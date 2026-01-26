Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Engineer Cheated Of 43 Lakhs In Share Market Trading Ipo Fraud Sambhaji Nagar

Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

शेअर मार्केट आणि आयपीओमध्ये ५० टक्के नफ्याचे आमिष दाखवून एका संगणक अभियंत्याची ४३ लाख ७७ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. व्हॉट्सॲप लिंक आणि बनावट ट्रेडिंग ॲपद्वारे ही फसवणूक कशी झाली, वाचा सविस्तर.

Updated On: Jan 26, 2026 | 03:54 PM
शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा!; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना (Photo Credit- X)

शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा!; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • शेअर मार्केट ट्रेनिंग अन् IPO चा बनावट नफा
  • इंजिनिअर तरुणाची ४३.७७ लाखांची फसवणूक
  • गुन्हा दाखल
Cyber Fraud Case Chhatrapti Sambhajinagar: ऑनलाईन शेअर मार्केट ट्रेडिंग व आयपीओमध्ये ५० टक्के नफा देण्याचे आमिष दाखवत एका खासगी कंपनीतील संगणक अभियंत्या तरुणाची तब्बल ४३ लाख ७७ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. हा प्रकार ५ डिसेंबर २०२५ ते २४ जानेवारी २०२६ दरम्यान घडला. मोहन शर्मासह अन्य मोबाईलधारक अशी फसवणूक करणाऱ्यांची नावे असून त्यांच्याविरोधात जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पवन गजानन देशमुख (२८, रा. उत्तमनगर, जवाहर कॉलनी) असे फसवणूक झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ते पत्नी व मुलासह राहतात व घरून ऑनलाईन काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी देशमुख यांच्या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर एक लिंक आली. ती उघडताच त्यांना व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जोडण्यात आले. या ग्रुपचा अॅडमिन मोहन शर्मा होता. तो शेअर मार्केट ट्रेडिंगबाबत मार्गदर्शन करीत होता. ग्रुपमध्ये दिलेल्या सूचनेनुसार अॅप डाउनलोड करण्यास सांगण्यात आले. किमान ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केल्याशिवाय ट्रेडिंग करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले.

Bihar Crime: नवऱ्याशी भांडणानंतर घर सोडले, बिहारची महिला बंगालच्या रेड लाईट एरियात विकली; कस्टमरमुळे सुटका

वेगवेगळ्या तारखांना वेगवेगळ्या खात्यावर भरले पैसे

दरम्यान, AVANA ELEC-TROSYSTEMS LTD या कंपनीच्या आयपीओमध्ये गुंतवणूक केल्यास ५० टक्के नफा मिळेल, असे सांगण्यात आले. विश्वास बसल्याने फिर्यादी व त्यांच्या आईच्या बँक खात्यांतून वेगवेगळ्या तारखांना, वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावावर दिलेल्या बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्यात आले. यामध्ये यस बैंक, एयू स्मॉल फायनान्स बैंक, अॅक्सिस बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र येथील खात्यांचा वापर करण्यात आला. सिकंदर इंटरप्रायझेस, क्राफ्ट सिकार्ट सेलिफाय प्रा. लि., माँ श्री कामख्या इंटरप्रायझेस आणि जे. एन. ट्रेडिंग कंपनी या नावांनी खाते देण्यात आले होते.

बनावट नफा दाखवून घातला गंडा

२१ जानेवारी रोजी WAR-BURG अॅपमध्ये फिर्यादींना तब्बल ७८ लाख ७९ हजार ३१४ रुपयांचा नफा दिसू लागला. मात्र आयपीओमधून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करताच, अॅपवर पेडिंग आयपीओ ऑर्डर पे ६५ लाख ६४ हजार ३४० रुपये असा संदेश दिसून आला. ही रक्कम नव्याने भरल्याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे फिर्यादींच्या लक्षात आले. प्रकरणात जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. तपास पोलिस निरीक्षक सचिन कुंभार करीत आहेत.

Thane Crime: ठाणे महापालिका निकालानंतर राडा! अजित पवार गटाच्या नेत्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला

Web Title: Engineer cheated of 43 lakhs in share market trading ipo fraud sambhaji nagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 03:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..”, पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल
1

“मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..”, पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल

SSC HSC Exam 2026 : कॉपीमुक्त अभियानाला विद्यार्थ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; परिक्षा केंद्रावर ड्रोनद्वारे नजर
2

SSC HSC Exam 2026 : कॉपीमुक्त अभियानाला विद्यार्थ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; परिक्षा केंद्रावर ड्रोनद्वारे नजर

बेशिस्त वाहनचालकांना पुणे पोलिसांचा दणका; गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी वाचा सविस्तर
3

बेशिस्त वाहनचालकांना पुणे पोलिसांचा दणका; गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी वाचा सविस्तर

‘त्या’ बेपत्ता तरुणाची आत्महत्या; खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह
4

‘त्या’ बेपत्ता तरुणाची आत्महत्या; खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

Jan 26, 2026 | 03:53 PM
Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

Jan 26, 2026 | 03:52 PM
Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 03:50 PM
फक्त इतकाच मायलेज! 1 लिटर पेट्रोलवर TVS N Torq 150 किती किमी धावू शकते? जाणून घ्या

फक्त इतकाच मायलेज! 1 लिटर पेट्रोलवर TVS N Torq 150 किती किमी धावू शकते? जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 03:42 PM
Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

Jan 26, 2026 | 03:38 PM
IND vs NZ 3rd T-20 Match : युवराज सिंगचा विक्रम मोडला जाईल? अभिषेक शर्माच्या उत्तराने चाहत्यांच्या मनात केले घर 

IND vs NZ 3rd T-20 Match : युवराज सिंगचा विक्रम मोडला जाईल? अभिषेक शर्माच्या उत्तराने चाहत्यांच्या मनात केले घर 

Jan 26, 2026 | 03:35 PM
Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता

Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता

Jan 26, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM