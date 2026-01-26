Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

फक्त इतकाच मायलेज! 1 लिटर पेट्रोलवर TVS N Torq 150 किती किमी धावू शकते? जाणून घ्या

2025 मध्ये टीव्हीएसने त्यांचा प्रीमियम स्कूटर TVS N Torq 150 लाँच केला होता. मात्र, ही स्कूटर 1 लिटर पेट्रोलवर किती किमीचे अंतर कापू शकते? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 26, 2026 | 03:42 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • TVS N Torq 150 ही एक प्रीमियम स्कूटर
  • 1 लिटर पेट्रोलवर किती किमीपर्यंत धावेल ही स्कूटर
  • चला याबद्दल जाणून घेऊयात
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम दुचाकी उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या बेस्ट बाईक आणि स्कूटर ऑफर करत असतात. अशीच एक आघाडीची कंपनी म्हणजे TVS. टीव्हीएसकडून अनेक चांगल्या आणि बजेट फ्रेंडली बाईक आणि स्कूटर ऑफर करण्यात आल्या आहेत.

2025 मध्ये कंपनीने प्रीमियम स्कूटर सेगमेंटमध्ये Ntorq 150 लाँच केली होती. चला जाणून घेऊयात, एक लिटर पेट्रोलवर ही किती मामीचे अंतर कापू शकते.

डिझाइन

जेव्हा टीव्हीएसने 125 सीसी एनटॉर्क लाँच केली तेव्हा त्याच्या डिझाइनमुळे ग्राहकांचे बरेच लक्ष वेधले गेले. आता, जेव्हा 2025 मध्ये कंपनीने त्याची 150 सीसी स्कूटर लाँच केली तेव्हा केवळ त्याच्या कामगिरीनेच नव्हे तर त्याच्या डिझाइननेही बरेच लक्ष वेधले. या स्कूटरचा स्पोर्टी लूक खूपच आकर्षित आहे. स्कूटरमध्ये विंगलेट्स देखील आहेत, जे उच्च वेगाने चांगले एरोडायनॅमिक्स प्रदान करण्यास मदत करतात.

दमदार इंजिन

TVS ने स्कूटरसाठी एक नवीन इंजिन दिले आहे. त्यात 149.7 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन आहे ज्यामध्ये इंधन इंजेक्शन आणि स्पार्क इग्निशन आहे. हे इंजिन 9.7 किलोवॅट पॉवर आणि 14.2 एनएम टॉर्क निर्माण करते. याचा टॉप स्पीड 104 किमी प्रतितास आहे आणि तो सीव्हीटीसह जोडलेला आहे.

मायलेज

या स्कूटरमध्ये 5.8-लिटर पेट्रोल टँक दिले गेले आहे. फुल टॅन्कवर ही स्कूटर 217 किलोमीटर चालवता येते. या स्कूटरचा वेग हायवेवर ताशी सुमारे ७० किलोमीटर इतका ठेवल्यास प्रति लिटर 37 किलोमीटरपर्यंत सहज मायलेज देऊ शकते.

जेव्हा TVS कडून ही स्कूटर भारतात लाँच करण्यात आली तेव्हा ती दमदार इंजिन, उत्कृष्ट फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइनसह सादर करण्यात आली. ही स्कूटर स्कूटर सुमारे 100 ते 150 किलोमीटर सुरळीत चालते. तसेच, कमी वेगात ट्रॅफिकमध्ये वापरताना देखील तुम्हाला कोणतीही अडचण जाणवणार नाही. स्कूटरची हँडलिंग खूपच चांगली आहे.

मात्र, जर ही स्कूटर सातत्याने 70 किलोमीटर प्रति तास किंवा त्यापेक्षा जास्त वेगाने चालवला, तर याचा मायलेज कमी होऊ शकते. यामुळे सुमारे 32–33 किलोमीटर प्रति लीटरपर्यंत मायलेज मिळू शकते. जर तुम्हाला दमदार इंजिन, चांगले डिझाइन आणि आधुनिक फीचर्स असलेली स्कूटर पाहिजे असेल, तर TVS N Torq 150 एक चांगला पर्याय ठरू शकते. पण जर प्राधान्य फक्त जास्त मायलेजला असेल, तर तुम्ही इतर पर्यायांचा विचार करू शकता.

Published On: Jan 26, 2026 | 03:42 PM

