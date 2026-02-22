‘व्हिडिओ कॉल केला, अन…’, ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’ पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यावर अत्याचाराचा गंभीर आरोप!

माजी आमदार व ज्येष्ठ नेते दादाभाऊ कळमकर यांचे पुतणे असलेले अभिषेक महापालिकेत सर्वात तरूण महापौर होते. तसेच मागील विधानसभा निवडणूक त्यांनी राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांच्या पक्षाकडून लढविली. पीडित युवती शिरूर तालुक्यातील असून, अहिल्यानगर येथील MIDC पोलिसांकडे तिने पहाटे येऊन ही तक्रार दिली. महिलेने म्हटले, की तीन महिन्यापूर्वी नोकरीच्या शोधात ती अहिल्यानगरमध्ये आली होती.
अभिषेक कळमकर याच्या सोशल मीडियावरून संपर्क क्रमांक मिळवत संपर्क केला. परिस्थिती सांगून नोकरीची गरज असल्याचे सांगितले. दोन-तीन दिवसांनी कुष्ठधाम रोडवर भेटायला बोलावले. तिथे कागदपत्र घेत, एमआयडीसीत माझी शाळा आहे, तिथे कामाला लावून देतो, असे सांगितले. ही शाळा बघण्यासाठी बोलवून एका अलिशान वाहनातून विळद घाट येथे नेले. गाडीत आम्ही दोघेच होतो. गाडी हायवे लगत थांबवून थंडपेय दिले. थंड पेय पिल्यानंतर गुंगी आली. त्यावेळी कळमकर आपल्याला स्पर्श करत होता. तिथं वाहनात माझे कपडे काढून जबरदस्ती केल्याचे पीडिताने फिर्यादीत म्हटले आहे.
दोन दिवसांनी अभिषेक कळमकर याने व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ कॉल करून, कपडे काढण्यास सांगितले. विरोध केल्यावर जीवे मारण्याची धमकी दिली. या त्रासाला कंटाळून व्हिडिओ कॉलचे स्क्रीन रेकॉर्डिंग केल्याचे पीडिताने फिर्यादीत म्हटले आहे.
कळमकर घराणे जिल्ह्यातील मोठे राजकीय प्रस्थ आहे. अभिषेक कळमकर स्वतः राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) शहर जिल्हाध्यक्ष आहेत, तर त्यांचे काका माजी आ. दादाभाऊ कळमकर या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे आता दाखल झालेल्या या गुन्ह्यामागे राजकीय कारण असल्याचे व त्या नुसार आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अभिषेक कळमकर याने १८ फेब्रुवारीला कागदपत्र घेऊन शिरूर येथील मारवेल हॉटेलवर बोलावले. नोकरीबद्दल बोलायचे आहे, असे सांगून कळमकर याने एका व्यक्तिसोबत हॉटेलमधील रूम नंबर ११० मध्ये पाठवले. तो व्यक्ती तेथून गेल्यावर अभिषेक कळमकर तेथे आला आणि माझ्याबरोबर जबरदस्तीने शरीर संबंध ठेवले. या प्रकाराचे व्हिडिओ देखील काढले. शरीर संबंधाबाबत कोणाला सांगितल्यास, मला आणि माझ्या मुलीला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे पीडिताने फिर्यादीत म्हटले आहे.