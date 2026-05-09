Pratap Sarnaik News: धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या नावे; राज्यात ६० ‘ट्रॅफिक गार्डन्स’ उभारणार: प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Updated On: May 09, 2026 | 05:30 PM
  • राज्यभरात एकूण ६० गार्डन्स उभारली जाणार असून, प्रत्येक जिल्ह्याला किमान एक उद्यान
  • प्रत्येक गार्डन सुमारे १ एकर जागेवर असेल आणि त्यासाठी साधारण १ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
  • यात लहान रस्ते, झेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल आणि दिशादर्शक फलक असतील
Pratap Sarnaik News: राज्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शिस्त, नियमांविषयी लहान वयातच जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यभरात तब्बल ६० ‘ट्रॅफिक गार्डन्स’ (वाहतूक उद्यान) उभारण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाने तयार केला असून, प्रत्येक उद्यान सुमारे १ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणार आहे.त्यासाठी अंदाजे १ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

राज्यात वाहतूक नियम मोडल्यामुळे अपघातांची संख्या वाढत आहे.यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ट्रॅफिक गार्डन उभारण्यात येणार असून, बालकांना प्रत्यक्ष अनुभवातून वाहतूक नियमांचे शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.या गार्डन्समध्ये लहान रस्ते, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतूक सिग्नल, दिशादर्शक फलक तसेच छोट्या वाहनांच्या प्रतिकृती उभारून विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे धडे दिले जाणार आहेत.

वाहतूक नियमांविषयी व्यापक जनजागृती होण्यास मदत

विशेष म्हणजे, ही ट्रॅफिक गार्डन्स केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही खुली असणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक नियमांविषयी व्यापक जनजागृती होण्यास मोठी मदत होणार आहे.भविष्यात जबाबदार वाहनचालक घडवण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.या ट्रॅफिक गार्डन्समध्ये वाहन परवाना प्रशिक्षणासाठी ‘ट्रायल ट्रॅक’ची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच गर्दी नियंत्रणासाठी शाळांना वेळेनुसार प्रवेश दिला जाणार असून, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे.

या उद्यानामध्ये वृक्षांची लागवड करत असताना देशभरातील दुर्मिळ वृक्षांच्या जाती निवडून तेथे लावले जाणार असून, त्या वृक्षाचे पर्यावरणातील महत्व असलेली माहिती तिथे उपलब्ध केली जाणार आहे.शिवाय वाहतुकीच्या नियमाबरोबरच नागरिकांना पर्यावरणाचे धडेदेखील दिले जाणार आहेत.तसेच भविष्यात येणाऱ्या ई-वाहनांची प्रतिकृती आणि त्याबद्दलची माहिती या उद्यानात दिली जाणार आहे. हे उद्यान त्यामुळे अबालवृद्धांसाठी एक ज्ञान आणि विरंगुळा केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या या अभिनव उपक्रमामुळे बालपणापासूनच वाहतूक शिस्तीचे संस्कार रुजण्यास मदत होणार असून, सुरक्षित आणि जबाबदार वाहतुकीकडे आणखी एक मोठे पाऊल टाकण्यात येणार आहे.
– प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

 

