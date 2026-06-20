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Kalyan Drug Case: आंबिवलीत 13 लाखांच्या MD ड्रग्ससह तस्कराला अटक; पोलिसांची मोठी कारवाई

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:25 PM IST
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सारांश

कल्याणच्या आंबिवली परिसरात अमली पदार्थ विरोधी पथक आणि खडकपाडा पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत 13 लाख 25 हजार रुपये किमतीचे MD ड्रग्स जप्त केले आहेत. या प्रकरणी अब्बास हैदर सय्यद इराणी याला अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्याला 23 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. ड्रग्स तस्करीचे नेटवर्क शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • आंबिवलीत पोलिसांनी सापळा रचून MD ड्रग्स तस्कराला अटक केली.
  • आरोपीकडून 13.25 लाखांचे MD ड्रग्स, दुचाकी आणि मोबाईल जप्त.
  • ड्रग्स कुठून आणले आणि रॅकेटमध्ये कोणाचा सहभाग आहे याचा तपास सुरू.
कल्याण: कल्याणमध्ये अमली पदार्थ तस्करीविरोधात पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. आंबिवली परिसरात सापळा रचून अमली पदार्थ विरोधी पथक आणि खडकपाडा पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली असून, त्याच्याकडून तब्बल 13 लाख 25 हजार रुपये किमतीचे MD ड्रग्स जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे परिसरातील ड्रग्स तस्करी करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

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कशी केली कारवाई?

अमली पदार्थ विरोधी पथकाला आंबिवली परिसरात एक तरुण एमडी ड्रग्स घेऊन फिरत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे अमली पदार्थ विरोधी पथक आणि खडकपाडा पोलिसांनी परिसरात सापळा रचला. दुचाकीवरून जाणाऱ्या अब्बास इराणी याच्यावर संशय आल्याने पोलिसांनी त्याला अडवून चौकशी सुरू केली. यावेळी अब्बास घाबरला आणि त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून काही अंतरावरच त्याला पकडले. त्यांनतर त्याच्या दुचाकीची झडती घेतली असता डिक्कीत एमडी अमली पदार्थ आढळून आला. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत त्याच्याकडून १३ लाख २५ हजार रुपये किमतीचे एमडी ड्रग्स, दुचाकी आणि मोबाईल फोन जप्त केला.

अब्बास इराणी याने हे अमली पदार्थ कोठून आणले, ते कोणाला पुरविण्यात येणार होते आणि या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर केले असून न्यायालयाने त्याला २३ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. या कारवाईमुळे आंबिवली परिसरात सुरु असलेल्या अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराला मोठा धक्का बसला असून पोलिसांनी अशा कारवाया आणखी तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पोलिसांनी कुठे कारवाई केली?

    Ans: कल्याणमधील आंबिवली परिसरात अमली पदार्थ विरोधी पथक आणि खडकपाडा पोलिसांनी कारवाई केली.

  • Que: आरोपीकडून काय जप्त करण्यात आले?

    Ans: आरोपीकडून 13 लाख 25 हजार रुपये किमतीचे MD ड्रग्स, दुचाकी आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला.

  • Que: आरोपीला काय शिक्षा/कारवाई झाली?

    Ans: आरोपी अब्बास इराणीला अटक करून न्यायालयाने त्याला 23 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Web Title: Kalyan drug case 13 lakh md drug smuggler stuck major action by police

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Published On: Jun 20, 2026 | 03:25 PM

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