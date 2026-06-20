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Uttar Pradesh : एकाच झाडाला लटकलेले आढळले प्रेमीयुगुलाचे मृतदेह, भांगेत भरलं होतं कुंकु; परिसरात खळबळ

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

Crime News : उत्तर प्रदेशच्या सीतापूरमध्ये प्रियकर आणि प्रेयसीचा मृतदेह झाडाला लटकल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी दोघांच्या शवाला शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून घटनास्थळी आढळलेल्या वस्तूंनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

एकाच झाडाला लटकलेले आढळले प्रेमीयुगुलाचे मृतदेह, भांगेत भरलं होतं कुंकु; परिसरात खळबळ

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • प्रेमसंबंधांमुळे दोन्ही कुटुंबांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते.
  • घरातून बाहेर पडलेल्या दोघांबाबत दुसऱ्या दिवशी धक्कादायक माहिती समोर आली.
  • घटनास्थळी सापडलेल्या काही पुराव्यांमुळे प्रकरण अधिक गूढ बनले आहे.
उत्तर प्रदेशच्या सीतापूरमधून एक खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. शनिवारी गावात राहणाऱ्या प्रेमीयुगलाचा मृतदेह एकाच फासाने झाडाला लटकल्याचे आढळले. दोघांचे शव असे झाडाला लटकल्याचे पाहून गावकरी हादरले आणि परिसरात खळबळ निर्माण झाली. यातील प्रेयसीच्या भांगेत सिंदूर देखील भरलेले होते. समोर आलेल्या माहितीनुसार, बऱ्याच काळापासून दोघांचे प्रेमसंबंध सुरु होते. पण कुटुंबाने त्यांच्या या नात्याला मान्यता दिली नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्ठळी दाखल झाले आणि दोघांच्या मृतदेहाला झाडावरुन खाली उतरवण्यात आलं. माहितीनुसार, पोलिस घटनेचा तपास करत असून दोघांच्या मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे.

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कुटुंबाचा प्रेमाला होता विरोध

सदर घटना ही घटना नेमिषारण्यातील खेवटा रामपूर गावात घडली आहे. इथे २१ वर्षीय प्रेयवंशचे गावातील १७ वर्षांच्या रजनीसोबत प्रेमप्रकरण सुरु होतं. दोघांच्या प्रेमाप्रकरणावरुन कुटुंबिय नाराज होते. अशातच रजनीच्या कुटुंबियांनी तिच्या मनाविरुद्ध तिचे लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. फ्रेब्रुवारी महिन्यात रजनीचा तिळक समोरंभ पार पडला तर नोव्हेंबरमध्ये तिचा विवाह होणार होता. दुसरीकडे प्रेयवंश आणि रजनी शुक्रवारी कुणालाही न कळवता संध्याकाळी घराबाहेर पडले. रात्रीपर्यंत दोघेही घरी न परतल्याने दोन्ही कुटुंबियांनी त्यांचा शोध सुरु केला. कुटुंबीय शोध घेत असतानाच त्यांना गावाबाहेर ५०० मीटर दूर एका शेतात झाडावर एकाच ओढणीला लटलेले दोघांचे शव आढळले.

कुटुंबियांना बसला धक्का

रजनी आणि प्रेयवंश यांना फासाला लटकलेले पाहून दोन्ही कुटुंबियांना धक्का बसला. पोलिस घटनास्ठळी पोहचताच त्यांनी दोघांच्या मृतदेहाला ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले. या प्रकरणासंबंधित बोलताना पोलिसांनी सांगितले की, पोस्टमार्टम रिपोर्टच्या आधारावरच घटनेचा पुढील तपास केला जाईल. प्राथमिक तपासात फाशी घेतल्याचे समोर येते पण शवविच्छेदनाचा अहवाल समोर आल्यानंतरच मृत्येचे खरे कारण स्पष्ट होईल.

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प्रेयसीच्या भांगेत भरलं होतं कुंकु

घटनेतील मुख्य गोष्ट म्हणजे गळफास घेतलेल्या प्रेमीयुगलाचे शव खाली उतरवल्यानंतर प्रेयसीच्या भांगेत कुंकु भरल्याचे आढळले. घटनेपूर्वी प्रियकरानेच तिच्या भांगेत हे कुंकु भरल्याची शंका वर्तवली जात आहे. पोलिस तपासात झाडाखाली कुंकवाची डब्बी आणि टिकलीचे एक पानही आढळले ज्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

 

 

Web Title: Sitapur love affair case couple found dead in field family opposition mystery investigation

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Published On: Jun 20, 2026 | 03:00 PM

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