  • Nagpur Crime Lsd Drugs Infiltrate Nagpur Major Police Crackdown Amid Rising Concern Over Addiction Among Students

Nagpur Crime: नागपुरात ‘LSD’ ड्रग्सचा शिरकाव; पोलिसांची मोठी कारवाई, विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या व्यसनामुळे चिंता

नागपूर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत ‘LSD’ या घातक ड्रग्सचा साठा जप्त केला. उच्चभ्रू भागातील तरुण आणि विद्यार्थी या व्यसनाच्या विळख्यात अडकत असल्याने पोलिसांनी चिंता व्यक्त केली.

Updated On: May 09, 2026 | 05:52 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • नागपूर पोलिसांनी LSD ड्रग्सचा साठा जप्त केला.
  • तरुण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये व्यसन वाढत असल्याची चिंता.
  • पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले.
नागपूर : शहरात अमली पदार्थांचा वाढता विळखा रोखण्यासाठी नागपूर पोलीस दलाने मोठी कारवाई करत विविध ठिकाणी छापेमारी केली. गुप्त माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी ‘LSD’ (Lysergic Acid Diethylamide) या अत्यंत घातक आणि महागड्या अमली पदार्थाचा साठा जप्त केला आहे. या नव्या प्रकारच्या ड्रग्सचा नागपुरात शिरकाव झाल्याने पोलीस प्रशासनासह पालकांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल यांनी पत्रकार परिषदेत या कारवाईची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, LSD हे अत्यंत धोकादायक ड्रग्स असून ते प्रामुख्याने कागदाच्या छोट्या तुकड्यांच्या स्वरूपात विकले जाते. हे ड्रग्स ओळखणे अत्यंत कठीण असते. अल्प प्रमाणात घेतले तरी त्याचा थेट परिणाम मानवी मेंदूवर होतो. यामुळे व्यक्तीची मानसिक स्थिती बिघडू शकते तसेच गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते.

पोलिसांच्या तपासात शहरातील काही उच्चभ्रू भागांमध्ये तसेच तरुण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये या ड्रग्सचा वापर वाढत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे सोशल मीडिया आणि गुप्त नेटवर्कच्या माध्यमातून या ड्रग्सची विक्री होत असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अमली पदार्थ विरोधी पथकाने या संपूर्ण रॅकेटचा तपास सुरू केला आहे.

डॉ. सिंघल यांनी पालकांना विशेष आवाहन करताना सांगितले की, मुलांच्या वागणुकीत अचानक बदल, अभ्यासाकडे दुर्लक्ष, चिडचिडेपणा किंवा संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तत्काळ सतर्क व्हावे. नागपूरला ड्रग्जमुक्त करण्यासाठी नागरिकांनी आणि पालकांनी पोलिसांना सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या कारवाईनंतर शहरातील अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास अधिक वेगाने सुरू केला आहे. या प्रकरणात आणखी काही आरोपींचा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, लवकरच आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पोलिसांनी कोणते ड्रग्स जप्त केले?

    Ans: पोलिसांनी LSD ड्रग्स जप्त केले.

  • Que: LSD ड्रग्सचा परिणाम कुठे होतो?

    Ans: LSD ड्रग्सचा थेट परिणाम मेंदूवर होतो.

  • Que: पोलिसांनी पालकांना काय आवाहन केले?

    Ans: मुलांच्या बदलत्या वागणुकीवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले.

Published On: May 09, 2026 | 05:52 PM

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM