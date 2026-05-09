Sangli Crime: सांगली हादरली! दुहेरी हत्याकांडातील मुख्य साक्षीदाराचे अपहरण करून निर्घृण खून

काय नेमकं प्रकरण?
घडलेली घटना सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील कोसरी गावात घडली. 2023 साली विहिरीतून गाळ काढण्याच्या वादातून विलास यमगर आणि प्रशांत यमगर यांची निर्घुण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी सांगली येथील न्यायालयात सुरु होती. या खटल्यातील मुख्य साक्षीदार दादासो यमगर यांची सुपारी देऊन निर्घुण हत्या करण्यात आली.
कशी करण्यात आली हत्या?
दादासो यमगर हे फिर्यादी प्रवीण यमगर यांच्यासोबत मोटरसायकलवरून सांगलीच्या दिशेने निघाले असताना कवठेमहाकाळ तालुक्यातील नागज फाट्यावर त्यांचे अपहरण केले. त्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली होती. अपहरण करून साक्षीदारालाच संपवल्याने पुन्हा एकदा सुरक्षितता प्रश्न युनिवर आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा छडा बारा तासात लावला. साक्षीदाराचा अपहरण झाल्याचे समजतात पोलिसांनी तातडीने तपासाला करायला सुरुवात केली. आरोपींनी दादुसा यमगर यांना कर्नाटक राज्यात नेऊन हत्या केल्याची माहिती मिळाली. आरोपींनी ही हत्या नसून आत्महत्या असल्याचा बनाव रचला होता. मात्र पोलिसांनी कसून तपास करत बारा तासात या गुन्ह्याचा छडा लावला.
जेलमधील आरोपींनीच दिली सुपारी
तपासा दरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली. दुहेरी हत्याकांडातील आरोपींनी दादासो यमगर यांची सुपारी देऊन हत्या केली. आरोपी सध्या जेलमध्ये आहेत त्यांनी जेल मधूनच सुपारी दिली. या आरोपींनी साक्षीदारांचे तोंड कायमचे बंद करण्यासाठी हे टोकाचे निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून पुढील कारवाई करत आहे.
Ans: सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात ही घटना घडली.
Ans: दुहेरी हत्याकांडातील साक्षीदाराचे तोंड बंद करण्यासाठी हत्या करण्यात आली.
Ans: पोलिसांनी 12 तासांत गुन्ह्याचा छडा लावला.