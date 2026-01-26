Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nashik News: नाशिक शहर पुन्हा एकदा जाणार खड्यात…! मुख्य २९ रस्त्यांच्या बळकटीकरणाचे काम सुरू; सहा यंत्रणा खोदणार खड्डे

नाशिक शहरातील २९ रस्त्यांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याने तत्पुर्वी या रस्त्याच्या खालून पाणी पुरवठा, मलनिस्सरण, ओएफसी केबल, सीसीटीव्ही कॅमेरे, गॅस पाईपलाईनची कामे केली जाणार आहेत.

Updated On: Jan 26, 2026 | 05:50 PM
नाशिक शहर पुन्हा एकदा जाणार खड्यात...! मुख्य २९ रस्त्यांच्या बळकटीकरणाचे काम सुरू; सहा यंत्रणा खोदणार खड्डे (फोटो सौजन्य - Gemini)

  • नाशिक शहर पुन्हा एकदा जाणार खड्यात
  • मुख्य २९ रस्त्यांच्या बळकटीकरणाचे काम सुरू
  • सहा यंत्रणा खोदणार खड्डे
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी शहरातील २९ रस्त्यांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याने तत्पुर्वी या रस्त्याच्या खालून पाणी पुरवठा, मलनिस्सरण, ओएफसी केबल, सीसीटीव्ही कॅमेरे, गॅस पाईपलाईनची कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे या प्रमुख रस्त्यांची पुन्हा एकदा धुळधाण उडणार असून, सदरची कामे येत्या तीन महिन्यात पुर्ण न झाल्यास पावसाळ्यात पुन्हा एकदा नाशिककरांना खड्धांतून प्रवास करावा लागणार आहे.

वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच

प्रामुख्याने शरणपूर रोड (शरणपूर पोलिस चौकी ते जुना गंगापूर नाका), जुना गंगापूर नाका परिसर, कॅनडा कॉर्नर ते कॉलेज रोड, कॉलेज रोडवरील निवडक टप्पे, टिळकवाडी परिसरातील अंतर्गत रस्ते, मायको सर्कल चौक, जेहान सर्कल परिसर, महात्मानगर मुख्य रस्ता, एबीबी सिग्नल परिसर, पंपिंग स्टेशन रोड, सावतानगर लिंक रोड, परशुराम सायखेडकर नाका परिसर, गंगापूर रोडवरील सर्व रस्ते, गोल्फ क्लब परिसरातील रस्ता, विद्यानगर सावतानगर जोड रस्ता, नत्रश्या गणपती परिसरातील अंतर्गत मार्ग, अशोक स्तंभ परिसर, त्र्यंबक रोडवरील काही टप्पे, कॉलेज रोड गंगापूर रोड जोडणारे अंतर्गत रस्त्यांचा समावेश आहे. या रस्त्यांवर गंगापूर थेट पाईपलाईन, अमृत योजनेतील पाणी पुरवठा योजनेची कामेही केली जाणार आहेत. यासह अन्य काही रस्त्यांवर गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी एमएनजीएलने सुमारे २९० किलो मीटरचे रस्ते खोदण्यासाठी मनपाकडे परवानगी मागितली आहे.

नागरिकांना होतोय नाहक त्रास

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने ही कामे महत्वाची असून, ती वेळेत पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणांची धावपळ सुरू झाली आहे. एकाच वेळी सर्वच ठिकाणचे कामे हाती घेण्यात येणार असल्यामुळे नाशिककरांना रस्ते व त्यावरील खड़े चुकवितव मार्गक्रमण करावे लागणार आहे.

पावसाळा अजून पाच महिन्यावर असला तरी गेल्या वर्षावा अनुभव पाहता, मे महिन्यापासूनच अवकाळी पावसाने शहरात हजेरी लावून आपला मुक्काम चार महिने कायम ठेवला होता, शहरातील खड़े कायम असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला, त्यानंतर काही प्रमाणात महापालिकेने खड़े बुजविणे व काही नवीन रस्ते तयार केलेले असताना आता पुन्हा नव्याने संकट उभे ठाकले आहे. पावसाळ्यापूर्वी कामे न झाल्यास यंदाही खङ्ख्यांतून प्रवास करावा लागणार आहे.

Ahilyanagar News: ‘बेटी बचाव’ फक्त फक्त घोषणा ठरणार का? छेडछाडीच्या घटनांमुळे भीतीचे वातावरण

