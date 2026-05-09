कोकण म्हणजे स्वर्गच!… कौलारु घर,रानमेवा दिवसाची सुरुवात… मुग्धा वैशंपायनचं मनाला भुरळ घालणारं गावचं घर

View this post on Instagram
लिटिल मॉनिटर म्हणून मुग्धाने सारेगमप लिटिल चॅम्प्स्मधून अवघ्य़ा महाराष्ट्राची लाडकी गायिका झाली. लिटिल चॅम्प्सच्या तेरा वर्षांनी मुग्धा आणि प्रथमेश लघाटे यांच्यात सूर जुळले आणि त्यांनी लग्नगाठ बांधली. प्रथमेश मुळचा रत्नागिरीचा. रत्नागिरीतील आरवली हे मुग्धाचं सासर. तिने गावच्या घराचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. कोकणातील माणसांची दिवसांची सुरुवात कशी होते, कोकणातला दिनक्रम कसा असतो याबाबत तिने शेअर केलेल्या व्हिडीओला नेटकऱ्यांनी चांगलीच पसंती दिली आहे.
“तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह…”, पती असावा तर असा… बिगबॉस फेम ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याने लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवशी दिलं मोठं गिफ्ट
निसर्गाच्या सान्निध्यातील घर, हिरवीगर्द झाडी, शेणाने सारवलेली जमीन, ओले काजू आणि कोकणी रानमेवा. तसंच, कौलारु घर, गुरांचा गोठा, चिऱ्याच्या भिंती, एकत्र पोपटी (पदार्थ) बनवणं आणि दर गुरुवारी न चुकता गुरुमाऊलींची भजनसेवा करणं या सगळ्याचा व्हिडीओ मुग्धाने सोशल मीडियावर शेअर केला. व्हिडीओ शेअर करत मुग्धा म्हणते की, कोकणात राहायला मिळणं याहून मोठं भाग्य ते काय! “जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, ते तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली” असं कॅप्शन तिने लिहिलं आहे.
‘संशय हाच राक्षस आहे!’ सस्पेन्स आणि थ्रिलरने भरलेला Rao Bahadur’च्या प्रदर्शनाची तारीख ठरली, आता गुढ उलघडणार…