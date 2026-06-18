Nashik Crime: कन्नमवार पुलाखालील आढळला सुटकेसमध्ये महिलेचा मृतदेह; प्रेमसंबंधातून हत्येचा संशय

काय घडलं नेमकं?
केवडीबन येथील कन्नमवार पुलाच्या खाली मंगळवारी सकाळी साडेनऊ वाजताच्या सुमारास सफाई कर्मचारी काम करत होते. तेव्हा एका काळ्या रंगाच्या सुटकेसमधून त्यांना उग्र वास आला. हा वास अतिशय तीव्र असल्याने त्यांना संशय बळावला. (Nashik Crime) तातडीने त्यांनी पोलिसांना या बाबतची माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांना सुटकेसमध्ये एका गोणीत बांधलेला महिलेचा मृतदेह आढळून आला. सुटकेस मध्ये मृतदेह असल्याचे समाजताच तातडीने फॉरेन्सिक टीम आणि श्वान पथक देखील घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीमने तपास केला तेव्हा महिलेच्या मृतदेहावर एक ‘टॅटू’ आढळला. (Nashik Crime)
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पोलिसांनी त्यानुसार ओळख पेटवण्याचे काम सुरु केले. तसेच घटनेची नोंद घेत हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवताच महिलेची ओळख पटली. त्यांनतर पोलिसांनी संशयितांचा शोध सुरु केला. परिसरातील मोबाईल टॉवर लोकेशनवरून ‘सीडीआर’ आणि ‘एसडीआर’ काढण्यात आले. त्याचे विश्लेषण सुरू आहे. तसेच परिसरातील 28 सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले असून त्याच्या आधारे संशयिताच्या वाहनांचा माग काढण्यात येत आहे. (Nashik Crime)
प्रेमसंबंधातून हत्या…
या घटनेतील संबंधित महिलेच्या घटस्फोट झाला होता. त्यांनतर तिचे संशयितांसोबत प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. या संबंधातून महिलेला संपवल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. याप्रकरणी आडगाव पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.(Nashik Crime)
लग्नासाठी हट्ट धरला, कुटुंबीयांनी होकार दिला अन् दुसऱ्याच दिवशी प्रियकराचा खून
नाशिक जिल्ह्यातून एकधक्कादायक प्रकार समोर आलं आहे. एका २५ वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे. मुलीसोबत लग्नाला कुटुंबीयांनी होकार दिल्यानंतर अवघ्या काही तासातच तरुणावर जीवघेणा हल्ला करत हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी मुलीचे दोन भाऊ आणि मेहुण्याला पोलिसांनी आता केली असून संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना कळवण तालुक्यात घडली.
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Ans: नाशिकच्या तपोवन परिसरातील केवडीबन येथे कन्नमवार पुलाखाली सुटकेसमध्ये मृतदेह आढळला.
Ans: टॅटू, मोबाईल टॉवर लोकेशन, सीडीआर-एसडीआर आणि 28 सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू आहे.
Ans: मृत महिलेचे संशयितासोबत प्रेमसंबंध होते आणि त्यातूनच हत्या झाल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे.