Solapur Crime: हसू झालंय माझं…हातावर लिहिली वेदना आणि…; २२ वर्षीय विवाहितेने संपवले आयुष्य

नेमकं काय घडलं?
पायल हिला ब्युटी पार्लर सुरू करायचे होते. यासाठी तिने क्लासही लावला होता. मात्र तिच्या सासरच्यांनी तो क्लास बंद केला. शनिवारी सायंकाळी घरात कोणीनासतांना पायल हिने आत्महत्या केली. तिच्या अंगावर मारहाणीचे व्रण आणि जखमांच्या खुणा असल्याने तिच्या वडिलांनी पतीसह कुटुंबातील सासू- सासरे आणि दीर यांच्यावर शारीरिक आणि मानसिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची तक्रार दिली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी तिने आपल्या हातावर मजकूर लिहिला होता.
मजकुरात काय?
“हसू झालंय माझं, माझं पार्लर बंद केले .. जीव होता तो माझा.. स्वप्न होतं ग .. आजपर्यंत शांत बसले पण आता नाही .. चांगल्या आई बापाची लेक आहे म्हणून निघून पण नाही गेले .. माझ्यामुळे त्रास झाला त्याच्यासाठी माफी मागते .. SORRY”, असे तिने हातावर लिहिले आहे.
गुन्हा दाखल?
पोलिसांनी या प्रकरणात पती शशिकांत रणदिवे याच्यासह तिचे सासू- सासरे यांना अटक केली असून पायलच्या दिराचा शोध पोलिसांकडून सुरु आहे. पोलिसांनी पायलचा मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवला असून, शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण समोर येणार. या घटनेमुळे नातेपुते परिसरात नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Ans: हातावर मजकूर लिहिल्याचा दावा, ज्यात छळाचा उल्लेख.
Ans: पती, सासू-सासरे आणि दीराविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा.
Ans: काही आरोपी अटकेत; पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू.