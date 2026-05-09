Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Sangli Crime Sangli Shocked Key Witness In Double Murder Case Abducted And Brutally Murdered

Sangli Crime: सांगली हादरली! दुहेरी हत्याकांडातील मुख्य साक्षीदाराचे अपहरण करून निर्घृण खून

सांगलीच्या जत तालुक्यात दुहेरी हत्याकांडातील मुख्य साक्षीदार दादासो यमगर यांचे अपहरण करून हत्या करण्यात आली. जेलमधील आरोपींनी सुपारी दिल्याचे उघड झाले असून पोलिसांनी 12 तासांत गुन्ह्याचा छडा लावला.

Updated On: May 09, 2026 | 05:19 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • मुख्य साक्षीदार दादासो यमगर यांची अपहरण करून हत्या.
  • जेलमधील आरोपींनी सुपारी दिल्याचे तपासात उघड.
  • पोलिसांनी 12 तासांत गुन्ह्याचा छडा लावला.
सांगली: सांगलीतून एक धक्कादायक समोर आली आहे. जत तालुक्यातील दुहेरी हत्याकांडातील मुख्य साक्षीदाराचे अपहरण करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने खळबळ उडालेली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

घडलेली घटना सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील कोसरी गावात घडली. 2023 साली विहिरीतून गाळ काढण्याच्या वादातून विलास यमगर आणि प्रशांत यमगर यांची निर्घुण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी सांगली येथील न्यायालयात सुरु होती. या खटल्यातील मुख्य साक्षीदार दादासो यमगर यांची सुपारी देऊन निर्घुण हत्या करण्यात आली.

Akola Crime: दहावीत कमी गुण मिळाल्याने विद्यार्थ्याची आत्महत्या; अगली बार आऊंगा…’ स्टेटस ठेवत धरणात घेतली उडी

कशी करण्यात आली हत्या?

दादासो यमगर हे फिर्यादी प्रवीण यमगर यांच्यासोबत मोटरसायकलवरून सांगलीच्या दिशेने निघाले असताना कवठेमहाकाळ तालुक्यातील नागज फाट्यावर त्यांचे अपहरण केले. त्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली होती. अपहरण करून साक्षीदारालाच संपवल्याने पुन्हा एकदा सुरक्षितता प्रश्न युनिवर आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा छडा बारा तासात लावला. साक्षीदाराचा अपहरण झाल्याचे समजतात पोलिसांनी तातडीने तपासाला करायला सुरुवात केली. आरोपींनी दादुसा यमगर यांना कर्नाटक राज्यात नेऊन हत्या केल्याची माहिती मिळाली. आरोपींनी ही हत्या नसून आत्महत्या असल्याचा बनाव रचला होता. मात्र पोलिसांनी कसून तपास करत बारा तासात या गुन्ह्याचा छडा लावला.

जेलमधील आरोपींनीच दिली सुपारी

तपासा दरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली. दुहेरी हत्याकांडातील आरोपींनी दादासो यमगर यांची सुपारी देऊन हत्या केली. आरोपी सध्या जेलमध्ये आहेत त्यांनी जेल मधूनच सुपारी दिली. या आरोपींनी साक्षीदारांचे तोंड कायमचे बंद करण्यासाठी हे टोकाचे निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून पुढील कारवाई करत आहे.

‘लुटेरी दुल्हन’चा मोठा भांडाफोड! राजस्थानच्या वराकडून ३.७० लाख उकळून फरार, 10व्या लग्नाआधी दरोडेखोर वधूला अटक

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात ही घटना घडली.

  • Que: दादासो यमगर यांची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: दुहेरी हत्याकांडातील साक्षीदाराचे तोंड बंद करण्यासाठी हत्या करण्यात आली.

  • Que: पोलिसांनी किती वेळात गुन्हा उघडकीस आणला?

    Ans: पोलिसांनी 12 तासांत गुन्ह्याचा छडा लावला.

Web Title: Sangli crime sangli shocked key witness in double murder case abducted and brutally murdered

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 05:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू
1

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार
2

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…
3

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?
4

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

May 17, 2026 | 06:12 PM
काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

May 17, 2026 | 06:04 PM
RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

May 17, 2026 | 05:58 PM
UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

May 17, 2026 | 05:51 PM
Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

May 17, 2026 | 05:48 PM
वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

May 17, 2026 | 05:45 PM
सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

May 17, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM