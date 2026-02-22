Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना

ओडिशा राज्यातील केंद्रपाडा जिल्हा येथे 13 वर्षीय विद्यार्थिनीवर पाच शिक्षकांकडून कथित सामूहिक अत्याचाराचा प्रकार उघड झाला. राजकनिका पोलीस ठाणे यांनी गुन्हा दाखल करून सर्व आरोपींना अटक केली; तपास सुरू.

Feb 22, 2026 | 02:12 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पाच शिक्षकांकडून अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार
  • 48 तासांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण
  • राजकीय स्तरावर कठोर कारवाईची मागणी
ओडिशा: ओडिशा येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका १३ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर पाच नराधम शिक्षकांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी पाचही आरोपी शिक्षकांना अटक केली आहे. ही घटना केंद्रपाडा जिल्ह्यात घडली. या घटनेमुळे संतापाची लाट उसळली आहे.

अनेक दिवसांपासून अत्याचार

पीडित अल्पवयीन मुलगी एका खाजगी शाळेत इयत्ता ७ वित्त शिक्षण घेत आहे. या शाळेतील पाच शिक्षक यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून या मुलीवर अत्याचार करत आहे. पीडितेच्या पालकांना जेव्हा या धक्कादायक प्रकारची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी तात्काळ जिल्हा बाल कल्याण समितीकडे धाव घेतली. त्यांनंतर समितीने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी केली.

१८ फेव्हीब्रुवारी रोजी यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाली होती. ४८ तासांच्या प्राथमिक तपासानंतर हे प्रकरण राजकनिका पोलीस ठाण्याकडे सोपवण्यात आले. तसेच, जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. असे जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या सदस्या स्वागतिका पात्रा यांनी सांगितले.

पोलिसांनी केली कारवाई

पीडित मुलीचा जबाब नोंदवून घेण्यात आला असून पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. प्राथमिक पुराव्यांच्या आधारे पाचही आरोपी शिक्षकांना अटक करण्यात आली आहे. या गंभीर घटनेचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटले आहेत. विरोधी पक्ष असलेल्या ‘बीजेडी’ने (BJD) केंद्रपाडा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडिता कोण आहे?

    Ans: इयत्ता 7 वीमध्ये शिकणारी 13 वर्षीय विद्यार्थिनी.

  • Que: आरोपी कोण?

    Ans: संबंधित शाळेतील पाच शिक्षक.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: गुन्हा दाखल करून सर्व आरोपींना अटक; वैद्यकीय तपासणी पूर्ण.

Feb 22, 2026 | 02:12 PM

