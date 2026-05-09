Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Latest Us Factory Owner Gives Rs 2256 Crore To 540 Employees After Company Sale Read Details

Boss असावा तर असा… Factory जळली तरीही दिला पगार, नंतर असं काही केलं की कर्मचारी झाले करोडपती

Minden स्थित 'फायबरबॉन्ड कॉर्प'चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO यांनी आपली कंपनी १.७ अब्ज डॉलर्सना म्हणजेच सुमारे १.६ लाख कोटी रुपयांना विकली आणि त्यातील २,२५६ कोटी रुपये आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटून दिले.

Updated On: May 09, 2026 | 05:23 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Factory जळली तरीही दिला पगार
  • नंतर कर्मचारी झाले करोडपती
US Factory Employee story : सामान्यतः, जगभरातील कंपन्यांचे मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना नफ्यात वाटा देणे क्वचितच पसंत करतात. मात्र, अमेरिकेतील लुईझियाना येथील एका व्यावसायिकाने असे काहीतरी केले आहे, ज्यामुळे प्रत्येकजण थक्क झाला आहे. Minden स्थित ‘फायबरबॉन्ड कॉर्प’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO यांनी आपली कंपनी १.७ अब्ज डॉलर्सना म्हणजेच सुमारे १.६ लाख कोटी रुपयांना विकली आणि त्यातील २,२५६ कोटी रुपये आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटून दिले. कंपनीच्या ५४० कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपैकी प्रत्येकाला सुमारे ४.१६ कोटी रुपये मिळाले. पण नेमकं घडलं तरी काय? समजून घेऊयात.

घर खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या काय आहे Property Tax? वेळेत भरला नाहीत तर लागू शकते Penalty

गेल्या वर्षी, ग्रॅहम वॉकर यांनी आपली कंपनी जी विद्युत उपकरणांसाठी लागणारी enclosures तयार करते. Eaton या ऊर्जा व्यवस्थापन क्षेत्रातील एका बलाढ्य कंपनीला विकली. मात्र, हा व्यवहार निश्चित करण्यापूर्वी त्यांनी एक विशिष्ट अट घातली होती: कंपनीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेपैकी १५ टक्के वाटा कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटला जाईल; विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांचा कंपनीमध्ये मालकीचा कोणताही equity stake नव्हता.

५ वर्षांच्या कालावधीत आर्थिक लाभ

जून महिन्यात सुरू झालेला हा बोनस-वितरण कार्यक्रम, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाईल आणि तो एका ‘नोकरीत टिकून राहण्याच्या अटीशी’ जोडलेला आहे. याचा अर्थ असा की, या बोनसची संपूर्ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी कंपनीमध्ये नोकरीवर कायम राहणे आवश्यक आहे. पण ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या अटीतून वगळण्यात आले होते; ज्यामुळे अनेक दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निवृत्त होणे शक्य झाले.

कारखाना जळून खाक झाल्यानंतरही दिल वेतन

Fiberbond या कंपनीची स्थापना १९८२ मध्ये ग्रॅहम वॉकर यांचे वडील, क्लॉड वॉकर यांनी केली होती. ही कंपनी टेलिफोन आणि विद्युत उपकरणांसाठी लागणारे संरचनात्मक घटक (structural components) तयार करण्याचे काम करत असे. हा एक कौटुंबिक व्यवसाय असून, त्याने आपल्या वाटचालीत अनेक चढ-उतार अनुभवले. या कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात कठीण काळ १९९८ मध्ये आला, जेव्हा एका भीषण आगीत कंपनीचा कारखाना पूर्णपणे जळून खाक झाला. त्यानंतर काहीच काळात, ‘डॉट-कॉम क्रॅश’मुळे संपूर्ण बाजारपेठच कोलमडून पडली. यामुळे कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या ९०० वरून घटून केवळ ३२० इतकी उरली. तरीही, अशा भीषण संकटाच्या काळातही वॉकर कुटुंब आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आणि त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही खंडणाशिवाय नियमितपणे देणे सुरूच ठेवले.

आनंदाश्रू आणि साकारलेली स्वप्ने

ज्या दिवशी बोनसची घोषणा झाली, त्या दिवशी कंपनीतील वातावरण खरोखरच पाहण्यासारखे होते. काही कर्मचारी गोल्फ कार्ट्सवर उभे राहून आनंदाने आपल्या मुठी हवेत उंचावत होते, तर काही जण अविश्वासाने थक्क होऊन, हे सर्व केवळ एखादी मस्करी तर नाही ना, असे विचारत होते. १९९५ मध्ये केवळ ५.३५ डॉलर्स प्रति तास इतक्या वेतनावर कामाला सुरुवात करणाऱ्या लेसिया की हिने, या पैशांचा वापर आपले गृहकर्ज फेडण्यासाठी आणि स्वतःचे कपड्यांचे दुकान सुरू करण्यासाठी केला. दरम्यान, हेक्टर मोरेनोसारख्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह परदेश सहलींचे नियोजन केले आहे.

नवीन गुंतवणुकीमुळे परिस्थितीचे स्वरूपच पालटले

वॉकर कुटुंबाने जेव्हा एक विचारपूर्वक जोखीम पत्करली आणि डेटा सेंटरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये १५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली, तेव्हा ‘फायबरबॉन्ड’चे शीबच पालटले. कोविड-१९ महामारीच्या काळात क्लाउड सेवांना मिळालेली प्रचंड मागणी आणि त्यानंतर आलेली ‘एआय’ची लाट यांच्या जोरावर, कंपनीच्या विक्रीत अवघ्या पाच वर्षांत ४०० टक्क्यांची अभूतपूर्व वाढ झाली. याच यशामुळे ही कंपनी जगातील काही सर्वात मोठ्या महामंडळांच्या नजरेत भरली. आज ग्रॅहम वॉकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून निवृत्ती घेतली असली, तरी त्यांनी आपल्या मागे असा एक वारसा ठेवला आहे जो एक मूलभूत धडा शिकवतो: व्यवसाय हा केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून, तो लोकांचा विश्वास आणि निष्ठा या भक्कम पायावर उभारलेला असतो.

Contract Workers Salary: 7 तारीख उलटली तरी पगार नाही? आता ठेकेदाराची खैर नाही; केंद्र सरकारचा नवा नियम लागू

Web Title: Latest us factory owner gives rs 2256 crore to 540 employees after company sale read details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 05:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM