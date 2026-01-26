Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Mp Supriya Sule Upset Over Announcement Of Padma Bhushan Award To Bhagat Singh Koshyari

Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल आणि वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या भगतसिंह कोश्यारी त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्याने महाराष्ट्रातून नाराजी व्यक्त होत आहे. 

Updated On: Jan 26, 2026 | 03:38 PM
MP Supriya Sule upset over announcement of Padma Bhushan award to Bhagat Singh Koshyari

भगतसिंह कोश्यारी यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्याने एमपी सुप्रिया सुळे यांची नाराजी व्यक्त केली (फोटो - सोशल मी़डिया)

Follow Us:
Follow Us:

Supriya Sule : मुंबई : संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या उत्साहात 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये देखील प्रजासत्ताक दिनाचा (Republic Day 2026) उत्साह दिसून येत आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेल्या मान्यवरांची नावे जाहीर करण्यात आली. समाजातील तळागाळात भरीव कामगिरी करणाऱ्या मान्यवरांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते, काल (दि.25) 45 मान्यवरांना पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. यामध्ये सर्वात अनपेक्षित असे नाव होते ते म्हणजे महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल आणि वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांचे. त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्याने महाराष्ट्रातून नाराजी व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल राहिलेले भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनेकदा महाराष्ट्रातील महापुरुषांबाबत बेताल वक्तव्य केली आहेत. त्यांनी संत तुकाराम महाराज आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करुन अपमान केला होता. यानंतर देखील अनेकदा वक्तव्यांमुळे चर्चेत राहिलेल्या भगतसिंह कोश्यारी यांनी पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्याने खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच याबाबत माध्यमांनी प्रश्न करताच त्यांनी थेट हात जोडले. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनीही टीका केली आहे. यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळेंनी थेट हात जोडत राम कृष्ण हरी म्हटलं आहे.

हे देखील वाचा : “मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..”, पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल

नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दावोस दौऱ्याला जाऊन आले आहेत. यामध्ये त्यांनी अनेक करार केले आहेत. मात्र या कंपनी भारतीय असल्यामुळे विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सगळ्याच राज्याचे मुख्यमंत्री दावोसला जात असतात. नेमकं आपल्या राज्याच्या पदरी काय पडलं? हे पाहण महत्वाच आहे. कारण मागच्या वर्षी जे करार झाले त्याच पुढे काय झालं? किती गुंतवणूक झाली? किती जणांना नोकऱ्या मिळाल्या? हे पाहण महत्वाच आहे. दावोसला जाण्याबाबत माझी हरकत नाही. मात्र जगात जे सुरू आहे त्यामुळे मला चिंता वाटत आहे. जगातील काही देशांची काय परिस्थिती झाली हे सगळ्यांच्या समोर आहे, असे मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले आहे.

हे देखील वाचा : राजकारणात भूकंप! अखेर ठाकरे आणि शिंदे शिवसेना एकत्र, BJP कोमात

भगतसिंह कोश्यारी यांना पद्म पुरस्कार मिळाल्याने खासदार संजय राऊत यांनी देखील टीका केली आहे. खासदार राऊत यांनी सोशल मी़डिया पोस्ट करुन आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. खासदार राऊत म्हणाले की, “महाराष्ट्रात लोकशाही आणि भारतीय संविधानाची हत्या करून शिंदे भाजपचे सरकार बसवल्याबद्दल या महाशयांना मोदी सरकारने पद्म भूषण किताबाने सन्मानित केले याच महाशयांनी छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा फुले दाम्पत्याचा अपमान केला होता! महाराष्ट्राचा अपमान करणऱ्यांचा भाजपा सन्मान करते! छान! ” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. उद्या दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते या पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे.

 

 

Web Title: Mp supriya sule upset over announcement of padma bhushan award to bhagat singh koshyari

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 03:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day Global Celebration : तिरंग्याच्या रंगात न्हाली दुनिया! दुबई ते न्यूझीलंड मध्ये ७७ वा प्रजासत्ताक दिन भारतीय दूतावास
1

Republic Day Global Celebration : तिरंग्याच्या रंगात न्हाली दुनिया! दुबई ते न्यूझीलंड मध्ये ७७ वा प्रजासत्ताक दिन भारतीय दूतावास

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर
2

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Republic Day parade 2026: नागाचे चिन्ह अन् ‘भैरव अदम्य’; भैरव बटालियनच्या चेहऱ्यावरील रंगामागील गुपित उघड
3

Republic Day parade 2026: नागाचे चिन्ह अन् ‘भैरव अदम्य’; भैरव बटालियनच्या चेहऱ्यावरील रंगामागील गुपित उघड

Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली
4

Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

Jan 26, 2026 | 03:38 PM
IND vs NZ 3rd T-20 Match : युवराज सिंगचा विक्रम मोडला जाईल? अभिषेक शर्माच्या उत्तराने चाहत्यांच्या मनात केले घर 

IND vs NZ 3rd T-20 Match : युवराज सिंगचा विक्रम मोडला जाईल? अभिषेक शर्माच्या उत्तराने चाहत्यांच्या मनात केले घर 

Jan 26, 2026 | 03:35 PM
Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता

Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता

Jan 26, 2026 | 03:33 PM
वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

Jan 26, 2026 | 03:30 PM
Temple Protocol: बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीचा मोठा निर्णय: ४८ तीर्थक्षेत्रांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेश बंदीची तयारी

Temple Protocol: बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीचा मोठा निर्णय: ४८ तीर्थक्षेत्रांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेश बंदीची तयारी

Jan 26, 2026 | 03:30 PM
वसंत मोरेंच्या आरोपांवर प्रशांत जगतापांचं प्रतिउत्तर, म्हणाले; त्यांनी आता…

वसंत मोरेंच्या आरोपांवर प्रशांत जगतापांचं प्रतिउत्तर, म्हणाले; त्यांनी आता…

Jan 26, 2026 | 03:30 PM
१८ वर्षांनंतर मोठ्या पडद्यावर हे दोन सुपरस्टार एकत्र झळकणार, करण जोहरने शेअर केला ‘Patriot’ चा नवा लूक, रिलीज डेट जाहीर

१८ वर्षांनंतर मोठ्या पडद्यावर हे दोन सुपरस्टार एकत्र झळकणार, करण जोहरने शेअर केला ‘Patriot’ चा नवा लूक, रिलीज डेट जाहीर

Jan 26, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM