Solapur Crime: हसू झालंय माझं…हातावर लिहिली वेदना आणि…; २२ वर्षीय विवाहितेने संपवले आयुष्य

नातेपुते येथे 22 वर्षीय पायल रणदिवे हिने हातावर मजकूर लिहून आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. छळाच्या आरोपांवरून पती, सासू-सासरे व दीराविरुद्ध गुन्हा; काही आरोपींना अटक, तपास सुरू.

Updated On: Feb 22, 2026 | 01:23 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • २२ वर्षीय विवाहितेने संपवले आयुष्य
  • आत्महत्येपूर्वी हातावर मजकूर लिहिल्याचा दावा
  • मारहाणीचे व्रण असल्याचा माहेरच्यांचा आरोप
सोलापूर: सोलापूर येथील फलटणमध्ये एका विवाहित महिलेने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव पायल रणदिवे (वय-२२) असे आहे. तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी हातावर डोळे डोळे पाणवणारा मजकूर लिहिले. या घटनेनंतर पोलिसांनी सासू- सासरे दीर आणि पती विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील नातेपुते येथे घडली.

नेमकं काय घडलं?

पायल हिला ब्युटी पार्लर सुरू करायचे होते. यासाठी तिने क्लासही लावला होता. मात्र तिच्या सासरच्यांनी तो क्लास बंद केला. शनिवारी सायंकाळी घरात कोणीनासतांना पायल हिने आत्महत्या केली. तिच्या अंगावर मारहाणीचे व्रण आणि जखमांच्या खुणा असल्याने तिच्या वडिलांनी पतीसह कुटुंबातील सासू- सासरे आणि दीर यांच्यावर शारीरिक आणि मानसिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची तक्रार दिली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी तिने आपल्या हातावर मजकूर लिहिला होता.

Vasai Virar: नालासोपाऱ्यात गुंडाची निर्घृण हत्या; 7-8 जणांनी चाकूने केले सपासप वार

मजकुरात काय?

“हसू झालंय माझं, माझं पार्लर बंद केले .. जीव होता तो माझा.. स्वप्न होतं ग .. आजपर्यंत शांत बसले पण आता नाही .. चांगल्या आई बापाची लेक आहे म्हणून निघून पण नाही गेले .. माझ्यामुळे त्रास झाला त्याच्यासाठी माफी मागते .. SORRY”, असे तिने हातावर लिहिले आहे.

गुन्हा दाखल?

पोलिसांनी या प्रकरणात पती शशिकांत रणदिवे याच्यासह तिचे सासू- सासरे यांना अटक केली असून पायलच्या दिराचा शोध पोलिसांकडून सुरु आहे. पोलिसांनी पायलचा मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवला असून, शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण समोर येणार. या घटनेमुळे नातेपुते परिसरात नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

सासूच्या कळशीत सुनेने मिसळले विष, पतीने पिले त्याच कळशीतले पाणी आणि…; पंढरपुरात भयंकर घडलं!

सोलापुरातून एक भयंकर घटना समोर आली आहे. सुनेने सासूला मारण्यासाठी सासूच्या कळशीत विष मिसळवले, मात्र तो पाणी सासूने न पिता तिच्या पतीने पिला आणि पतीचा मृत्यू झाला. ही घटना पंढरपूर तालुक्यातील उंबरगाव येथे घडली अनैतिक संबंधातून सुनेने हे भयंकर कट रचल्याचे समोर आले आहे. अनैतिक संबंधाची कुणकुण तिच्या सासूला लागली होती. त्यामुळे तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. मात्र या कटात सासूची मृत्यू न होता तिच्या पतीची मृत्यू झाली. याघटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Santosh Deshmukh Case : ‘फरार कृष्णा आंधळे तीनदा गावी येऊन गेला, CID नेही केलं मान्य’; धनंजय देशमुखांचा दावा

 

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्येपूर्वी काय आढळले?

    Ans: हातावर मजकूर लिहिल्याचा दावा, ज्यात छळाचा उल्लेख.

  • Que: कोणावर गुन्हा दाखल?

    Ans: पती, सासू-सासरे आणि दीराविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा.

  • Que: तपासाची स्थिती काय?

    Ans: काही आरोपी अटकेत; पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू.

Published On: Feb 22, 2026 | 01:23 PM

Solapur Crime: हसू झालंय माझं…हातावर लिहिली वेदना आणि…; २२ वर्षीय विवाहितेने संपवले आयुष्य

Solapur Crime: हसू झालंय माझं…हातावर लिहिली वेदना आणि…; २२ वर्षीय विवाहितेने संपवले आयुष्य

Feb 22, 2026 | 01:23 PM
छत्रपती संभाजीनगरच्या वैजापुरातील 105 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली; गावागावांत आखाडे रंगायला सुरुवात

छत्रपती संभाजीनगरच्या वैजापुरातील 105 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली; गावागावांत आखाडे रंगायला सुरुवात

Feb 22, 2026 | 01:23 PM
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्यन खानचा सन्मान; ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’साठी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर पुर

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्यन खानचा सन्मान; ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’साठी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर पुर

Feb 22, 2026 | 01:06 PM
राज ठाकरेंच्या शिंदे भेटीनंतर ठाकरे बंधूंमध्ये दुरावा? चर्चांवर मात्र दोघांचेही मौन

राज ठाकरेंच्या शिंदे भेटीनंतर ठाकरे बंधूंमध्ये दुरावा? चर्चांवर मात्र दोघांचेही मौन

Feb 22, 2026 | 01:06 PM
Divorce : घटस्फोटांच्या प्रकरणांत लक्षणीय वाढ; धक्कादायक कारण जाणून घ्या सविस्तर

Divorce : घटस्फोटांच्या प्रकरणांत लक्षणीय वाढ; धक्कादायक कारण जाणून घ्या सविस्तर

Feb 22, 2026 | 12:59 PM
Nashik News:पालखेड कालव्याला गुरूवारी पाणी, निवेदनावर कार्यकारी अभियंत्यांचं शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन

Nashik News:पालखेड कालव्याला गुरूवारी पाणी, निवेदनावर कार्यकारी अभियंत्यांचं शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन

Feb 22, 2026 | 12:56 PM
Kolhapur News : “पूरनियंत्रण प्रकल्पात त्रुटी राहता कामा नये”; आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

Kolhapur News : “पूरनियंत्रण प्रकल्पात त्रुटी राहता कामा नये”; आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

Feb 22, 2026 | 12:49 PM

