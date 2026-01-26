Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Kolhapur Crime J J Hospitals Refusal For Medical Examination A Plot To Give Clean Chit To Bogus Disabled Teachers

Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार ; बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?

बदलीसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पंधरा शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी करण्यास जे. जे. रुग्णालयाने नकार दिल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 03:57 PM
Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार ; बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?
Follow Us:
Follow Us:
  • वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार
  • बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?
कोल्हापूर : बदलीसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पंधरा शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी करण्यास मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयाने नकार दिल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या शिक्षकांची तपासणी पुन्हा कोल्हापूरच्या छत्रपती प्रमीलाराजे शासकीय रुग्णालयातच (सीपीआर) होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या सीपीआर रुग्णालयातून या शिक्षकांना बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्याच ठिकाणी पुन्हा तपासणी होणार असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र टीका होत आहे.जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये काही घटकांना विशेष सवलत दिली जाते.

ॉगंभीर आजार, वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झालेली सेवा, जोडीदाराचा गंभीर आजार, दिव्यांग शिक्षकांना बदलीत प्राधान्य दिले जाते. या सवलतीचा गैरफायदा घेत अनेक शिक्षकांनी बनावट किंवा संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने बदलीसाठी सादर करण्यात आलेल्या सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातही तपासणी मोहिम राबविण्यात आली.

Thane Crime: ठाणे महापालिका निकालानंतर राडा! अजित पवार गटाच्या नेत्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला

जिल्ह्यात आढळली अनेक दिव्यांग प्रमाणपत्रे संशयास्पद

जिल्ह्यातून सुमारे ३५० शिक्षकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार सीपीआर रुग्णालयाकडे असल्याने संबंधित शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी याच रुग्णालयात करण्यात आली. तपासणीअंती अनेक प्रमाणपत्रे संशयास्पद असल्याचे निष्पन्न झाले, तर काही प्रकरणांमध्ये थेट बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचे उघडकीस आले.

प्रकरणाची घेतली दखल, चौकशीअंती १३ शिक्षक निलंबित

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी चौकशीअंती १३ शिक्षकांना निलंबित केले. मात्र, आणखी १५ शिक्षकांच्या बाबतीत अंतिम निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. या शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी बाह्य आणि निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत व्हावी, यासाठी त्यांना मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. तथापि, जे. जे. रुग्णालयाने या तपासणीस नकार दिल्याने जिल्हा परिषदेला तसा अधिकृत पत्रव्यवहार प्राप्त झाला आहे.

आता या पंधरा शिक्षकांची तपासणी पुन्हा सीपीआरमध्येच होणार आहे. ज्या रुग्णालयातून बोगस प्रमाणपत्रे दिली गेली, त्याच रुग्णालयात पुन्हा तपासणी म्हणजे दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे, अशी भावना सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात प्रशासन’ फसव्या शिक्षकांची ‘ पाठराखण का करत आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात शासनाने स्वतंत्र पथक अथवा राज्यस्तरीय तपासणी समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.

Pune Crime: “वंशाला दिवा हवा” म्हणत गर्भपातास भाग पाडले; हुंड्यासाठी 25 लाख, विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Web Title: Kolhapur crime j j hospitals refusal for medical examination a plot to give clean chit to bogus disabled teachers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 03:57 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार ; बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?

Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार ; बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?

Jan 26, 2026 | 03:57 PM
Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

Jan 26, 2026 | 03:53 PM
Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

Jan 26, 2026 | 03:52 PM
Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 03:50 PM
फक्त इतकाच मायलेज! 1 लिटर पेट्रोलवर TVS N Torq 150 किती किमी धावू शकते? जाणून घ्या

फक्त इतकाच मायलेज! 1 लिटर पेट्रोलवर TVS N Torq 150 किती किमी धावू शकते? जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 03:42 PM
Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

Jan 26, 2026 | 03:38 PM
IND vs NZ 3rd T-20 Match : युवराज सिंगचा विक्रम मोडला जाईल? अभिषेक शर्माच्या उत्तराने चाहत्यांच्या मनात केले घर 

IND vs NZ 3rd T-20 Match : युवराज सिंगचा विक्रम मोडला जाईल? अभिषेक शर्माच्या उत्तराने चाहत्यांच्या मनात केले घर 

Jan 26, 2026 | 03:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM