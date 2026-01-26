Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी पतीने केली फसवणूक, दुसऱ्या महिलेला बोलवलं अन्…

महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे, जिथे एका पतीने आपल्या पत्नीच्या सरकारी योजनेच्या निधीचा अपहार केला. पती दुसऱ्या महिलेला बँकेत घेऊन गेला आणि तिच्या खात्यातून अंदाजे ₹५,८०० काढले.

Updated On: Jan 26, 2026 | 07:20 PM
महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांच्या लाडकी बहिन योजनेबाबत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका पतीने लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत दुसऱ्या महिलेला बँकेतून पैसे काढायला लावल्याचा आरोप आहे. दोन व्यवहारांमध्ये तिच्या खात्यातून अंदाजे ₹५,८०० काढले गेल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. संतप्त पत्नीने तिच्या पती आणि बँक अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मेहकर तालुक्यातील राजगड येथील विवाहित महिला नेहा विशाल चव्हाण गेल्या एक वर्षापासून अकोला जिल्ह्यातील राजनखेडा येथे राहत होती. लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत पात्र असल्याने तिला दरमहा ₹१,५०० चा लाभ मिळत होता. हे साध्य करण्यासाठी तिने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या डोणगाव शाखेत बचत खाते उघडले, जिथे निधी जमा केला जात असे.

ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात कोण ठरले नंबर वन? CM फडणवीसांनी केली यादी जाहीर

पोलिस तक्रार दाखल

असा आरोप आहे की तिचा पती विशाल चव्हाण ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुसऱ्या महिलेला बँकेत घेऊन गेला आणि बनावट स्वाक्षरी वापरून त्याच्या पत्नीच्या खात्यातून २,८०० रुपये काढले. पतीने दुसऱ्यांदाही त्याच्या पत्नीच्या खात्यातून पैसे चोरले आणि ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अशाच प्रकारे ३,००० रुपये काढले. बँक कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही वेळा चौकशी करण्यात अपयशी ठरले. पत्नीने बँक खात्यातून परस्पर पैसे काढण्याबाबत डोणगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

बँक चौकशी करेल. तक्रारीबाबत महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे शाखा अधिकारी सचिन गोडे म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जाईल. जर पैसे काढण्याच्या स्लिपवरील स्वाक्षऱ्या जुळत असतील तरच चौकशीनंतर आम्ही घटनेबद्दल अधिक माहिती देऊ शकू.

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक सरकारी योजना आहे. ही योजना पात्र महिलांना आर्थिक मदत प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत, दरमहा महिलांच्या बँक खात्यात थेट ₹1500 जमा केले जातात जेणेकरून त्या गरज पडल्यास पैसे वापरू शकतील. आता घरबसल्या ladkibahin.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन e-KYC करता येईल. प्रक्रिया सोपी आहे – आधार क्रमांक टाका, OTP घ्या, बँक खाते व इतर माहिती अपडेट करा. जर मोबाईल आधारला लिंक नसेल तर जवळच्या CSC सेंटरला भेट देऊनही ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते.

KDMC Mayoral Election : कल्याण-डोंबिवलीत महापौरपदाचा ‘अडीच वर्षांचा’ फॉर्म्युला जाहीर; ३ फेब्रुवारीला विशेष सभा

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
