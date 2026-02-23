Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Uttar Pradesh Crime Brother Kills Sister For Marrying Into Another Religion Father Says It Is Right To Kill Such Girls

Uttarpradesh Crime: दुसऱ्या धर्मात लग्न केलं म्हणून भावानेच बहिणीला संपवलं, बाप म्हणाला, ‘अशा मुलींना मारणं योग्यच’

उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यात प्रेमसंबंधांना कुटुंबाचा विरोध झाल्याने 18 वर्षीय रूपजहांची भावाने गळा आवळून हत्या केल्याचा आरोप. आरोपी अटकेत; पैशांच्या व्यवहाराच्या कोनातूनही तपास सुरू.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:50 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • कुटुंबाचा धर्माच्या कारणावरून प्रेमाला विरोध
  • भावानेच केला गळा आवळून खून
  • पोलिस ठाण्यात पंचायत; पैशांची मागणीचा आरोप
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. मुलीने दुसऱ्या धर्मातील मुलाशी प्रेम केलं म्हणून भावानेच बहिणीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर मुलीच्या वडिलांनी घरची इज्जत वाचवण्यासाठी अश्या मुलीला मारणं योग्यच असल्याचे म्हंटले आहे. या घटनेतील हत्या झालेल्या मुलीचे नाव रूपजहां (१८ वर्ष) असे आहे. ही घटना संभल जिल्ह्यातील मतावली पट्टी जग्गू गावात घडली.

काय घडलं नेमकं?

रूपजहां आणि तिचा प्रियकर शिवम सैनी यांचं गेल्या एक वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. तो तिच्या घरापासून अवघ्या 400 मीटर अंतरावर राहत होता. शिवमच्या कुटुंबाचा या नात्याला होकार होता. मात्र रूपजहांचे कुटुंबीय धर्माच्या नावाखाली या नात्याच्या विरोधात होते. दोन महिन्यांपूर्वीच या दोघांनी गुपचूप लग्न केल्याचा दावा शिवमच्या आईने केला आहे.

Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज

पंचायत आणि पैशांचा व्यवहार

बुधवारी रूपजहां आणि शिवम घरातून निघून गेले होते आणि सुरक्षेसाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचले होते. तिथे झालेल्या पंचायतीत मुलीने आपण सज्ञान असून शिवमसोबत राहू इच्छिते, असे स्पष्ट सांगितले. मात्र, गावातील सरपंचाने मध्यस्थी करून हा प्रकरण मिटवण्यासाठी “३ लाख रुपयांची” मागणी केली होती. त्यातून दीड लाख रुपये देण्यात आले. असे आरोप मुलीच्या काकांनी केला आहे. पैसे दिल्यानंतर मुलीला ‘सगळं ठीक होईल’ असं सांगून घरी परत आणण्यात आले.

गुरुवारी रात्री जेव्हा घरातील इतर सदस्य लग्नासाठी बाहेर गेले होते. तेव्हा घरी रूपजहां आणि तिचा भाऊ जाने आलम हे दोघेच होते. तेव्हा रूपजहां शिवमकडे जाण्याचा हट्ट करू लागली. तेव्हा संतापलेल्या जाने आलमने ओढणीने तिचा गळा आवळून तिची हत्या केली. हत्येनंतर त्याने स्वतःच पोलिसांना फोन करून हत्येची कबुली दिली आहे. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तेव्हा त्यांना घराच्या अंगणात रूपजहांचा मृतदेह पडलेला आढळला.

आरोपी अटकेत

पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. शिवमच्या आईने दिलेल्या तक्रारीनुसार हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून,पोल्सीणी तपासाला सुरुवात केली आहे. सरपंच आणि पैशांच्या व्यवहाराची देखील चौकशी करत आहेत.

वडिलांना पश्चाताप नाही

मुलीच्या मृत्यचा शोक करण्याऐवजी तिचे वडील नौशे आलम कॅमेऱ्यासमोर म्हणाले, “ती एका हिंदू मुलासोबत पळून गेली होती. गावकरी माझी थट्टा करत होते, माझं रस्त्यावरून चालणं कठीण झालं होतं. आम्ही तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला पण ती ऐकली नाही. आम्ही मुसलमान आहोत, ती सैनी मुलाशी लग्न कसं करू शकते? माझ्या मुलाने तिची हत्या केली आणि मला याचा कोणताही पश्चाताप नाही. घरची इज्जत वाचवण्यासाठी अशा मुलीला मारणं योग्यच आहे.”

Dharashiv Accident: सोलापूर-धुळे महामार्गावर भीषण अपघात; चार दिवसांपूर्वी साखरपुडा झालेल्या वधू-वरांचा मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्येचा आरोप कोणावर?

    Ans: तिचा भाऊ जाने आलम.

  • Que: कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: प्रेमसंबंधांना कुटुंबाचा विरोध.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: आरोपी अटकेत; पैशांच्या व्यवहार व इतर कोनातून तपास सुरू.

Web Title: Uttar pradesh crime brother kills sister for marrying into another religion father says it is right to kill such girls

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 11:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Accident: सोलापूर-धुळे महामार्गावर भीषण अपघात; चार दिवसांपूर्वी साखरपुडा झालेल्या वधू-वरांचा मृत्यू
1

Dharashiv Accident: सोलापूर-धुळे महामार्गावर भीषण अपघात; चार दिवसांपूर्वी साखरपुडा झालेल्या वधू-वरांचा मृत्यू

HSC Exam: नागपूरात बारावी पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; कोचिंग क्लास चालक व विद्यार्थी अटकेत
2

HSC Exam: नागपूरात बारावी पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; कोचिंग क्लास चालक व विद्यार्थी अटकेत

Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज
3

Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज

Uttarpradesh Crime: बहीण भावाच्या नात्याला काळिमा! सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची हत्या; कारण काय?
4

Uttarpradesh Crime: बहीण भावाच्या नात्याला काळिमा! सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची हत्या; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Uttarpradesh Crime: दुसऱ्या धर्मात लग्न केलं म्हणून भावानेच बहिणीला संपवलं, बाप म्हणाला, ‘अशा मुलींना मारणं योग्यच’

Uttarpradesh Crime: दुसऱ्या धर्मात लग्न केलं म्हणून भावानेच बहिणीला संपवलं, बाप म्हणाला, ‘अशा मुलींना मारणं योग्यच’

Feb 23, 2026 | 11:50 AM
पुणे जिल्ह्यातील 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक; सहा महिन्यांसाठी दिली जबाबदारी

पुणे जिल्ह्यातील 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक; सहा महिन्यांसाठी दिली जबाबदारी

Feb 23, 2026 | 11:50 AM
India vs South africa : अटूत 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का

India vs South africa : अटूत 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का

Feb 23, 2026 | 11:47 AM
White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व

White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व

Feb 23, 2026 | 11:46 AM
‘मेनोपॉज क्लिनिक’चा शुभारंभ! रजोनिवृत्ती काळातील महिलांना मिळणार मोफत समुपदेशन व उपचार

‘मेनोपॉज क्लिनिक’चा शुभारंभ! रजोनिवृत्ती काळातील महिलांना मिळणार मोफत समुपदेशन व उपचार

Feb 23, 2026 | 11:45 AM
Europe मध्ये जास्त दारू पिऊनही लोक कसे राहतात हेल्दी? डॉक्टरांनी सांगितले Fatty Liver कसे राहील ठीक

Europe मध्ये जास्त दारू पिऊनही लोक कसे राहतात हेल्दी? डॉक्टरांनी सांगितले Fatty Liver कसे राहील ठीक

Feb 23, 2026 | 11:44 AM
Budget session 2026 : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात; तीन दशकानंतर अजित पवारांशिवाय अधिवेशन

Budget session 2026 : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात; तीन दशकानंतर अजित पवारांशिवाय अधिवेशन

Feb 23, 2026 | 11:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM