  • Satara Crime Horrific Accident In Satara Eicher Tempo Overturns Towards Dam Four Members Of The Same Family Die

Satara Crime: साताऱ्यात भीषण दुर्घटना! आयशर टेम्पो धरणाकडे पलटून एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू

साताऱ्यात उरमोडी धरणाजवळ आयशर टेम्पोचा हॅन्डब्रेक चुकून निघाल्याने भीषण अपघात झाला. गाडी उतारावरून पलटल्याने एकाच कुटुंबातील तीन महिला व एका बालिकेचा मृत्यू झाला.

Updated On: May 09, 2026 | 05:32 PM
  • हॅन्डब्रेक निघाल्याने आयशर टेम्पो उतारावरून पलटला.
  • अपघातात एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला.
  • काही जखमींवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सातारा: सातारा येथून एक अपघाताची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उरमोडी धरणालगत असलेल्या गावात आयशर टेम्पोचा हॅन्डब्रेक चुकून निघाल्याने अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात एकाच कुटुंबातील तीन महिलांसह एका बालिकेचाही मृत्यू झालेला आहे. या अपघाताने अडागळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

या अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावे अशी आहेत. लिलाबाई उत्तम अडागळे (वय 56), मालुबाई सिताराम अडागळे ( वय 50), कल्पना सागर अडागळे (वय 36), गार्गी सागर आवळे (वय 6) अशी मृत्यू झालेल्या महिलांची नावे आहेत. यासह अन्य काहीजण जखमी देखील झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे.

काय घडलं नेमकं?

शुक्रवारी आठ मे रात्री सव्वा दहा च्या दरम्यान कुटुंबातील सहा सदस्य आयशर टेम्पो जनावरे भरत असताना केबिनमध्ये बसलेल्या मुलाकडून चुकून हॅण्ड ब्रेक निघाला. काही क्षणातच गाडी उतारावरून धरणाकडे गेली आणि पलटली. यावेळी केबिन मध्ये बसलेल्या महिलांनी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या यात यशस्वी झाल्या नाहीत. यासह इतर जखमी यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेने गावात आणि अडगळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला.

Satara Crime : तळबीड परिसरातील अवैध वेश्या व्यवसायावर धडक कारवाई, दोन परराज्यातील महिलांची सुटका

सातारा जिल्ह्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सातारा जिल्ह्यात अवैध वेश्याव्यवसायाविरोधातील कारवाया अधिक तीव्र करण्यात आल्या असून, “ऑपरेशन मुस्कान” अंतर्गत कराड उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने तळबीड परिसरात मोठी कारवाई करत दोन पीडित महिलांची सुटका केली आहे.

निखिल पिंगळे आणि डॉ. वैशाली कडूकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभर अवैध धंद्यांविरोधात मोहिम राबविण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राजश्री पाटील यांना मौजे वराडे (ता. कराड) येथील हॉटेल शुक्रतारा येथे अवैध वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे तळबीड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविंद्र भोरे, महिला पोलीस उपनिरीक्षक शितल पाटील यांच्यासह विशेष पथकाला छापा टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. पथकाने डमी ग्राहकाच्या माध्यमातून खातरजमा करून पंचांसमक्ष हॉटेल शुक्रतारा येथे धाड टाकली.

या कारवाईत हॉटेल व्यवस्थापक सुरज मारुती सावंत (वय २७, रा. भिकवडी, ता. कडेगाव, जि. सांगली) हा दोन महिलांकडून अवैध वेश्या व्यवसाय चालवत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी तत्काळ दोन परराज्यातील पीडित महिलांची सुटका करत संबंधितांविरोधात अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

या प्रकरणाचा पुढील तपास महेंद्र जगताप हे करत आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील अवैध वेश्या व्यवसाय चालविणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या व्यक्तींविरोधात यापुढेही कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाया सुरू राहतील, असा इशारा जिल्हा पोलीस प्रशासनाने दिला आहे. तसेच या यशस्वी कारवाईबद्दल उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजश्री पाटील आणि संपूर्ण कारवाई पथकाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अभिनंदन केले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: हा अपघात कुठे घडला?

    Ans: सातारा जिल्ह्यात उरमोडी धरणालगत हा अपघात घडला.

  • Que: अपघाताचे कारण काय होते?

    Ans: मुलाकडून चुकून टेम्पोचा हॅन्डब्रेक निघाल्याने अपघात झाला.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: तीन महिला आणि एका बालिकेचा मृत्यू झाला.

Published On: May 09, 2026 | 05:32 PM

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

