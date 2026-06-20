Solapur Crime: प्रेयसीच्या पतीला फोन करून बोलावलं अन् कोयत्याने संपवलं; सोलापुरात प्रेमप्रकरणातून थरारक हत्याकांड

काय घडलं नेमकं?
सिद्धाराम कैलास कटप (वय 20, रा. आकाशवाणी केंद्र, सोलापूर) असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. सिद्धाराम हा रिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता. तर आरोपीचा नाव संतोष महादेव पाटील (वय 19, रा. कलावती नगर) असे आहे. आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी संतोष पाटील याचे सिद्धारामच्या पत्नीसोबत विवाहपूर्व प्रेमसंबंध होते. याच कारणावरून शुक्रवारी रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास आरोपी संतोषने सिद्धारामला फोन करून अक्कलकोट रोड एमआयडीसी परिसरातील एका कंपनीसमोर भेटायला बोलावले. तिथे दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, आरोपी संतोषने सोबत आणलेल्या कोयत्याने सिद्धारामवर थेट हल्ला चढवला.
मध्यस्थीकरण्यावर देखील केले वार
सिद्धारामवर एकापाठोपाठ एक सपासप वार केले. हे वार इतके भीषण होते की सिद्धाराम रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. यावेळी सिद्धराम आणि आरोपी संतोष या दोघांचा वाद सोडवण्यासाठी आणि सिद्धारामला वाचवण्यासाठी गेलेले त्याचे भावजी प्रमोद पाटील यांच्यावरही आरोपीने कोयत्याने वार केले. यात ते गंभीर जखमी झाले आहे. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
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आरोपी अटकेत
या घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे यांनी आपल्या फौजफाट्यासह तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आणि काही वेळातच मुख्य आरोपी संतोष पाटील याला बेड्या ठोकल्या. एमआयडीसी पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
आम्ही फोनवर बोलत होतो तेव्हा…
मृत सिद्धारामच्या बहिणीने सांगितले की रात्री सिद्धाराम हा त्याच्या पत्नीशी फोनवर बोलत होता. पत्नीने फोन लाऊड स्पीकरवर ठेवल्यामुळे घरातील सर्वजण त्याचा आवाज ऐकत होते. बोलत असतानाच अचानक सिद्धाराम जोरात विव्हळल्याचा आवाज फोनमधून आला आणि त्याच क्षणी त्याच्यासोबत काहीतरी घातपात झाल्याची जाणीव आम्हाला झाली.
घरातील कर्ता पुरुष
मृत सिद्धाराम कटप हा अत्यंत गरीब परिस्थितीमधून पुढे आलेला तरुण होता. कष्टाने रिक्षा चालवून तो कुटुंबाला हातभार लावत होता. अवघ्या एक वर्षापूर्वीच त्याचा विवाह झाला होता. सिद्धारामच्या पश्चात आई, दोन बहिणी आणि पत्नी असा परिवार आहे. सिद्धरामचे वडील घराकडे येत असताना दुचाकीला कुत्रा आडवा गेला आणि भीषण अपघात झाला होता. यामध्ये त्यांचे निधन होऊन वर्षभर होण्याच्या आधीच मुलाची देखील दुर्दैवी हत्या झाली. घरातील कर्ता पुरुष अचानक गेल्याने कटप कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
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Ans: मृत तरुणाचे नाव सिद्धाराम कैलास कटप असून तो रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता.
Ans: आरोपीचे मृताच्या पत्नीशी विवाहपूर्व प्रेमसंबंध होते आणि त्यातून झालेल्या वादातून हत्या झाल्याचा आरोप आहे.
Ans: एमआयडीसी पोलिसांनी आरोपी संतोष पाटीलला अटक केली असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.