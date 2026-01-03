Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Woman Was Defrauded Of 751 Lakh After Developing A Relationship On Shaadicom

Nagpur: नागपूर सायबर पोलिसांचा मोठा खुलासा! ‘शादी डॉट कॉम’वर ओळख वाढवून महिलेला 7.51 लाखांचा गंडा; विदेशी नागरिकासह 3 आरोपी अटकेत

नागपूर सायबर पोलिसांनी ‘शादी डॉट कॉम’वरून महिलेला 7.51 लाखांचा गंडा घालणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. पुण्यातून विदेशी नागरिकासह 3 आरोपींना अटक; बेकायदेशीर वास्तव्य उघड.

Updated On: Jan 03, 2026 | 03:35 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • सोशल मीडियावर ओळख वाढवून महिलेला फसवणूक
  • स्वतःला डॉक्टर भासवून विश्वास संपादन
  • वेगवेगळ्या खात्यांत 7.51 लाख रुपये उकळले
नागपूर: नागपूर शहर सायबर पोलिस ठाण्यात दाखल ऑनलाइन फसवणुकीच्या गंभीर प्रकरणाचा उलगडा करण्यात आला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख वाढवून एका महिलेकडून तब्बल ७ लाख ५१ हजार १५० रुपये उकळल्याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी तात्तडीची कारवाई करीत ३ आरोपींना पुण्यातून अटक केली. यामध्ये एका विदेशी नागरिकाचाही समावेश आहे.

Nashik News: कॉलेज तरुणी आणि 9 वर्षीय मुलगा बेपत्ता; एकाच दिवशी दोन वेगळ्या भागात घडली घटना; पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

प्राप्त माहितीनुसार, पीडित महिलेने शादी डॉट कॉम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपली प्रोफाइल तयार केली होती. त्याच दरम्यान स्वतःला डॉ. मनीष मधूक असे भासवणाऱ्या एका व्यक्तीने तिला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविली, हळूहळू तिचा विश्वास संपादन करून भारतात येणार असल्याचे आणि भेटीचे आमिष दाखवित आरोपीने विविध कारणे पुढे करून वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये मोठ्या रकमा जमा करण्यास तिला भाग पाडले.तांत्रिक तपासातून खोदली पाळेमुळे तक्रार दाखल होताच सायबर पोलिसांनी ज्या बँक खात्यांमध्ये रक्कम वर्ग केली होती, त्यांचा सखोल तांत्रिक तपास केला.

या तपासात आरोपींचे लोकेशन पुणे असल्याचे निष्पन्न झाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन विशेष पथक पुण्याला रवाना केले. त्यानंतर पोलिसांनी ३ आरोपींना अटक केली. अटकेतील आरोपींमध्ये राहुल सतीश चव्हाण (२९), रा. पांचगणी, जि. सातारा, फैजल मोहम्मद फरीद शेख (३१), रा. मोहम्मद वाडी, हडपसर, पुणे, तसेच फ्रान्सिस मासुकू जिम्बा (३१), मूळ रहिवासी मलावी देशाचा नागरिक यांचा समावेश आहे. फ्रान्सिस जिम्बा हा पुण्यात बेकायदेशीररित्या वास्तव्यास असल्याचे तपासात उघड झाले.

बेकायदेशीर वास्तव्य करणारा विदेशी आरोपी

विदेशी आरोपीचा पासपोर्ट आणि व्हिसा ११ जून २०२४ रोजीच संपुष्टात आला. तरीदेखील तो पुण्यात अनधिकृतपणे राहात होता. त्याच्या सूचनेनुसार इतर आरोपींनी बँक खाती उघडली, सर्व कागदपत्रे स्वतःकडे ठेवून फसवणुकीची रक्कम वेगवेगळ्या मार्गाने वळविली. या टोळीच्या माध्यमातून आणखी सायबर गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली. ही कारवाई पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल, सहपोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त आयुक्त (गुन्हे) वसंत परदेशी तसेच सायबर पोलिस उपायुक्त लोहित मतानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक बळीराम सुतार व त्यांच्या पथकाने केली.

Uttarpradesh Crime: धक्कादायक! ६ वर्षीय चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार करून छतावरून फेकलं खाली; चिमुकीलाचा जागीच मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फसवणूक कशी करण्यात आली?

    Ans: सोशल मीडिया प्रोफाइलवर ओळख वाढवून भावनिक व आर्थिक आमिष दाखवण्यात आले. प्रश्न 2: आरोपी कोण आहेत?

  • Que: आरोपी कोण आहेत?

    Ans: पुण्यातील दोन भारतीय आरोपी आणि मलावीचा एक विदेशी नागरिक.

  • Que: पुढे काय कारवाई होणार?

    Ans: पुढे काय कारवाई होणार?

Web Title: A woman was defrauded of 751 lakh after developing a relationship on shaadicom

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड
2

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
3

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
4

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM