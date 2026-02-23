Uttarpradesh Crime: दुसऱ्या धर्मात लग्न केलं म्हणून भावानेच बहिणीला संपवलं, बाप म्हणाला, ‘अशा मुलींना मारणं योग्यच’

काय घडलं नेमकं?
रूपजहां आणि तिचा प्रियकर शिवम सैनी यांचं गेल्या एक वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. तो तिच्या घरापासून अवघ्या 400 मीटर अंतरावर राहत होता. शिवमच्या कुटुंबाचा या नात्याला होकार होता. मात्र रूपजहांचे कुटुंबीय धर्माच्या नावाखाली या नात्याच्या विरोधात होते. दोन महिन्यांपूर्वीच या दोघांनी गुपचूप लग्न केल्याचा दावा शिवमच्या आईने केला आहे.
पंचायत आणि पैशांचा व्यवहार
बुधवारी रूपजहां आणि शिवम घरातून निघून गेले होते आणि सुरक्षेसाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचले होते. तिथे झालेल्या पंचायतीत मुलीने आपण सज्ञान असून शिवमसोबत राहू इच्छिते, असे स्पष्ट सांगितले. मात्र, गावातील सरपंचाने मध्यस्थी करून हा प्रकरण मिटवण्यासाठी “३ लाख रुपयांची” मागणी केली होती. त्यातून दीड लाख रुपये देण्यात आले. असे आरोप मुलीच्या काकांनी केला आहे. पैसे दिल्यानंतर मुलीला ‘सगळं ठीक होईल’ असं सांगून घरी परत आणण्यात आले.
गुरुवारी रात्री जेव्हा घरातील इतर सदस्य लग्नासाठी बाहेर गेले होते. तेव्हा घरी रूपजहां आणि तिचा भाऊ जाने आलम हे दोघेच होते. तेव्हा रूपजहां शिवमकडे जाण्याचा हट्ट करू लागली. तेव्हा संतापलेल्या जाने आलमने ओढणीने तिचा गळा आवळून तिची हत्या केली. हत्येनंतर त्याने स्वतःच पोलिसांना फोन करून हत्येची कबुली दिली आहे. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तेव्हा त्यांना घराच्या अंगणात रूपजहांचा मृतदेह पडलेला आढळला.
आरोपी अटकेत
पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. शिवमच्या आईने दिलेल्या तक्रारीनुसार हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून,पोल्सीणी तपासाला सुरुवात केली आहे. सरपंच आणि पैशांच्या व्यवहाराची देखील चौकशी करत आहेत.
वडिलांना पश्चाताप नाही
मुलीच्या मृत्यचा शोक करण्याऐवजी तिचे वडील नौशे आलम कॅमेऱ्यासमोर म्हणाले, “ती एका हिंदू मुलासोबत पळून गेली होती. गावकरी माझी थट्टा करत होते, माझं रस्त्यावरून चालणं कठीण झालं होतं. आम्ही तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला पण ती ऐकली नाही. आम्ही मुसलमान आहोत, ती सैनी मुलाशी लग्न कसं करू शकते? माझ्या मुलाने तिची हत्या केली आणि मला याचा कोणताही पश्चाताप नाही. घरची इज्जत वाचवण्यासाठी अशा मुलीला मारणं योग्यच आहे.”
