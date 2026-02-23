Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Jharkhand Crime: अंधश्रद्धेतून माणुसकीला काळिमा! आधी ‘डाकीण’ ठरवलं, नंतर आई आणि नवजात बाळाला पेट्रोल ओतून जाळले

झारखंड मधील पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यात ‘डाकिण’ असल्याच्या आरोपावरून 32 वर्षीय महिलेवर पेट्रोल ओतून आग लावली; तिच्या दोन महिन्यांच्या बाळासह मृत्यू. सुमारे दहा जणांवर संशय; पोलिसांची शोधमोहीम सुरू.

Updated On: Feb 23, 2026 | 01:53 PM
  • ‘डाकिण’ असल्याचा महिलेवर आरोप
  • जमावाने पेट्रोल ओतून आग लावली
  • महिला आणि नवजात बाळाचा होरपळून मृत्यू
झारखंड: झारखंड येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. अंधश्रद्धेतून माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका महिलेवर ‘डाकिण’ असल्याचा आरोप करत तिच्यावर आणि तिच्या महिलेवर पेट्रोल ओतून आग लावण्यात आली. या भीषण घटनेत त्या महिलेचा आणि नवजात बाळाचा होरपळून मृत्यू झाला. या संतापजनक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे ही घटना झारखंडमधील पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील कुमारडुंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कलैया गावात घडली.

काय घडलं नेमकं?

१७ फेब्रुवारीच्या रात्री नऊच्या सुमारास कोल्हान सिंकू हे आपली पत्नी ज्योती आणि मुलांसह घरात झोपले होते. तेव्हा गावातील एका नातेवाईकांने त्यांना आवाज देऊन बाहेर बोलावले. आधी पासून तिथे 10-12 जण जमा होते. कोल्हान आणि त्यांची पत्नी अंगणात येताच त्यांनी गोंधळ सुरु केला. जमावाने ज्योतीला ‘डाकिण’ असल्याचे आरोप केले. तिच्यामुळे गावात वाईट गोष्टी होत असल्याचा देखील आरोप केला. कोल्हान यांनी सकाळी पंचायत बसवून निर्णय घेऊ अशी विनवणी केली, मात्र संतापलेल्या जमावाने त्यांचे काहीही ऐकले नाही.

पेट्रोल टाकून जाळले

या जमावातील एकाने पेट्रेलचा कॅन काढून संपूर्ण कुटुंबावर पेट्रोल ओतला आणि माचिस पेटवून त्यांना आग लावून दिली. संपूर्ण कुटुंब आगीत जळाला लागला. सिंकू यांनी कसेबसे तिथून पळ काढत जळणारे कपडे फेकून देत जीव वाचवला. ते मदतीसाठी रात्रीच पोलीस ठाण्यात पोहोचले, मात्र रात्रभर त्यांना अपेक्षित मदत मिळाली नाही. दरम्यान त्यांची पत्नी आणि दोन महिन्यांचा बाळ या आगीत पेटून होरपळून मृत्यू झाला होता.

१० ते १२ जणांचा समावेश

बुधवारी सकाळी त्यांनी पुन्हा पोलीस ठाणे गाठून घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मायलेकांचे जळालेले मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले. प्राथमिक तपासात या गुन्ह्यात सुमारे दहा जणांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले असून, आरोपी एकाच कुटुंबातील असल्याचे समजते. पोलिसांनी काही संशयितांचे जबाब नोंदवले असून आरोपींना पकडण्यासाठी शोधमोहीम राबवली जात आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: या घटनेत किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: 32 वर्षीय महिला आणि तिचे दोन महिन्यांचे बाळ.

  • Que: आरोपींबाबत काय माहिती?

    Ans: सुमारे दहा जणांचा सहभाग असल्याचा संशय.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: मृतदेह ताब्यात; संशयितांचा शोध सुरू.

Published On: Feb 23, 2026 | 01:53 PM

