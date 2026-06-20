शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Solapur Crime Beloveds Wifes Phone Call Me Call Me Solapurat Premprakaratun Murder Case

Solapur Crime: प्रेयसीच्या पतीला फोन करून बोलावलं अन् कोयत्याने संपवलं; सोलापुरात प्रेमप्रकरणातून थरारक हत्याकांड

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोलापूरच्या अक्कलकोट रोड एमआयडीसी परिसरात प्रेमप्रकरणातून एका 20 वर्षीय तरुणाचा कोयत्याने वार करून खून करण्यात आला. सिद्धाराम कैलास कटप असे मृत तरुणाचे नाव आहे. आरोपी संतोष पाटील याने त्याला भेटायला बोलावून हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रेयसीच्या पतीचा कोयत्याने हल्ला करून खून केल्याचा आरोप.
  • हल्ल्यात सिद्धाराम कटपचा जागीच मृत्यू, भावजी गंभीर जखमी.
  • एमआयडीसी पोलिसांनी आरोपी संतोष पाटीलला अटक केली.
सोलापूर: सोलापूर शहरात प्रेमप्रकरणातून एक धक्कादायक हत्याकांड समोर आले आहे. प्रेयसीच्या पतीचा भर रस्त्यात कोयत्याने वार करून निर्घृण खून करण्यात आला. अक्कलकोट रोड एमआयडीसी परिसरात घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून, मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेला त्याचा भावजीही गंभीर जखमी झाला आहे.

काय घडलं नेमकं?

सिद्धाराम कैलास कटप (वय 20, रा. आकाशवाणी केंद्र, सोलापूर) असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. सिद्धाराम हा रिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता. तर आरोपीचा नाव संतोष महादेव पाटील (वय 19, रा. कलावती नगर) असे आहे. आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी संतोष पाटील याचे सिद्धारामच्या पत्नीसोबत विवाहपूर्व प्रेमसंबंध होते. याच कारणावरून शुक्रवारी रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास आरोपी संतोषने सिद्धारामला फोन करून अक्कलकोट रोड एमआयडीसी परिसरातील एका कंपनीसमोर भेटायला बोलावले. तिथे दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, आरोपी संतोषने सोबत आणलेल्या कोयत्याने सिद्धारामवर थेट हल्ला चढवला.

मध्यस्थीकरण्यावर देखील केले वार

सिद्धारामवर एकापाठोपाठ एक सपासप वार केले. हे वार इतके भीषण होते की सिद्धाराम रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. यावेळी सिद्धराम आणि आरोपी संतोष या दोघांचा वाद सोडवण्यासाठी आणि सिद्धारामला वाचवण्यासाठी गेलेले त्याचे भावजी प्रमोद पाटील यांच्यावरही आरोपीने कोयत्याने वार केले. यात ते गंभीर जखमी झाले आहे. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar: इंस्टाग्रामवर ओळख, कैफमध्ये भेटायला बोलावलं, अत्याचार केले आणि…

आरोपी अटकेत

या घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे यांनी आपल्या फौजफाट्यासह तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आणि काही वेळातच मुख्य आरोपी संतोष पाटील याला बेड्या ठोकल्या. एमआयडीसी पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

आम्ही फोनवर बोलत होतो तेव्हा…

मृत सिद्धारामच्या बहिणीने सांगितले की रात्री सिद्धाराम हा त्याच्या पत्नीशी फोनवर बोलत होता. पत्नीने फोन लाऊड स्पीकरवर ठेवल्यामुळे घरातील सर्वजण त्याचा आवाज ऐकत होते. बोलत असतानाच अचानक सिद्धाराम जोरात विव्हळल्याचा आवाज फोनमधून आला आणि त्याच क्षणी त्याच्यासोबत काहीतरी घातपात झाल्याची जाणीव आम्हाला झाली.

घरातील कर्ता पुरुष

​मृत सिद्धाराम कटप हा अत्यंत गरीब परिस्थितीमधून पुढे आलेला तरुण होता. कष्टाने रिक्षा चालवून तो कुटुंबाला हातभार लावत होता. अवघ्या एक वर्षापूर्वीच त्याचा विवाह झाला होता. सिद्धारामच्या पश्चात आई, दोन बहिणी आणि पत्नी असा परिवार आहे. सिद्धरामचे वडील घराकडे येत असताना दुचाकीला कुत्रा आडवा गेला आणि भीषण अपघात झाला होता. यामध्ये त्यांचे निधन होऊन वर्षभर होण्याच्या आधीच मुलाची देखील दुर्दैवी हत्या झाली. घरातील कर्ता पुरुष अचानक गेल्याने कटप कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Uttar Pradesh : एकाच झाडाला लटकलेले आढळले प्रेमीयुगुलाचे मृतदेह, भांगेत भरलं होतं कुंकु; परिसरात खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत तरुणाचे नाव सिद्धाराम कैलास कटप असून तो रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता.

  • Que: हत्या कशातून झाल्याचा आरोप आहे?

    Ans: आरोपीचे मृताच्या पत्नीशी विवाहपूर्व प्रेमसंबंध होते आणि त्यातून झालेल्या वादातून हत्या झाल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी या प्रकरणात काय कारवाई केली?

    Ans: एमआयडीसी पोलिसांनी आरोपी संतोष पाटीलला अटक केली असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Solapur crime beloveds wifes phone call me call me solapurat premprakaratun murder case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar: इंस्टाग्रामवर ओळख, कैफमध्ये भेटायला बोलावलं, अत्याचार केले आणि…
1

Chhatrapati Sambhajinagar: इंस्टाग्रामवर ओळख, कैफमध्ये भेटायला बोलावलं, अत्याचार केले आणि…

Pawanraje Nimbalkar Case Verdict: पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा 20 वर्षांनी निकाल; सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
2

Pawanraje Nimbalkar Case Verdict: पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा 20 वर्षांनी निकाल; सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता

Pune Crime: मूल होत नसल्याच्या टोमण्यांनी गाठलं टोक; पुण्यात 27 वर्षीय IT इंजिनिअर महिलेची आत्महत्या
3

Pune Crime: मूल होत नसल्याच्या टोमण्यांनी गाठलं टोक; पुण्यात 27 वर्षीय IT इंजिनिअर महिलेची आत्महत्या

20 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आज पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांडाचा निकाल; महाराष्ट्राचे लक्ष न्यायालयाकडे
4

20 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आज पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांडाचा निकाल; महाराष्ट्राचे लक्ष न्यायालयाकडे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur Crime: प्रेयसीच्या पतीला फोन करून बोलावलं अन् कोयत्याने संपवलं; सोलापुरात प्रेमप्रकरणातून थरारक हत्याकांड

Solapur Crime: प्रेयसीच्या पतीला फोन करून बोलावलं अन् कोयत्याने संपवलं; सोलापुरात प्रेमप्रकरणातून थरारक हत्याकांड

Jun 20, 2026 | 03:09 PM
Monsoon Bike Care : पावसात बाईक ठेवायची ब्रेकडाउन-फ्री? या टिप्स फॉलो करा आणि टेन्शन विसरा

Monsoon Bike Care : पावसात बाईक ठेवायची ब्रेकडाउन-फ्री? या टिप्स फॉलो करा आणि टेन्शन विसरा

Jun 20, 2026 | 03:04 PM
UPSC मुख्य परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया सुरू! ‘हा’ फॉर्म न भरल्यास परीक्षेला बसता येणार नाही? जाणून घ्या नियम

UPSC मुख्य परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया सुरू! ‘हा’ फॉर्म न भरल्यास परीक्षेला बसता येणार नाही? जाणून घ्या नियम

Jun 20, 2026 | 03:02 PM
Uttar Pradesh : एकाच झाडाला लटकलेले आढळले प्रेमीयुगुलाचे मृतदेह, भांगेत भरलं होतं कुंकु; परिसरात खळबळ

Uttar Pradesh : एकाच झाडाला लटकलेले आढळले प्रेमीयुगुलाचे मृतदेह, भांगेत भरलं होतं कुंकु; परिसरात खळबळ

Jun 20, 2026 | 03:00 PM
Ram Statue : बांगलादेशात हिंदूंचा महाआक्रोश! ढाक्यात घुमल्या ‘जय श्री राम’च्या घोषणा; हजारो लोक रस्त्यावर ‘या’ कारणामुळे रस्त्यावर

Ram Statue : बांगलादेशात हिंदूंचा महाआक्रोश! ढाक्यात घुमल्या ‘जय श्री राम’च्या घोषणा; हजारो लोक रस्त्यावर ‘या’ कारणामुळे रस्त्यावर

Jun 20, 2026 | 02:56 PM
No Added Sugar पाहून तुम्हीपण ज्यूस खरेदी करताय? सावध व्हा… FSSAI ने केला कंपन्यांचा पर्दाफाश, काय नेमकं प्रकरण?

No Added Sugar पाहून तुम्हीपण ज्यूस खरेदी करताय? सावध व्हा… FSSAI ने केला कंपन्यांचा पर्दाफाश, काय नेमकं प्रकरण?

Jun 20, 2026 | 02:55 PM
NZ Vs IRE: श्वास रोखणारा सामना! 140 रन्स वाचवताना न्यूझीलंड गडबडले; आयर्लंडचा 4 रन्सने पराभव

NZ Vs IRE: श्वास रोखणारा सामना! 140 रन्स वाचवताना न्यूझीलंड गडबडले; आयर्लंडचा 4 रन्सने पराभव

Jun 20, 2026 | 02:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा