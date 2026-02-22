Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘व्हिडिओ कॉल केला, अन…’, ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’ पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यावर अत्याचाराचा गंभीर आरोप!

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यावर एका महिलेवर जबरदस्तीचा अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप केला. नोकरीच्या आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केल्याचं तिने सांगितलं.

Updated On: Feb 22, 2026 | 05:14 PM
abhishek kalamkar
  • ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’पक्षाचे कळमकर यांच्यावर अत्याचाराचा गंभीर आरोप
  • नोकरीचं आमिष दाखवून केलं भयंकर कृत्य
  • भयंकर प्रकारानंतर व्हिडीओ काढला अन्…
Ahilyanagar Crime News: सभ्य, शांत अशी काहीशी प्रतिमा असलेले माजी महापौर तथा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांनी एका महिलेवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा MIDC पोलिसात दाखल झाला आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कळमकर फरार झाले असून त्यांना शोधण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.’शाळेत नोकरीला लावून देतो’, असे अमिष दाखवून कळमकर यांनी अत्याचार केला अशी फिर्याद एका महिलेने दिली आहे. नगर आणि शिरूर (जि. पुणे) येथे हे कृत्य केल्याचा दावा तिने तक्रारीत केला आहे. हा दावा करत तिने व्हिडीओ कॉलचे काही स्क्रीन शॉट पुराव्या दाखल पोलिसांना दिले.

माजी आमदार व ज्येष्ठ नेते दादाभाऊ कळमकर यांचे पुतणे असलेले अभिषेक महापालिकेत सर्वात तरूण महापौर होते. तसेच मागील विधानसभा निवडणूक त्यांनी राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांच्या पक्षाकडून लढविली. पीडित युवती शिरूर तालुक्यातील असून, अहिल्यानगर येथील MIDC पोलिसांकडे तिने पहाटे येऊन ही तक्रार दिली. महिलेने म्हटले, की तीन महिन्यापूर्वी नोकरीच्या शोधात ती अहिल्यानगरमध्ये आली होती.

Vasai Virar: नालासोपाऱ्यात गुंडाची निर्घृण हत्या; 7-8 जणांनी चाकूने केले सपासप वार

नेमका काय घडला प्रकार?

अभिषेक कळमकर याच्या सोशल मीडियावरून संपर्क क्रमांक मिळवत संपर्क केला. परिस्थिती सांगून नोकरीची गरज असल्याचे सांगितले. दोन-तीन दिवसांनी कुष्ठधाम रोडवर भेटायला बोलावले. तिथे कागदपत्र घेत, एमआयडीसीत माझी शाळा आहे, तिथे कामाला लावून देतो, असे सांगितले. ही शाळा बघण्यासाठी बोलवून एका अलिशान वाहनातून विळद घाट येथे नेले. गाडीत आम्ही दोघेच होतो. गाडी हायवे लगत थांबवून थंडपेय दिले. थंड पेय पिल्यानंतर गुंगी आली. त्यावेळी कळमकर आपल्याला स्पर्श करत होता. तिथं वाहनात माझे कपडे काढून जबरदस्ती केल्याचे पीडिताने फिर्यादीत म्हटले आहे.

व्हिडिओ कॉल केला, अन…

दोन दिवसांनी अभिषेक कळमकर याने व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ कॉल करून, कपडे काढण्यास सांगितले. विरोध केल्यावर जीवे मारण्याची धमकी दिली. या त्रासाला कंटाळून व्हिडिओ कॉलचे स्क्रीन रेकॉर्डिंग केल्याचे पीडिताने फिर्यादीत म्हटले आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाची शक्यता

कळमकर घराणे जिल्ह्यातील मोठे राजकीय प्रस्थ आहे. अभिषेक कळमकर स्वतः राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) शहर जिल्हाध्यक्ष आहेत, तर त्यांचे काका माजी आ. दादाभाऊ कळमकर या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे आता दाखल झालेल्या या गुन्ह्यामागे राजकीय कारण असल्याचे व त्या नुसार आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शिरूरच्या हॉटेलमधील रूम नं. ११०

अभिषेक कळमकर याने १८ फेब्रुवारीला कागदपत्र घेऊन शिरूर येथील मारवेल हॉटेलवर बोलावले. नोकरीबद्दल बोलायचे आहे, असे सांगून कळमकर याने एका व्यक्तिसोबत हॉटेलमधील रूम नंबर ११० मध्ये पाठवले. तो व्यक्ती तेथून गेल्यावर अभिषेक कळमकर तेथे आला आणि माझ्याबरोबर जबरदस्तीने शरीर संबंध ठेवले. या प्रकाराचे व्हिडिओ देखील काढले. शरीर संबंधाबाबत कोणाला सांगितल्यास, मला आणि माझ्या मुलीला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे पीडिताने फिर्यादीत म्हटले आहे.

Beed Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती! सततच्या छळाला कंटाळून विवाहितेचं टोकाचं पाऊल; तिघांवर गुन्हा दाखल

Published On: Feb 22, 2026 | 05:14 PM

