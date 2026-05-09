Chandrapur Crime: चंद्रपुरात धक्कादायक घटना! महिलेची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या; परिसरात शोककळा

महिलेने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी सकाळी उघडकीस आली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून गावकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 05:44 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • नेरी गावातील महिलेने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली.
  • शेतात ओढणी व चपला आढळल्यानंतर घटना समोर आली.
  • पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला.
चंद्रपूर: चिमूर तालुयकतील नेरी येथील टिळक वॉर्ड क्रमांक १, पेठ विभाग परिसरातील महिलेने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी सकाळी उघडकीस आली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून गावकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. देवलाबाई रमेश गजभे (५५) असे मृताचे नाव आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, त्यांनी पहाटे २ ते ३ वाजताच्या सुमारास घरातून बाहेर पडून आत्महत्या केल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

काय घडलं नेमकं?

सकाळी ८ वाजताच्या सुमारास शेतमालक किसन लाभे हे नेहमीप्रमाणे शेतात गेले असता गुरांच्या गोठ्याजवळ ओढणी व चपला बेवारस अवस्थेत दिसून आल्या. संशय आल्याने परिसरात शोध घेतला असता शेतातील विहिरीत एका महिलेचा मृतदेह तरंगताना दिसला. यानंतर तातडीने गावकऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधिकारी कृष्णा प्रधान, प्रसाद सालकाडे आणि प्रमोद पिसे यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. गावकऱ्यांच्या मदतीने मृतदेह विहिरीबाहेर काढून उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. घटनेची वार्ता गावात पसरताच विहिरीजवळ नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. देवलाबाई यांच्या पश्चात मोठा आप्तपरिवार असून त्यांच्या अचानक जाण्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय होते?

    Ans: देवलाबाई रमेश गजभे असे मृत महिलेचे नाव होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: चंद्रपूर जिल्ह्यातील नेरी गावात ही घटना घडली.

  • Que: मृतदेह कुठे आढळला?

    Ans: शेतातील विहिरीत मृतदेह आढळला.

Published On: May 09, 2026 | 05:44 PM

