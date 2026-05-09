Boss असावा तर असा… Factory जळली तरीही दिला पगार, नंतर असं काही केलं की कर्मचारी झाले करोडपती

घर खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या काय आहे Property Tax? वेळेत भरला नाहीत तर लागू शकते Penalty
गेल्या वर्षी, ग्रॅहम वॉकर यांनी आपली कंपनी जी विद्युत उपकरणांसाठी लागणारी enclosures तयार करते. Eaton या ऊर्जा व्यवस्थापन क्षेत्रातील एका बलाढ्य कंपनीला विकली. मात्र, हा व्यवहार निश्चित करण्यापूर्वी त्यांनी एक विशिष्ट अट घातली होती: कंपनीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेपैकी १५ टक्के वाटा कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटला जाईल; विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांचा कंपनीमध्ये मालकीचा कोणताही equity stake नव्हता.
जून महिन्यात सुरू झालेला हा बोनस-वितरण कार्यक्रम, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाईल आणि तो एका ‘नोकरीत टिकून राहण्याच्या अटीशी’ जोडलेला आहे. याचा अर्थ असा की, या बोनसची संपूर्ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी कंपनीमध्ये नोकरीवर कायम राहणे आवश्यक आहे. पण ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या अटीतून वगळण्यात आले होते; ज्यामुळे अनेक दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निवृत्त होणे शक्य झाले.
Fiberbond या कंपनीची स्थापना १९८२ मध्ये ग्रॅहम वॉकर यांचे वडील, क्लॉड वॉकर यांनी केली होती. ही कंपनी टेलिफोन आणि विद्युत उपकरणांसाठी लागणारे संरचनात्मक घटक (structural components) तयार करण्याचे काम करत असे. हा एक कौटुंबिक व्यवसाय असून, त्याने आपल्या वाटचालीत अनेक चढ-उतार अनुभवले. या कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात कठीण काळ १९९८ मध्ये आला, जेव्हा एका भीषण आगीत कंपनीचा कारखाना पूर्णपणे जळून खाक झाला. त्यानंतर काहीच काळात, ‘डॉट-कॉम क्रॅश’मुळे संपूर्ण बाजारपेठच कोलमडून पडली. यामुळे कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या ९०० वरून घटून केवळ ३२० इतकी उरली. तरीही, अशा भीषण संकटाच्या काळातही वॉकर कुटुंब आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आणि त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही खंडणाशिवाय नियमितपणे देणे सुरूच ठेवले.
ज्या दिवशी बोनसची घोषणा झाली, त्या दिवशी कंपनीतील वातावरण खरोखरच पाहण्यासारखे होते. काही कर्मचारी गोल्फ कार्ट्सवर उभे राहून आनंदाने आपल्या मुठी हवेत उंचावत होते, तर काही जण अविश्वासाने थक्क होऊन, हे सर्व केवळ एखादी मस्करी तर नाही ना, असे विचारत होते. १९९५ मध्ये केवळ ५.३५ डॉलर्स प्रति तास इतक्या वेतनावर कामाला सुरुवात करणाऱ्या लेसिया की हिने, या पैशांचा वापर आपले गृहकर्ज फेडण्यासाठी आणि स्वतःचे कपड्यांचे दुकान सुरू करण्यासाठी केला. दरम्यान, हेक्टर मोरेनोसारख्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह परदेश सहलींचे नियोजन केले आहे.
वॉकर कुटुंबाने जेव्हा एक विचारपूर्वक जोखीम पत्करली आणि डेटा सेंटरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये १५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली, तेव्हा ‘फायबरबॉन्ड’चे शीबच पालटले. कोविड-१९ महामारीच्या काळात क्लाउड सेवांना मिळालेली प्रचंड मागणी आणि त्यानंतर आलेली ‘एआय’ची लाट यांच्या जोरावर, कंपनीच्या विक्रीत अवघ्या पाच वर्षांत ४०० टक्क्यांची अभूतपूर्व वाढ झाली. याच यशामुळे ही कंपनी जगातील काही सर्वात मोठ्या महामंडळांच्या नजरेत भरली. आज ग्रॅहम वॉकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून निवृत्ती घेतली असली, तरी त्यांनी आपल्या मागे असा एक वारसा ठेवला आहे जो एक मूलभूत धडा शिकवतो: व्यवसाय हा केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून, तो लोकांचा विश्वास आणि निष्ठा या भक्कम पायावर उभारलेला असतो.
Contract Workers Salary: 7 तारीख उलटली तरी पगार नाही? आता ठेकेदाराची खैर नाही; केंद्र सरकारचा नवा नियम लागू