Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

धुरंधर चित्रपटाशी संबंधित एका अभिनेत्याबद्दल एक गंभीर बातमी समोर आली आहे, ज्यामुळे चित्रपटसृष्टीत आणि प्रेक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. चित्रपटात दरोडेखोर रहमान (अक्षय खन्ना) चा स्वयंपाकी अखलाकची भूमिका साकारणारा अभिनेता नदीम खान याला मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. एका महिला घरकाम करणाऱ्याने त्याच्यावर बलात्कार आणि दीर्घकाळ लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. तक्रारीनुसार, आरोपीने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेशी जवळजवळ दहा वर्षे शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मालवणी पोलिसांनी गुरुवारी नदीम खानला ताब्यात घेतल्याची पुष्टी केली. पीडित महिला, ४१ वर्षीय, घरकाम करत होती. नदीम खानला भेटण्यापूर्वी, तिने मुंबईत अनेक अभिनेते आणि कुटुंबांसाठी काम केले होते. पोलिसांनी सांगितले की, महिलेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि आरोपीची चौकशी सुरू आहे.
पीडितेने तिच्या जबाबात म्हटले आहे की, २०१५ मध्ये तिची नदीम खानशी ओळख झाली. त्यावेळी आरोपीने तिच्याशी जवळचे संबंध निर्माण केले आणि तिला लवकर लग्न करण्याचे आश्वासन दिले. या विश्वासावर अवलंबून राहून, नदीम खानने त्याच्या घरी आणि मुंबईतील वर्सोवा येथील त्याच्या निवासस्थानी तिच्याशी अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवले, असा तिचा आरोप आहे. लग्नाचे आश्वासन देण्यात आल्याने तिने हे नाते गंभीर मानले असल्याचे ती म्हणते.
तक्रारीनुसार, हे सुमारे दहा वर्षे चालू राहिले. या काळात आरोपीने तिचे केवळ शारीरिकच नव्हे तर मानसिक शोषणही केले. सामाजिक दबाव, भीतीमुळे ती बराच काळ गप्प राहिली असे महिलेचे म्हणणे आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत जेव्हा नदीम खानने तिच्याशी लग्न करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आणि तिच्यापासून दूर राहू लागला तेव्हा तिने पोलिसांकडे जाण्याचे धाडस केले.
जानेवारीच्या सुरुवातीला, महिलेने वर्सोवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, जी नंतर मालवणी पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी त्वरीत कारवाई केली आणि आरोपीला अटक केली.