RRB Group D Answer Key 2026 संदर्भात रेल्वेची महत्त्वाची अपडेट, हरकत घेण्यासाठी काहीच तास शिल्लक

उमेदवारांनी रेल्वे भरती बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपल्या लॉगिन क्रेडेंशियल्सचा वापर करावा. आक्षेप नोंदवण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेली ही विंडो आज बंद होणार आहे. यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत किंवा कोणत्याही माध्यमाद्वारे आक्षेप स्वीकारले जाणार नाहीत.
बोर्डाने स्पष्ट केलं आहे की, उमेदवार केवळ अशाच प्रश्नांविरुद्ध आक्षेप घेऊ शकतात ज्यांची उत्तरे त्यांना चुकीची वाटत आहेत. आक्षेप नोंदवताना उमेदवारांना संबंधित प्रश्नाचा क्रमांक आणि त्यासोबत पुराव्यादाखल अधिकृत स्त्रोत अपलोड करावा लागेल, जेणेकरून बोर्डाचे तज्ज्ञ त्याचे पुनरावलोकन करू शकतील.
१. सर्वप्रथम रेल्वे भरती बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा.
२. होमपेजवरील ‘RRB Group D Answer Key Objection Link’ वर क्लिक करा.
३. आपला युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.
४. आपला आक्षेप नोंदवा (प्रश्न क्रमांक आणि चुकीचा पर्याय नमूद करा).
५. आवश्यक पुरावे जोडून ‘Submit’ बटणावर क्लिक करा.
६. आक्षेप नोंदवण्यासाठीचे शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरा.
७. प्रक्रियेनंतर अर्जाची प्रिंटआउट किंवा स्क्रीनशॉट काढून जपून ठेवा.
उत्तरतालिकेवर आक्षेप नोंदवणे हा परीक्षा प्रक्रियेचा एक अत्यंत पारदर्शक आणि महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वी प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरांमधील त्रुटी दूर करण्याची संधी मिळते. तज्ज्ञांकडून सर्व आक्षेपांची पडताळणी केल्यानंतरच ‘Final Answer Key’ प्रसिद्ध केली जाईल. याच अंतिम उत्तरतालिकेच्या आधारे गुणवत्ता यादी (Merit List) आणि निकाल तयार केला जातो.
उमेदवारांची मोठी संख्या आणि शेवटच्या क्षणी सर्व्हरवर येणारा ताण यामुळे वेबसाईट संथ (Slow) होऊ शकते. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी उमेदवारांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट न पाहता आपले आक्षेप लवकरात लवकर सादर करावेत. रेल्वे भरती मंडळ लवकरच परीक्षेचा अंतिम निकाल आणि कट-ऑफ गुण जाहीर करणार आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना पुढील टप्प्यासाठी म्हणजेच शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीसाठी बोलावलं जाईल.