घडली. घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या सतर्कतेने संशयितांना नागरिकांनी पकडून ठेवले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. संशयित आरोपीचे नाव शुभम सोनवणे असे आहे. जळगाव महापालीकेत उमेदवारांना अर्जाची छाननी सुरु असतांना बाजूच्या मार्केटमध्ये हल्ला झाल्यामुळे काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाली होते.

Nashik News: कॉलेज तरुणी आणि 9 वर्षीय मुलगा बेपत्ता; एकाच दिवशी दोन वेगळ्या भागात घडली घटना; पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Frequently Asked Questions

  • Que: लुटमारीमागील कारण काय होते?

    Ans: वाढदिवसाची पार्टी करण्यासाठी पैसे मिळवणे.

  • Que: लुटीत किती रक्कम हिसकावली गेली?

    Ans: लुटीत किती रक्कम हिसकावली गेली?

  • Que: आरोपींचे पुढे काय झाले?

    Ans: पोलिसांनी काही तासांतच चौघांना अटक केली असून तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 04, 2026 | 08:27 AM

