Mumbai News: लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल

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पोलिस तपास सुरु
मुलीने होणाऱ्या सासूचे असे मॉर्फ्ड फोटो तयार करण्यामागे लग्नाला नकार दिल्याचे कारण समोर येत आहे. महिलेविरुद्ध पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. मुलीने याच पद्धतीने आणखी महिलांवर निशाणा साधला आहे का किंवा अन्य लोकांसोबतही असं काही केलं आहे का याचा तपास पोलिस करत आहेत.
नातं तुटल्यानंतर आक्षेपार्ह कटेंट केला शेअर
पोलिस तपासात समोर आलं आहे की, आरोपी महिला जैनब ही प्रेमविवाह करणार होती. परंतु तिचे लग्न ज्या मुलासोबत होणार होते त्याच्या आईने काही कारणास्तव लग्नाला नकार दिला. मुलाच्या आईमुळे लग्न होता होता राहिलं यामुळे जैनब नाराज झाली. मुलाच्या आईमुळे लग्न झालं नाही यामुळे रागाज जैनबने महिलेला बदनाम करण्याचा निर्णय घेतला. तिने कथितरित्या तिच्या प्रियकराच्या आईची सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी सोशल मीडियावर अनेक खोटे आणि आक्षेपार्ह फोटोज आणि मेसेज पोस्ट केले.
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बदनामीचा कट
पिडित महिलेने घटनेची माहिती देताना सांगितलं की, सोशल मिडियावर शेअर केल्या गेलेल्या फोटोज आणि मेसेजेसमुळे तिला सामाजिक आणि मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागले. महिलेने आरोप लावला की, बऱ्याच काळापासून जैनब तिची बदनामी करत होती. यामुळे तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. यामुळे महिलेला मानसिक तणावालाही सामोरे जावे लागले. या सर्व गोष्टींनी व्यथित होऊन अखेर महिलेने शिवडी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याचा निर्णय घेतला. महिलेच्या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी जैनब विरोधात भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपासाला सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियावर पसरवलेल्या कटेंटची चाैकशी केली जात आहे.