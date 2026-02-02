Beed Crime: ‘त्या’ घटनेचा उलगडा, आईकडून चिमुकल्याला विहिरीत ढकललं, नंतर स्वतः…; कारण काय?

तर काय घडलं नेमकं?
बीड तालुक्यातील लिंबारुई गावातील एका विहिरीत 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्राजक्ता रामेश्वर दराडे आणि तिचा चार वर्षीय मुलगा वेदांत रामेश्वर दराडे यांचे मृतदेह आढळून आले होते. त्यावेळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र या घटनेचा तपास केल्यानंतर धक्कदायक माहिती समोर आली.
प्राजक्ता दराडे हिचा मोबाईल फोनच्या कारणावरून आपल्या पतीसोबत नेहमी वाद होत होता. पतीने मोबाईल घेऊन देण्यास नकार दिल्याने ती मानसिक तणावात होती. याच तणावातून तिने टोकाचे पाऊल उचलत आधी आपल्या चार वर्षीय मुलाला विहिरीत ढकलले आणि त्यानंतर स्वतःही आत्महत्या केली. या घटनेने आता सर्वांना धक्का बसला आहे.
बीड जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका ७० वर्षीय वृद्धाने अल्पवयीन चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पीडित चिमुकली ही केवळ ९ वर्षांची होती. तर आरोपीचे नाव बाबुराव केरबा निरडे (वय 70) असे आहे. ही घटना बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील दिंद्रुड परिसरात घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाचे वातावरण पसरले आहे..
काय घडलं नेमकं?
धारूर तालुक्यातील एका गावात शेतमजुरी करून उपजीविका करणारे कुटुंब वास्तव्यास आहे. या कुटुंबातील नऊ वर्षांची मुलगी इयत्ता चौथी मध्ये शिक्षण घेत आहे. २८ जानेवारीला सकाळी शाळेत जाण्यासाठी घरातून ती निघाली होती. शाळेत जाण्यापूर्वी ती रस्त्यात एक मैत्रिणीला भेटण्यासाठी थांबली तेव्हा गावातल्याच ७० वर्षीय वृद्ध आरोपीने तिला चॉकलेट देतो असे आमिष दाखवले.
आरोपीने चिमुकलीला चॉकलेट देण्याच्या बहाण्याने घरात बोलावून घेतले. तिथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेनंतर आरोपीने तिला बाहेर सोडले. त्यानंतर ती शाळेत गेली होती. मात्र शाळेतून घरी परतल्यानंतर चिमुलीच्या वर्तनात अचानक बदल झाल्याचे तिच्या आईला लक्षात आले. चिमुकलीसोबत घडलेल्या सगळ्या प्रकरणाने ती अत्यंत शांत, घाबरलेली आणि अस्वस्थ दिसत होती.
Ans: एका महिलेने मोबाईलच्या वादातून ४ वर्षीय मुलाचा खून करून आत्महत्या केली.
Ans: आई आणि मुलाचे मृतदेह गावातील विहिरीत आढळले.
Ans: ही हत्या करून आत्महत्या असल्याचे स्पष्ट झाले असून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.